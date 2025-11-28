Feria de la Barbacoa en CDMX: cuándo y dónde ir al evento ideal para combatir el frío con sabor tradicional

(Facebook)

Cuando bajan las temperaturas, no hay mejor remedio que un plato calientito y bien servido. Para los amantes de los sabores intensos y de la tradición mexicana, llega la Feria de la Barbacoa 2025, un encuentro ideal para compartir con amigos, familia o aventurarse solo en busca de tacos, consomé y pancita preparados por expertos.

La Ciudad de México suma cada otoño esta feria como una cita obligada para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica, llena de identidad, recetas heredadas y sazón comunitario.

El aire fresco y la temporada invitan a descubrir nuevos lugares y consentirse, disfrutando de un plato humeante que, para muchos, sabe a hogar y a raíz.

(Facebook)

¿Qué podrás encontrar en la Feria?

Barbacoa tradicional: cocida en horno de tierra con técnicas artesanales.

Pancita y consomé: caldo vigoroso que reconforta cuerpo y ánimo, acompañado de garbanzos y hierbas.

Tacos recién hechos con tortillas de maíz y salsa al gusto.

Postres y antojitos regionales para completar el recorrido culinario.

Participación de productores y cocineros locales, con propuestas y presentaciones para todos los gustos.

Todo bajo un ambiente festivo, con la calidez de una comunidad que pone lo mejor de sus recetas para recibir a comensales de toda la ciudad.

(debarbacoa.net)

Cuándo, dónde y detalles útiles

La Feria de la Barbacoa 2025 se realizará de la siguiente manera:

Cuándo: se llevará a cabo del viernes 29 de noviembre al sábado 7 de diciembre.

Dónde : La sede es la Plaza Cívica de San Salvador Cuauhtenco , en la alcaldía Milpa Alta (Calle Jalapa esquina Benito Juárez s/n).

Costo: la entrada es gratuita

El evento está abierto desde temprana hora hasta la tarde-noche, para que puedas elegir el mejor momento y saborear los diferentes platillos en compañía o al paso.

José Luis Martínez Castillo y su hijo Javier Martínez García preparan la tradicional barbacoa en Tlaxcoapan cada ocho días para surtir pedidos o vender afuera de su domicilio.

Te recomendamos asistir con ropa abrigadora y muchas ganas de probar, ya que la variedad es amplia y los puestos ofrecen desde recetas tradicionales hasta versiones innovadoras.

Durante toda la feria, la comunidad mantiene un ambiente de hospitalidad, invitando a capitalinos y visitantes a vivir la cultura gastronómica que distingue a San Salvador Cuauhtenco.