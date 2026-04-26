Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

Lizbeth Rodríguez dispuesta a entrar al Supernova o Ring Royale, pero bajo estas condiciones (lizbethrodriguezoficial)

Lizbeth Rodríguez confirmó su disposición para participar en los eventos de boxeo espectáculo Supernova o Ring Royale, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones económicas y de rivalidad.

La creadora de contenido explicó en entrevista con Infobae México que su motivación principal es profesional y depende de una oferta adecuada: “Si a una le llegan al precio, va. Porque imagínate, una de esto vive”.

La popularidad de los eventos Ring Royale y Supernova ha crecido en México gracias a la participación de personalidades del mundo digital y el formato de enfrentamientos entre celebridades.

Según datos del sector, al menos un evento reciente rompió récords de audiencia en internet, consolidando el formato de boxeo amateur de alto espectáculo.

Condiciones para subir al ring

Rodríguez explicó que su intervención en estos eventos responde a una lógica profesional. Al preguntarle si aceptaría pelear con rivales de gran popularidad, la creadora respondió que primero debe garantizarse una propuesta económica que justifique la exposición y el esfuerzo: “Es increíble, yo siempre digo ‘Si a una le llegan al precio, va’”.

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En la charla con Infobae México, la influencer admitió que, aunque no ha considerado nombres en específico, existen al menos dos o tres personas con quienes aceptaría enfrentarse dentro o fuera del ring.

“Si hay dos que tres personas que con gusto ahorita mismo se la armo, nos agarramos hasta sin subirse al ring, nos agarramos en la calle”, señaló. La referencia a figuras como Karely Ruiz surgió, pero Rodríguez prefirió reservarse los nombres concretos.

El fenómeno de Ring Royale y Supernova

Ring Royale nació bajo la influencia de Poncho de Nigris y se posicionó como uno de los espectáculos más vistos en internet. El formato consiste en enfrentar a influencers, celebridades y creadores de contenido en combates de boxeo amateur, capitalizando rivalidades que se viralizan en plataformas digitales.

Supernova sigue una línea similar, buscando atraer a las audiencias jóvenes con producción de alto nivel y la promesa de duelos inesperados.

La participación de mujeres en estos eventos ha incrementado la atención mediática y el alcance de las transmisiones. Rodríguez se suma a la lista de figuras públicas interesadas en participar, siempre que las condiciones sean adecuadas y el enfrentamiento aporte valor a su carrera y proyección.

Rivalidades y expectativas del público

La expectativa sobre posibles enfrentamientos entre celebridades genera conversación en redes sociales. Rodríguez admitió que la rivalidad y el espectáculo son componentes esenciales para tomar la decisión de subir al ring. “Si no hay manera a palabras de solucionar las cosas, pues buscamos otras formas”, expresó al medio Infobae México.

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El formato de Ring Royale y Supernova permite que las diferencias personales o profesionales se resuelvan en un ambiente controlado, bajo reglas claras, lo que añade un atractivo adicional para el público. La flexibilidad del formato permite que los duelos puedan generarse tanto por rivalidades previas como por dinámicas propias del entretenimiento digital.