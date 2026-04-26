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Samuel García hace oficial la salida de André-Pierre Gignac de Tigres: “Un jugador incomparable”

El francés marcó un antes y un después en el equipo felino

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André-Pierre Gignac dejará de ser jugador de Tigres (Imagen Ilustrativa Infobae)
André-Pierre Gignac dejará de ser jugador de Tigres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía no se hace oficial, todo parece indicar que André-Pierre Gignac no seguirá jugando con los Tigres para la próxima temporada.

El jugador francés fue ovacionado cuando salió de cambio durante el encuentro entre los Felinos y Cañoneros en lo que fue la jornada número 17 del Clausura 2026.

Samuel García se despide de Gignac

Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, se despidió dee Gignac con un mensaje en su cuenta de X. El mandatario describió al delantero francés como un jugador incomparable que transformó la historia de Tigres y del futbol mexicano. García también agradeció las alegrías, goles y títulos que Gignac aportó al club, y afirma que portar sus colores fue motivo de orgullo para el futbolista.

Samuel sostuvo que Gignac se marcha como una leyenda de la institución y recalcó que Nuevo León será siempre su casa. El mensaje del gobernador resaltó el impacto del delantero en la afición y en la identidad del club, consolidando su figura como uno de los referentes más importantes en la historia reciente del futbol regiomontano.

"Decimos adiós a un jugador incomparable que cambió para siempre la historia de Tigres y de todo el futbol mexicano. Qué privilegio verte jugar y portar con orgullo los colores de este club. Gracias por tantas alegrías, goles y títulos que diste a esta enorme institución. Te vas como leyenda, crack André-Pierre Gignac, y Nuevo León será tu casa siempre", escribió García.

Gignac: un antes y después de Tigres

André-Pierre Gignac llega a Tigres en 2015 y se convierte en el máximo goleador histórico del club. El delantero francés suma más de 180 goles en todas las competencias y supera la marca que durante décadas mantiene Tomás Boy. Con Gignac en la cancha, Tigres obtiene 5 títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de la Concacaf y 4 Campeón de Campeones.

El impacto de Gignac va más allá de los números. El atacante es clave en finales, protagoniza remontadas y se gana el reconocimiento de la afición. Su capacidad para marcar diferencia en partidos decisivos lo posiciona como uno de los extranjeros más influyentes en la historia del futbol mexicano. A lo largo de su paso por la institución, Gignac se mantiene entre los líderes de goleo del torneo mexicano y es pieza fundamental en la época más exitosa de Tigres.

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