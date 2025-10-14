Quién es David Cohen, abogado atacado en CDMX, y a qué personajes representó

El abogado David Cohen junto a Sebastián Rulli, uno de los artistas al que representó. (CUARTOSCURO)

El abogado David Cohen Sacal, conocido por su participación como representante legal de figuras públicas y empresarios, fue blanco de un ataque armado este lunes 13 de octubre en Ciudad Judicial, localizada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

La agresión ocurrió a plena luz del día cuando Cohen Sacal transitaba por las escaleras del edificio José María Morelos y Pavón, en inmediaciones de la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSCCDMX), un joven identificado como Héctor “N” de 18 años abordó a Cohen Sacal y disparó en su contra. Un agente de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en el lugar intervino enseguida y repelió la agresión, hiriendo al atacante, quien fue detenido bajo resguardo policial y posteriormente atendido en un hospital.

El abogado fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece en estado muy grave hasta la publicación de esta nota, de acuerdo con los partes médicos hechos públicos por la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

Las imágenes compartidas en redes sociales y medios mostraron las manchas de sangre en las escaleras de acceso y a personal de Protección Civil brindando los primeros auxilios al abogado. En una grabación obtenida desde lo alto de un edificio, una persona que presenció los hechos comenta: “Es un abogado, trae traje”, mientras la víctima yace herida, aportando una dimensión vívida a la escena posterior al ataque.

La zona fue acordonada para facilitar las investigaciones, mientras elementos de seguridad aseguraron una motocicleta y el arma de fuego utilizada en la agresión. Las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para recabar más datos sobre la ruta y móviles del atacante. Según los primeros indicios, el ataque fue directo, aunque hasta ahora las instancias responsables no han confirmado el posible móvil.

El joven detenido (FGJ-CDMX)

Perfil de David Cohen

David Cohen Sacal, de 45 años, cuenta con una larga trayectoria en el ámbito legal mexicano. Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, está especializado en litigio tanto civil como mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y materia administrativa.

Es socio de la firma Cohen Medina Chávez Abogados (CMCH), despacho reconocido por la asesoría en temas mercantiles, corporativos y condominales; así como consultoría en régimen de copropiedad, condominio y amparo.

Además de su labor como litigante, Cohen Sacal ha sido catedrático en la Universidad Iberoamericana de Torreón, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil entre los años 2000 y 2008. Durante este periodo, participó como conferencista en diplomados impartidos por la misma universidad.

En diciembre de 2020, el nombre de David Cohen se vio envuelto en una presunta confusión mediática tras ser apuntado erróneamente como propietario de un Lamborghini que chocó en la colonia Polanco. Restauranteros de la zona y periodistas como Carlos Jiménez refirieron su nombre; sin embargo, el propio abogado aclaró mediante comunicado que se trataba de un homónimo.

De Billy Álvarez a Sebastián Rulli

Fue llevado a un hospital tras el ataque (cmch)

En su carrera, David Cohen Sacal ha representado legalmente a personajes y directivos ampliamente reconocidos. Entre sus clientes figuran:

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas , expresidente de la Cooperativa La Cruz Azul y del club de futbol Cruz Azul, involucrado en uno de los litigios empresariales y deportivos más mediáticos de México relacionado con desvíos de recursos y disputas de control en la organización. Cohen Sacal defendió los intereses de Álvarez mientras este enfrentaba acusaciones y procedimientos legales de alto impacto.

David Peñaloza Sandoval y su hijo, personajes centrales de Pinfra , operadora de concesiones carreteras señalada en distintos procesos por temas corporativos y de gobernanza interna, de acuerdo con la información disponible en CMCH.

Sebastián Rulli , actor argentino, quien recurrió a Cohen Sacal en 2011 para interponer una demanda contra una revista de espectáculo que divulgó contenidos íntimos sin consentimiento. En ese proceso, el abogado gestionó una acción legal para exigir el respeto a la imagen familiar y pública de su cliente. Igualmente lo representó en su divorcio de Cecilia Galliano.

Salvador Carmona, exjugador de Cruz Azul y de la selección nacional, quien fue representado por Cohen Sacal en su demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) tras haber sido suspendido de por vida por un caso de dopaje. Este litigio puso sobre la mesa el debate de los derechos de los deportistas y el alcance de las sanciones disciplinarias.