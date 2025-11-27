Fuerte choque en carretera León-Salamanca deja nueve muertos de manera extraoficial

El choque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este jueves. (X @GN_Carreteras)

Este jueves se reportó un fuerte choque en la carretera León-Salamanca, en el estado de Guanajuato, lo que habría dejado, de manera extraoficial, nueve personas sin vida y dos más heridas.

El choque habría ocurrido durante la madrugada de este jueves en la carretera federal 43D León-Salamanca, en sentido a Salamanca, a la altura de San José de Mendoza.

Protección Civil de Guanajuato emitió una alerta por medio de sus redes sociales informando sobre el choque e invitando a los conductores que manejaban en la zona a tomar precauciones, sin embargo, no se informó sobre las víctimas o heridos.

El accidente ocurrió entre un vehículo de carga y uno de pasajeros, y los primeros informes señalaron que el accidente ocurrió a las 6 de la mañana, y que provocó la muerte de nueve personas, así como dos heridos, de acuerdo con usuarios de redes sociales.

Usuarios de redes sociales señalaron que el accidente habría dejado un saldo de nueve muertos y dos heridos, sin embargo, no se ha confirmado esto por parte de las autoridades. Crédito: X @_enlinea

Uno de los vehículos accidentados, una camioneta, quedó totalmente destruida y sin techo y al parecer, se habría metido debajo de un tráiler. En este vehículo viajaban trabajadores jornaleros.

En un video que circula en redes sociales se observa a un vehículo de grandes dimensiones desviado a un costado de la carretera León-Salamanca. Quedó con la cabina girada en sentido contrario a la caja.

Por su parte, la página de Guardia Nacional Carreteras, en la red social X, antes Twitter, pidió tomar precauciones, pues debido al accidente se había registrado el cierre parcial de circulación cerca del km 113+000 de la carretera Salamanca -León. Pidió atender la indicación vial.