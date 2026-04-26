México

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

La creadora de contenido prefirió reservarse los nombres de sus posibles rivales, pero hizo referencia a figuras como Karely Ruiz 

Guardar
La influencer mexicana que está rompiendo tabúes en OnlyFans y ganando una fortuna
Lizbeth Rodríguez dispuesta a entrar al Supernova o Ring Royale, pero bajo estas condiciones (lizbethrodriguezoficial)

Lizbeth Rodríguez confirmó su disposición para participar en los eventos de boxeo espectáculo Supernova o Ring Royale, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones económicas y de rivalidad.

La creadora de contenido explicó en entrevista con Infobae México que su motivación principal es profesional y depende de una oferta adecuada: “Si a una le llegan al precio, va. Porque imagínate, una de esto vive”.

La popularidad de los eventos Ring Royale y Supernova ha crecido en México gracias a la participación de personalidades del mundo digital y el formato de enfrentamientos entre celebridades.

Según datos del sector, al menos un evento reciente rompió récords de audiencia en internet, consolidando el formato de boxeo amateur de alto espectáculo.

Condiciones para subir al ring

Rodríguez explicó que su intervención en estos eventos responde a una lógica profesional. Al preguntarle si aceptaría pelear con rivales de gran popularidad, la creadora respondió que primero debe garantizarse una propuesta económica que justifique la exposición y el esfuerzo: “Es increíble, yo siempre digo ‘Si a una le llegan al precio, va’”.

Lizbeth Rodríguez invita a mujeres a hacer OnlyFans ante inseguridad en México: “Cuántas dejarían de sufrir acoso” (RS)
Lizbeth Rodríguez invita a mujeres a hacer OnlyFans ante inseguridad en México: “Cuántas dejarían de sufrir acoso” (RS)

En la charla con Infobae México, la influencer admitió que, aunque no ha considerado nombres en específico, existen al menos dos o tres personas con quienes aceptaría enfrentarse dentro o fuera del ring.

“Si hay dos que tres personas que con gusto ahorita mismo se la armo, nos agarramos hasta sin subirse al ring, nos agarramos en la calle”, señaló. La referencia a figuras como Karely Ruiz surgió, pero Rodríguez prefirió reservarse los nombres concretos.

El fenómeno de Ring Royale y Supernova

Ring Royale nació bajo la influencia de Poncho de Nigris y se posicionó como uno de los espectáculos más vistos en internet. El formato consiste en enfrentar a influencers, celebridades y creadores de contenido en combates de boxeo amateur, capitalizando rivalidades que se viralizan en plataformas digitales.

Supernova sigue una línea similar, buscando atraer a las audiencias jóvenes con producción de alto nivel y la promesa de duelos inesperados.

La participación de mujeres en estos eventos ha incrementado la atención mediática y el alcance de las transmisiones. Rodríguez se suma a la lista de figuras públicas interesadas en participar, siempre que las condiciones sean adecuadas y el enfrentamiento aporte valor a su carrera y proyección.

Rivalidades y expectativas del público

La expectativa sobre posibles enfrentamientos entre celebridades genera conversación en redes sociales. Rodríguez admitió que la rivalidad y el espectáculo son componentes esenciales para tomar la decisión de subir al ring. “Si no hay manera a palabras de solucionar las cosas, pues buscamos otras formas”, expresó al medio Infobae México.

En entrevista con Infobae México, la ex conductora de “Exponiendo Infieles” de Badabun resaltó su papel en la plataforma azul y el éxito que ella ahí tiene (Marco Ruiz/ Infobae México)
En entrevista con Infobae México, la ex conductora de “Exponiendo Infieles” de Badabun resaltó su papel en la plataforma azul y el éxito que ella ahí tiene (Marco Ruiz/ Infobae México)

El formato de Ring Royale y Supernova permite que las diferencias personales o profesionales se resuelvan en un ambiente controlado, bajo reglas claras, lo que añade un atractivo adicional para el público. La flexibilidad del formato permite que los duelos puedan generarse tanto por rivalidades previas como por dinámicas propias del entretenimiento digital.

Temas Relacionados

Lizbeth RodríguezOnlyFansSupernovaRing Royalemexico-entretenimiento

Más Noticias

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Los elementos se encontraban en el municipio de Pinos cuando fueron emboscados

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Buscadoras de Mazatlán reclaman apoyo en Concordia y acusan omisión de Comisión de Búsqueda

Colectivos denunciaron que funcionarias estatales evitaron atender sus demandas tras una jornada en la comunidad El Verde y se retiraron sin dialogar

Buscadoras de Mazatlán reclaman apoyo en Concordia y acusan omisión de Comisión de Búsqueda

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

En el Thunder Stage, Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel presentaron en primicia el tráiler oficial de la tercera temporada

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

Resultados ganadores del Chispazo de este 25 de abril

Consulta los números obtenidos en los sorteos más recientes, dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados ganadores del Chispazo de este 25 de abril

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 26 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 26 de abril de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

Detienen a ocho policías municipales en Guanajuato por presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

Poncho de Nigris envía mensaje de apoyo a Karely Ruiz previo a su pelea en Supernova Génesis

Elaine Haro dará su primer concierto en CDMX: invitados, sorpresas y setlist

La Cineteca Nacional rememora los 20 años de “Una película de huevos” y desata reacciones

Backrooms: presentan adelanto exclusivo en la CCXP México 2026 y el director revela detalles

DEPORTES

América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

Tabla de goleo de la Liga MX: quién fue el campeón del torneo Clausura 2026

Cómo quedó la Liguilla: los dos partidos confirmados al momento para cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Video: así festejó Pumas tras quedar en la cima de la tabla general de la Liga MX 2026