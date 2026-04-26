México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 26 de abril: continúa la carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Guardar

Afectación vial sobre Florencia en el cuerpo derecho pasando Londres.

Continúa la carrera deportiva en Av. Paseo de la Reforma con salida Torre Mayor y meta Estela de Luz

Temas Relacionados

BloqueosmanifestacionescarreterasaccidentesEN VIVOmexico-noticiasmexico-servicios

Más Noticias

Samuel García hace oficial la salida de André-Pierre Gignac de Tigres: “Un jugador incomparable”

El francés marcó un antes y un después en el equipo felino

Samuel García hace oficial la salida de André-Pierre Gignac de Tigres: “Un jugador incomparable”

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

La historia entre ambos no comenzó con un flechazo inmediato, sino a partir de una amistad

Anahí revela fotos de cuando el político Manuel Velasco le pidió matrimonio: “Por ser novios eternos”

Grecia Quiroz lanza aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero

La edil Grecia Quiroz evalúa la posibilidad de competir por la gubernatura de Michoacán en las elecciones 2027

Grecia Quiroz lanza aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero

Tris: jugada ganadora y resultado de los sorteos del sábado 25 de abril

Consulta aquí todas las cifras obtenidas desde las 13:00 hasta las 21:00 horas

Tris: jugada ganadora y resultado de los sorteos del sábado 25 de abril

El consumo regular de yogurt podría ayudar a la prevenir un tipo de cáncer, aseguran estudios

Estudios internacionales, incluyendo investigaciones de Harvard, identifican una relación entre consumir al menos dos porciones semanales de yogur probiótico y una menor incidencia de lesiones precancerosas en el colon y recto

El consumo regular de yogurt podría ayudar a la prevenir un tipo de cáncer, aseguran estudios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

Atacan a balazos a policías de Zacatecas durante labores de vigilancia: un agente murió y otro resultó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de abril

Procesan a Efrén “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana, por secuestro exprés en Toluca

Hallan fosa clandestina en El Salto, Jalisco: credencial encontrada podría identificar a mujer desaparecida desde 2023

Detienen a ocho policías municipales en Guanajuato por presuntos vínculos delictivos

ENTRETENIMIENTO

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

Lizbeth Rodríguez revela que pelearía en Ring Royale o Supernova si “le llegan al precio”

CCXP México 2026: elenco de ‘La Casa del Dragón’ desata euforia con tráiler exclusivo, lucha libre y guiño a México

Poncho de Nigris envía mensaje de apoyo a Karely Ruiz previo a su pelea en Supernova Génesis

Elaine Haro dará su primer concierto en CDMX: invitados, sorpresas y setlist

La Cineteca Nacional rememora los 20 años de “Una película de huevos” y desata reacciones

DEPORTES

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026

San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks: cuándo y dónde ver el segundo juego de la MLB Mexico City Series 2026

MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

América se enfrentará a Pumas en Liguilla: Jardine calienta el Clásico y descarta favoritos en los Cuartos de Final

¿Quién es Rafael Zarco? El “Ciclista de Fe” que recorrerá todo México para apoyar la lucha contra el cáncer infantil

Tabla de goleo de la Liga MX: quién fue el campeón del torneo Clausura 2026