Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño

En estas fiestas de fin de año siempre hacen falta recetas fáciles para compartir con amigos y familia

Con este postre serás la estrella de las fiestas navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la reposteria no es lo tuyo pero quieres soprender a la familia con un rico postre en navidad o en las posadas, esta es la receta ideal para ti.

Y es que preparar un postre navideño puede ser más sencillo de lo que pensabas con esta receta que requiere solo dos ingredientes.

Se trata de un mousse de chocolate de solo dos ingredientes es la versión minimalista de este potre, la cual destaca por su textura cremosa y sabor intenso, convirtiéndose en una opción práctica para quienes buscan disfrutar de un dulce especial durante las celebraciones sin invertir mucho tiempo en la cocina.

Este mousse, que se realiza solo usando chocolate de calidad y huevos, aporta un resultado elegante, apto tanto para reuniones familiares como para cenas íntimas.

Su textura y sabor lo vuelven ideal para un antojo dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mousse de chocolate con dos ingredientes

Ingredientes:

  • 200 gramos de chocolate negro (mínimo 60% cacao)
  • 4 huevos grandes

Preparación:

  1. Derretir el chocolate: Trocea el chocolate y colócalo en un recipiente resistente al calor. Derrite el chocolate a baño maría o en intervalos cortos en el microondas, removiendo hasta obtener una mezcla lisa. Deja enfriar a temperatura ambiente.
  2. Separar huevos: Separa las claras de las yemas. Reserva las yemas.
  3. Montar claras: Con ayuda de una batidora eléctrica, bate las claras hasta alcanzar picos firmes.
  4. Incorporar las yemas: Añade las yemas poco a poco al chocolate derretido, mezclando bien después de cada adición.
  5. Unir claras y chocolate: Añade un tercio de las claras montadas al chocolate y mezcla con movimientos envolventes. Incorpora el resto de las claras en dos tandas, integrándolas suavemente para no perder aire.
  6. Servir y refrigerar: Distribuye la mousse en recipientes individuales y refrigera al menos 2 horas para que tome consistencia.
Se recomienda utilizar chocolate de buena calidad mejora la textura y el sabor final y consumir refrigerado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el perfil nutricional de un mousse de chocolate realizado con solo dos ingredientes

El perfil nutricional de la mousse de chocolate elaborada con solo chocolate negro y huevos puede variar según la marca del chocolate y el tamaño de los huevos.

Sin embargo, a continuación, se presenta una estimación por porción, considerando que la receta rinde 4 porciones:

Por porción aproximada (Utilizando chocolate negro al 70% y huevos grandes)

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas totales: 15 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Azúcares: 13 g
  • Fibra: 3 g
  • Colesterol: 93 mg
  • Sodio: 25 mg

Observaciones:

  • El aporte calórico y graso proviene principalmente del chocolate y las yemas de huevo.
  • La receta no contiene harinas ni azúcares añadidos, salvo los del propio chocolate.
  • Es rica en proteínas debido a los huevos y contiene antioxidantes gracias al chocolate negro.
  • Es importante mencionar que se recomienda usar huevos pasteurizados o de alta calidad para prevenir el riesgo de salmonela, aunque debido a la refrigeración este se considera extremandamente bajo. El riesgo suele ser para personas con sistemas inmunes comprometidos, en este caso se recomienda abstenerse del consumo.

Los valores son estimados y pueden variar según los ingredientes exactos empleados. Para conocer con precisión el perfil nutricional, se aconseja consultar las etiquetas específicas de los productos utilizados.

