México

Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

Se trata de un segundo proceso legal después de que las autoridades capitalinas lo señalaran por otros delitos no relacionados a este crimen el pasado 22 de octubre

Por Diego Mendoza López

Guardar
Se trata de la segunda
Se trata de la segunda vinculación a proceso de Donovan "N"; ahora, por su presunta responsabilidad en el asesinato del abogado David Cohen | X / @PabloVazC

Tras la celebración de la audiencia de continuación de Donovan “N”, segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen, un juez de control decidió vincular a proceso al sujeto en una segunda ocasión por este crimen ocurrido en inmediaciones de las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX el pasado lunes 13 de octubre de 2025.

Después de dos horas en comparecencia con el juzgador, las pruebas que se consideraron fueron 25 videos en formato DVD del ataque y la huida, lo cual fue suficiente para iniciar un proceso penal contra este segundo presunto responsable del asesinato del jurista en calles de la colonia Doctores.

Hasta el momento, el siguiente paso será, según las versiones oficiales, continuar con la investigación complementaria en dos meses. En tanto, Donovan “N” seguirá bajo la medida de prisión preventiva oficiosa en tanto sucede esto.

El lugar del crimen fue
El lugar del crimen fue resguardado por personal de la SSC capitalina y testigos de la muerte del jurista | X/@Gposiadeoficial

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

David CohenDonovan "N"AsesinatoCiudad JudicialPoder Judicial CDMXSSC CDMXCuauhtémocCDMXNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Paquete Económico 2026: colectivas piden firmas para exigir recursos para refugios de mujeres víctimas de violencia

La Red Nacional de Refugios reiteró sus acusaciones por la falta de claridad sobre los fondos dirigidos a los centros de apoyo

Paquete Económico 2026: colectivas piden

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1

Autoridades capitalinas recomiendan el uso del transporte público y ofrecerán un operativo especial de seguridad para garantizar traslados ágiles y seguros durante el GP de Fórmula 1

Metro iniciará operaciones anticipadas y

Cempasúchil: la flor mexicana con propiedades digestivas, antimicrobianas y antiinflamatorias

Más allá de su papel simbólico en el Día de Muertos, destaca por sus múltiples beneficios terapéuticos

Cempasúchil: la flor mexicana con

Estas son las 10 mejores series de HBO Max México para ver el fin de semana

Con una oferta que abarca desde lo dramático hasta lo contemporáneo, el servicio de streaming presenta las producciones más destacadas de los últimos días

Estas son las 10 mejores

Peso Pluma y Kenia Os sorprenden con apasionado beso en los premios Billboard Latin Music Awards 2025 |Video

El cantante aseguró que su novia lo ha hecho un mejor ser humano

Peso Pluma y Kenia Os
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Sinaloa: detenidos en

Violencia en Sinaloa: detenidos en Navolato y Culiacán pertenecen a Los Chapitos y a Los Mayos

Refuerzan seguridad en Tepalcatepec, Michoacán, tras intensa balacera entre CJNG y Ejército | Videos

Él es Iván García Sánchez, exfuncionario de Teapa, Tabasco, ligado a La Barredora y Bermúdez Requena

Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: los dos brokers chinos que hicieron posible la era sintética del narco en México

Quién es el actor de ‘Rebelde’ que llegó a ser el yerno de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

Cuál fue la primera pareja

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Estas son las 10 mejores series de HBO Max México para ver el fin de semana

Peso Pluma y Kenia Os sorprenden con apasionado beso en los premios Billboard Latin Music Awards 2025 |Video

Eduardo Capetillo Jr. reacciona a declaraciones de Carolina Ross sobre supuestos coqueteos con Fabiola Campomanes

Eleazar Gómez pide disculpas a Fabiola Campomanes y ella responde: “Los traidores no los quiere nadie”

DEPORTES

Metro iniciará operaciones anticipadas y

Metro iniciará operaciones anticipadas y aumentará trenes por el Gran Premio de México 2025 de la F1

Carlos Sainz sorprende con casco especial para el GP de México 2025: “¡Va por ustedes!”

Liga MX vive un torneo histórico en goles y audiencia, asegura Mikel Arriola

Berterame busca consolidarse en el Tri rumbo al Mundial 2026

Santiago Fernández responde a polémicas sobre su desempeño en el preolímpico 2008: “Ya lo superé”