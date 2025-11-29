México

“El Goofy” seguirá en prisión tras ser procesado por asesinato del abogado David Cohen por “conflicto laboral”

Otra de las razones por las que el juez del control optó por dejarlo en prisión es que Jorge Antonio “N” es un criminal que podría activar un posible riesgo de fuga

Según las autoridades ministeriales, "El Goofy" habría pedido asesinar a l abogado David Cohen por un presunto "conflicto con su trabajo" | FGJCDMX y Consejería CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la vinculación a proceso de Jorge Antonio “N”, identificado como “El Goofy” y señalado como presunto autor intelectual del homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado 13 de octubre en inmediaciones de Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores.

La resolución fue emitida por un juez de control tras calificar como legal su detención y ordenar prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria. De acuerdo con la información judicial, Jorge Antonio “N” fue detenido el 28 de noviembre en la colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco, en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de las indagatorias sobre el ataque armado en el que Cohen perdió la vida.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde permanecerá recluido durante los dos meses que fijó el juez para el cierre de la investigación.

Las autoridades capitalinas señalaron que el asesinato habría obedecido a un conflicto derivado del ejercicio profesional del jurista; no obstante, no se descartan otras hipótesis. Dentro de la carpeta de investigación se integraron testimonios que refieren que los agresores fueron contratados por una persona con asuntos “pendientes” con Cohen, presuntamente vinculados a un caso legal con resolución adversa reciente.

El abogado David Cohen Sacal fue la representación legal y amigo cercano de deportistas y famosos como Sebastián Rulli | Redes Sociales

Hasta el momento, la línea oficial aún se mantiene abierta y continúa el análisis de la motivación del crimen.

El papel del “Goofy”: la organización del homicidio y el pago a jóvenes sicarios

Según los reportes ministeriales, “El Goofy” habría organizado el ataque y reclutado a dos individuos para perpetrarlo: Héctor “N” y Donovan “N”. Este último, señalado como su hijastro pero, hasta ahora, ambos se encuentran también vinculados a proceso por homicidio.

Aunado a ello, la fiscalía capitalina detalló que el ataque se planeó desde un domicilio en la colonia Doctores a menos de dos kilómetros del lugar donde Cohen fue interceptado y asesinado a disparos. En ese mismo punto se habría acordado la logística para ejecutar el crimen.

Los antecedentes judiciales y criminales: seguirá en prisión por un posible riesgo de fuga

La audiencia inicial se desarrolló en juzgados de control, donde el Ministerio Público presentó los elementos que sustentaron la solicitud de prisión preventiva. El impartidor de justicia aceptó la medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de interferencia en la investigación.

El expediente continuará en integración con nuevas diligencias, análisis de evidencia y ampliación de testimonios. Una vez concluido el plazo judicial, el juez determinará si el caso se judicializa en etapa intermedia para apertura de juicio oral.

Donovan "N" y Héctor "N" fueron los jóvenes sicarios que "El Goofy" contrató para asesinar a Cohen Sacal en inmediaciones de la Ciudad Judicial en CDMX | X / @C4jimenez / Manuel Velasco

De avanzar, la autoridad deberá acreditar la planeación del homicidio, la participación de los tres implicados y el móvil exacto que habría detonado la agresión.

Por ahora, Jorge Antonio “N” permanecerá en reclusión en espera del desarrollo procesal. La FGJCDMX reiteró que el caso sigue en investigación activa y que no se descartan más personas relacionadas con los hechos.

