México

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

En el Thunder Stage, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel presentaron en primicia el tráiler oficial de la tercera temporada

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Actores de La Casa del Dragón con un luchador enmascarado en el escenario, y dos mujeres fans eufóricas en primer plano, riendo y aplaudiendo
En el Thunder Stage, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel presentaron en primicia el tráiler oficial de la tercera temporada. (CCXP MX: Instagram)

El segundo día de la CCXP México 2026 cerró con uno de los momentos más esperados: el panel de La Casa del Dragón, que combinó adelantos exclusivos, referencias a la cultura mexicana y una conexión directa con el público.

En el Thunder Stage, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel presentaron en primicia el tráiler oficial de la tercera temporada, cuyo estreno está previsto para junio. Aunque evitaron revelar detalles clave de la trama, el avance bastó para encender la expectativa entre los asistentes.

Una fiesta más allá de la serie

El panel tomó un giro inesperado al incorporar elementos de la cultura local. Tres luchadores —Dragón de fuego, Dragón legendario y Dragón rojo junior— irrumpieron en el escenario como una representación simbólica del universo de la serie, fusionado con la tradición de la lucha libre mexicana.

El gesto sorprendió al elenco. Frankel no ocultó su entusiasmo y aseguró que la experiencia fue inolvidable: “Es una de las mejores experiencias de mi vida”.

Vista dividida. Arriba: Actores de La Casa del Dragón con luchadores de Lucha Libre en un escenario, sosteniendo máscaras. Abajo: Multitud de fans con móviles levantados
El panel tomó un giro inesperado al incorporar un elemento de la cultura de México: lucha libre. (CCXP MX: Instagram)

Mensaje en español y una playera icónica

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Fabien Frankel apareció con la playera de la selección mexicana y decidió dirigirse al público en español.

“Hola Comic-Con de Ciudad de México de La casa del dragón. Solo queremos decir un enorme gracias de parte de toda la familia de La casa del dragón, por recibirnos en su ciudad. He viajado bastante y lo digo en serio, no creo que haya una ciudad mejor en el mundo que esta”, expresó Frankel.

El actor cerró su intervención con un mensaje que mezcló humor y cercanía: “Esta noche vamos a salir, tomar mezcalitas, bailar por las calles de la ciudad y evitar peleas con sus luchadores de lucha libre. Buena suerte para la Copa del Mundo y viva México”.

Adelantos y tensiones en la historia

Durante la charla, el elenco compartió impresiones sobre sus personajes. Olivia Cooke adelantó que su papel atraviesa una transformación clave en la nueva temporada, al sugerir que Alicent ha entendido el conflicto que la rodea. “Lo arruinó un poco”, comentó al referirse a las consecuencias de iniciar una guerra.

Matt Smith, por su parte, describió su método de trabajo con naturalidad, al señalar que su preparación combina disciplina e intuición para construir a Daemon Targaryen.

Un cartel hecho a mano con texto y fotos de 'La Casa del Dragón' en primer plano. Debajo, una multitud de fans, muchos con teléfonos, alcanzan a un individuo que firma autógrafos
La presencia del elenco de La Casa del Dragón desata la euforia de los fans, quienes se agolpan para obtener autógrafos en la CCXP 2026. (CCXP: Instagram)

Fans responden con euforia

El público respondió con gritos, aplausos y aplaudidores inflables del programa, en un ambiente que por momentos se sintió más cercano a un concierto que a un panel. La división entre seguidores de los “verdes” y los “negros” también se hizo presente, alimentando la rivalidad que define la serie.

El cierre del panel consolidó a La Casa del Dragón como uno de los grandes atractivos del evento, en una jornada que combinó espectáculo, cercanía con los fans y un anticipo clave de su próxima entrega.

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