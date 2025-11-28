Quién fue Conrado Osorio, actor de ‘La fea más bella’, que murió de cáncer a los 49 años

Conrado Osorio falleció tras padecer cáncer. (Captura de pantalla/Facebook)

La industria del entretenimiento en Colombia y México despidió a Conrado Osorio, quien murió este 27 de noviembre de 2025 en Medellín a los 49 años tras afrontar un cáncer de colon con metástasis.

La noticia fue confirmada por su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien publicó un mensaje que despertó numerosas muestras de cariño y reconocimiento desde los círculos artísticos hasta los seguidores en redes sociales.

La trayectoria de Osorio, marcada por su participación en reconocidas producciones televisivas, quedó interrumpida por una enfermedad que lo obligó a apartarse de la actuación y a exponer públicamente los retos de su tratamiento en sus últimos meses de vida.

De qué murió Conrado Osorio

Entre las dificultades recientes, tuvo que suspender la quimioterapia por problemas con las plaquetas y sortear trabas administrativas para acceder a atención médica

Conrado Osorio falleció tras más de un año de lucha contra el cáncer de colon, diagnosticado a mediados de 2023. El propio actor relató en sus redes sociales que, luego de una cirugía en la que le extrajeron 55 ganglios linfáticos, recibió el resultado de metástasis en el cuello.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba… les cuento que he andado evadido luchando con mi salud. Sigo luchando, porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas”, compartió Osorio en septiembre del presente año.

A lo largo de su tratamiento, Osorio denunció públicamente las dificultades y trabas administrativas que tuvo con el sistema de salud colombiano. En varias ocasiones reportó retrasos en la autorización de procedimientos, incluidas cirugías y tratamientos de radioterapia, hechos que impactaron directamente en su pronóstico.

“Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías” narró el actor en una publicación.

Conrado Osorio compartió detalles sobre su lucha contra el cáncer y agradeció el apoyo recibido en las redes

El 26 de octubre, mientras celebraba su cumpleaños número 49 hospitalizado, publicó en redes sociales un video acompañado de un agradecimiento: “En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación, se siente bonito y llena el alma”.

Quién fue Conrado Osorio y cómo llegó a la televisión mexicana

Conrado Osorio nació en Ecuador pero desarrolló su vida y carrera actoral en Medellín, Colombia. Dio sus primeros pasos en el teatro a inicios de los años noventa.

En 1999, emigró a México para buscar oportunidades en la televisión. En Televisa encontró su primer protagónico relevante en la serie juvenil “Clase 406”, donde compartió escena con actores que luego encabezaron exitosas producciones. Según explicó en declaraciones recogidas por TVyNovelas, “la migración a México fue un salto arriesgado, pero el éxito de las telenovelas me abrió muchas puertas”.

La consolidación de Osorio como rostro habitual en la pantalla chica mexicana se dio con su papel en “La fea más bella”, adaptación local del formato colombiano que arrasó en audiencia y lo colocó ante el público internacional.

El actor Conrado Osorio murió este jueves.

También participó en “En nombre del amor”, “Barrera de amor” y “Pasión” durante su estancia en México.

Más adelante, en 2010, regresó a Colombia y mantuvo su ritmo laboral en proyectos como “La ley del corazón”, “El cartel de los sapos”, “Tres caínes” y “La reina del sur”, producción de Telemundo.

Osorio alternó entre el cine, el teatro y la televisión, y diversificó su carrera incursionando en la producción audiovisual y en formatos digitales.

En Colombia alcanzó notoriedad adicional con “Padres e hijos”, programa emblemático para varias generaciones, y en “La viuda negra”, donde tuvo una participación destacada.

Telenovelas y series que protagonizó

“Padres e hijos”

“Clase 406”

“La fea más bella”

“Duelo de pasiones”

“Barrera de amor”

“En nombre del amor”

“La ley del corazón”

“La reina del sur”

“El cartel de los sapos”

“Amarte es mi pecado”

“Tres caínes”

“La viuda negra”

“Pasión”