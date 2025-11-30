Reapareció AMLO, explicó por qué dejó la política, detalló cómo vive su retiro en “La Chingada” y presentó su libro “Grandeza”

Reaparece AMLO y presenta libro (especial)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente a través de un video difundido este fin de semana, en el que presentó su nuevo libro Grandeza.

Desde su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, el exmandatario se mostró con buen semblante y aseguró que goza de buena salud.

Recordó que hizo la entrega de la Banda presidencial a Claudia Sheinbaum a quien calificó como ‘amiga’ y ‘extraordinaria presidenta’.

Mientras en su cuenta de X, López Obrador señaló que su nuevo libro se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, “como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. A ustedes envío un abrazo con todo mi corazón”.

Retiro de la política

El líder moral de Morena, dijo que desde que entregó la banda presidencia el pasado 1 de octubre de 2024, se fue a la Quinta la Chingada, en Palenque, Chiapas, propiedad de 13 mil metros cuadrados que le heredaron sus padres, para retirarse de la política activa, de la práctica política, “no es una simulación”.

“Estoy jubilado, imagínense ustedes después de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir, ‘se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política’”.

Reflexionó que empezó su trabajo político desde 1976, cuando apoyo a los indígenas chontales en la Cajuca. En 1977, fue director director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre.

“Tan es así que en mi expediente en Gobernación, en 1979, hay un reporte del temible policía Nazar Haro acusándome que era yo comunista porque estaba defendiendo, apoyando, trabajando por los pobres. Así comencé y así terminé, porque concluí mi mandato como presidente”.

Reconoce labor de su movimiento

De la misma forma, reconoció la labor de muchas personas en su movimiento de la 4T, donde la prioridad eran, ‘primeros los pobres’.

“Logré, junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres”.

Por igual, señaló que estaba contento por lo realizado en su gobierno por los diversos resultados que entregó.

“¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha, procura la felicidad del prójimo".

Reducción de la pobreza

López Obrador destacó que salieron de la pobreza trece millones cuatrocientos mil mexicanos durante su administración

López Obrador destacó que durante su gobierno y a pesar de la pandemia del Covid, “dos años muy difíciles por el dolor y también porque se nos cayó la economía”.

“Bueno, a pesar de eso, en el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza trece millones cuatrocientos mil mexicanos. Lo voy a repetir: trece millones cuatrocientos mil mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca en un sexenio. Es un gran orgullo”, destacó.

El exmandatario dijo que cuando llegó a la presidencia, el 42 por ciento de los mexicanos estaban en la pobreza y cuando dejó el cargo, la pobreza se había reducido al 29 por ciento.

“En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4 por ciento. Es decir, incrementaron sus ingresos los ricos. Las clases medias en 20 por ciento, pero los pobres 35 por ciento incrementaron sus ingresos”, reflexionó.