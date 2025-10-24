Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

Se trata de la segunda vinculación a proceso de Donovan "N"; ahora, por su presunta responsabilidad en el asesinato del abogado David Cohen | X / @PabloVazC

Tras la celebración de la audiencia de continuación de Donovan “N”, segundo implicado en el asesinato del abogado David Cohen, un juez de control decidió vincular a proceso al sujeto en una segunda ocasión por este crimen ocurrido en inmediaciones de las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX el pasado lunes 13 de octubre de 2025.

Después de dos horas en comparecencia con el juzgador, las pruebas que se consideraron fueron 25 videos en formato DVD del ataque y la huida, lo cual fue suficiente para iniciar un proceso penal contra este segundo presunto responsable del asesinato del jurista en calles de la colonia Doctores.

Hasta el momento, el siguiente paso será, según las versiones oficiales, continuar con la investigación complementaria en dos meses. En tanto, Donovan “N” seguirá bajo la medida de prisión preventiva oficiosa en tanto sucede esto.

El lugar del crimen fue resguardado por personal de la SSC capitalina y testigos de la muerte del jurista

Información en desarrollo...