Operativo de la Marina deja 45 detenidos y decomisos en cuatro puntos clave de Colima

Las acciones del operativo "Pez Vela 2025" se llevaron a cabo del 18 al 23 de noviembre pasado en cuatro colonias importantes de Colima | Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención de 45 personas durante operaciones realizadas del 18 al 23 de noviembre en el estado de Colima como parte de la Estrategia de Seguridad “Pez Vela 2025”. Los resultados fueron obtenidos por la Armada de México, a través de la Sexta Región Naval y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo.

De acuerdo con la dependencia federal, los operativos se llevaron a cabo mediante recorridos de vigilancia terrestre en colonias de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima con el objetivo de reducir los índices de violencia y fortalecer la seguridad en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. Las autoridades señalaron que la intervención fue posible gracias al trabajo interinstitucional sostenido durante la última semana.

Como parte de las acciones, se aseguraron los siguientes objetos:

667 dosis de presuntas metanfetaminas

116 dosis y dos bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana

Un arma corta

Un arma artesanal

149 cartuchos útiles

Un inmueble

Un teléfono celular

Un tractocamión

Dos automóviles

Cinco motocicletas

Entre lo decomisado en estos días se encuentran dosis de droga, marihuana, inmuebles usados para presunta actividad criminal, entre otros | X / @SEMAR_Mx

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Al mismo tiempo, la Semar precisó que las acciones se realizaron bajo estricto apego a la ley y siguiendo los protocolos establecidos para operaciones conjuntas con autoridades federales y estatales.

Primeros resultados de la operación “Pez Vela 2025″ de Semar

La dependencia también informó que, desde el inicio de la Estrategia “Pez Vela 2025”, se han registrado 132 detenciones de presuntos generadores de violencia catalogados en niveles primero, segundo y tercero, lo que —de acuerdo con los reportes oficiales— ha permitido fortalecer la presencia institucional en distintos puntos del estado y mantener operativos continuos para inhibir actividades delictivas.

Las corporaciones participantes reiteraron que las labores de vigilancia y patrullaje terrestre seguirán en curso en los municipios costeros y conurbados como parte del despliegue contemplado para la fase operativa de esta estrategia.

Dan con 54 presuntos miembros de “Los Mezcales”, grupo surgido de la ruptura del CJNG en la entidad

El 19 de noviembre pasado ocurrió la detención de 54 presuntos integrantes de “Los Mezcales”, célula surgida tras la ruptura con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Las autoridades arrestaron a 54 personas que presuntamente responden a Los Mezcales, cártel separado del CJNG desde hace años | Semar

En estos hechos, la Marina detalló que su captura se logró durante patrullajes y revisiones terrestres realizadas en coordinación con la FGR, la SSP estatal y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo igualmente.

Durante el operativo fueron aseguradas dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador y 17 cartuchos útiles. También fueron decomisadas 268 dosis de presunta metanfetamina, además de cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca con características de marihuana.

Las autoridades también aseguraron cinco inmuebles, una estructura tipo antena, dos computadoras, nueve teléfonos celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas. Todos los detenidos y los bienes confiscados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación.

"Los Mezcales" mantienen un control importante sobre las extorsiones, violencia y narcomenudeo en puntos clave de Colima | Semar

El origen de “Los Mezcales” en Colima: narcomenudeo, extorsión y violencia a su favor

“Los Mezcales” surgieron bajo el liderazgo de José Bernabé Brizuela Meraz, apodado como “La Vaca” o “La Bestia”, detenido en 2022. Pese a la caída de su fundador, la organización mantuvo presencia en diversas zonas de Colima, donde ha protagonizado disputas territoriales y episodios de violencia extrema.

De acuerdo con autoridades federales, este grupo ha centrado su actividad en extorsiones, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales que han detonado episodios de violencia en Colima.