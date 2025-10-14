Fiscalía de CDMX confirma muerte de David Cohen tras sufrir ataque armado en instalaciones de Ciudad Judicial

Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien fuera víctima a tiros cuando se encontraba a las afueras de las instalaciones de la conocida Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras una serie de imprecisiones y versiones extraoficiales, la fiscalía capitalina detalló que el jurista perdió la vida a pesar de haber recibido atención médica privada en la capital. Al respecto, el órgano de justicia detalla lo siguiente:

Información en desarrollo...