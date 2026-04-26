El consumo regular de yogurt podría ayudar a la prevenir un tipo de cáncer, aseguran estudios

Estas investigaciones coinciden en que los efectos beneficiosos derivan, fundamentalmente, de la interacción entre los probióticos presentes en el yogur y la microbiota intestinal, así como de la producción de metabolitos protectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de yogur fermentado con probióticos podría desempeñar un papel relevante en la prevención de enfermedades intestinales y en la reducción del riesgo de cáncer colorrectal, según investigaciones publicadas en la revista científica Foods, análisis de Scientia et Technica, reportes de la Harvard T.H. Chan School of Public Health y un estudio experimental reciente en Frontiers in Nutrition.

Estas investigaciones coinciden en que los efectos beneficiosos derivan, fundamentalmente, de la interacción entre los probióticos presentes en el yogur y la microbiota intestinal, así como de la producción de metabolitos protectores.

Harvard: menor riesgo de pólipos precancerosos con el consumo semanal de yogur

Este hallazgo, con datos de más de 150.000 participantes sugiere que el yogur puede modificar el entorno intestinal, favoreciendo la proliferación de bacterias benéficas y limitando el crecimiento de microorganismos perjudiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de la Harvard T.H. Chan School of Public Health mostró que los hombres que consumen al menos dos porciones de yogur por semana presentan un riesgo significativamente menor de desarrollar pólipos precancerosos en el colon.

Este hallazgo, con datos de más de 150 mil participantes sugiere que el yogur puede modificar el entorno intestinal, favoreciendo la proliferación de bacterias benéficas y limitando el crecimiento de microorganismos perjudiciales.

Los autores destacan que esta alteración de la microbiota podría ser clave para reducir la progresión hacia lesiones malignas, de acuerdo con los resultados publicados por el equipo de Harvard.

El rol de los probióticos en la salud intestinal

La revisión publicada en Foods y los análisis presentados en Scientia et Technica coinciden en que el yogur fermentado con probióticos ofrece múltiples mecanismos de protección intestinal:

Competencia con bacterias patógenas: Los probióticos presentes en el yogur inhiben el crecimiento de microorganismos nocivos, manteniendo la integridad de la barrera intestinal.

Los probióticos presentes en el yogur inhiben el crecimiento de microorganismos nocivos, manteniendo la integridad de la barrera intestinal. Producción de ácidos grasos de cadena corta: Particularmente el butirato, que ejerce un efecto antiinflamatorio y favorece la reparación de la mucosa colónica.

Particularmente el butirato, que ejerce un efecto antiinflamatorio y favorece la reparación de la mucosa colónica. Reducción de enzimas y sales biliares potencialmente carcinogénicas: La microbiota modulada por probióticos transforma compuestos tóxicos y limita su acción sobre el epitelio intestinal.

La microbiota modulada por probióticos transforma compuestos tóxicos y limita su acción sobre el epitelio intestinal. Modulación de la respuesta inmune: El consumo regular de yogur se asocia a menor inflamación intestinal y a una respuesta inmune más equilibrada.

Estos mecanismos explican la reducción en la frecuencia y duración de diarreas, la mejor tolerancia a la lactosa y el alivio de síntomas en trastornos como el síndrome de intestino irritable, además de la posible protección frente a lesiones precancerosas.

Otros beneficios para la salud del intestino

Estos mecanismos explican la reducción en la frecuencia y duración de diarreas, la mejor tolerancia a la lactosa y el alivio de síntomas en trastornos como el síndrome de intestino irritable, además de la posible protección frente a lesiones precancerosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo publicado en Frontiers in Nutrition evaluó los efectos de un yogur probiótico sobre la integridad de la barrera intestinal y los procesos inflamatorios en un modelo experimental controlado con ratones.

Los investigadores administraron yogur enriquecido con cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium a animales expuestos a agentes que inducen inflamación intestinal y daño de la barrera epitelial.

Los resultados mostraron que los animales que recibieron yogur probiótico presentaron:

Reducción significativa de la inflamación intestinal, evidenciada por menores niveles de marcadores proinflamatorios.

evidenciada por menores niveles de marcadores proinflamatorios. Mejor preservación de la integridad de la barrera intestinal, con menor permeabilidad y mayor expresión de proteínas de unión estrecha, esenciales para la función de protección epitelial.

con menor permeabilidad y mayor expresión de proteínas de unión estrecha, esenciales para la función de protección epitelial. Restablecimiento del equilibrio de la microbiota, con aumento de bacterias beneficiosas y disminución de microorganismos patógenos.

El estudio documentó que el yogur probiótico favoreció la producción de ácidos grasos de cadena corta y metabolitos que contribuyen a la reparación tisular y a la modulación de la respuesta inmunitaria.

Estos efectos, aunque observados en modelos animales, refuerzan la plausibilidad biológica de los datos epidemiológicos que asocian el consumo de yogur con protección frente a enfermedades inflamatorias y neoplásicas del intestino.

Prevención de cáncer colorrectal: síntesis de mecanismos y respaldo científico

Estos efectos, aunque observados en modelos animales, refuerzan la plausibilidad biológica de los datos epidemiológicos que asocian el consumo de yogur con protección frente a enfermedades inflamatorias y neoplásicas del intestino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia recopilada en Foods, Frontiers in Nutrition, Scientia et Technica y la Harvard T.H. Chan School of Public Health sostiene que el consumo habitual de yogur fermentado con probióticos puede:

Disminuir el riesgo de aparición de pólipos precancerosos y lesiones en el colon.

Modificar favorablemente la composición y actividad de la microbiota, reduciendo la inflamación y la exposición a compuestos carcinogénicos.

Favorecer la producción de metabolitos protectores, como el butirato, que inducen apoptosis en células anómalas y mejoran la función inmunitaria local.

Recomendaciones prácticas y consenso internacional

La evidencia sugiere que al menos dos porciones de yogur por semana con probióticos vivos y en cantidades terapéuticas pueden contribuir a la prevención de enfermedades intestinales y cáncer colorrectal.

Esta recomendación está respaldada por literatura internacional y guías alimentarias basadas en evidencia, consolidando al yogur como un alimento funcional de alto valor en la promoción de la salud digestiva y la reducción de riesgos oncológicos.