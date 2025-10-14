Fiscalía de CDMX confirma muerte de David Cohen tras sufrir ataque armado en instalaciones de Ciudad Judicial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el fallecimiento del abogado David Cohen Sacal, quien fuera víctima a tiros cuando se encontraba a las afueras de las instalaciones de la conocida Ciudad Judicial, ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Tras una serie de imprecisiones y versiones extraoficiales, la fiscalía capitalina detalló que el jurista perdió la vida a pesar de haber recibido atención médica privada en la capital. Al respecto, el órgano de justicia detalla lo siguiente:
Información en desarrollo...
