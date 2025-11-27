México

Fuerte choque en carretera León-Salamanca deja nueve muertos de manera extraoficial

Usuarios de redes sociales señalaron que el accidente habría dejado un saldo de nueve muertos y dos heridos, sin embargo, no se ha confirmado esto por parte de las autoridades

Guardar
El choque ocurrió alrededor de
El choque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana de este jueves. (X @GN_Carreteras)

Este jueves se reportó un fuerte choque en la carretera León-Salamanca, en el estado de Guanajuato, lo que habría dejado, de manera extraoficial, nueve personas sin vida y dos más heridas.

El choque habría ocurrido durante la madrugada de este jueves en la carretera federal 43D León-Salamanca, en sentido a Salamanca, a la altura de San José de Mendoza.

Protección Civil de Guanajuato emitió una alerta por medio de sus redes sociales informando sobre el choque e invitando a los conductores que manejaban en la zona a tomar precauciones, sin embargo, no se informó sobre las víctimas o heridos.

El accidente ocurrió entre un vehículo de carga y uno de pasajeros, y los primeros informes señalaron que el accidente ocurrió a las 6 de la mañana, y que provocó la muerte de nueve personas, así como dos heridos, de acuerdo con usuarios de redes sociales.

Usuarios de redes sociales señalaron que el accidente habría dejado un saldo de nueve muertos y dos heridos, sin embargo, no se ha confirmado esto por parte de las autoridades. Crédito: X @_enlinea

Uno de los vehículos accidentados, una camioneta, quedó totalmente destruida y sin techo y al parecer, se habría metido debajo de un tráiler. En este vehículo viajaban trabajadores jornaleros.

En un video que circula en redes sociales se observa a un vehículo de grandes dimensiones desviado a un costado de la carretera León-Salamanca. Quedó con la cabina girada en sentido contrario a la caja.

Por su parte, la página de Guardia Nacional Carreteras, en la red social X, antes Twitter, pidió tomar precauciones, pues debido al accidente se había registrado el cierre parcial de circulación cerca del km 113+000 de la carretera Salamanca -León. Pidió atender la indicación vial.

Temas Relacionados

choqueGuanajuatocarretera León-Salamancamuertosheridosmexico-noticias

Más Noticias

Cómo lavar mi cabello con vinagre de manzana para estimular su crecimiento, eliminar sebo y controlar el frizz

Considerado un remedio natural, este producto ofrece alternativas efectivas y económicas para el cuidado diario del pelo

Cómo lavar mi cabello con

Cómo obtener Becas del Bienestar de 2 mil pesos para la Educación Superior en Edomex

Podrán participar los alumnos de los 125 municipios de la entidad

Cómo obtener Becas del Bienestar

Servidores públicos podrán ser sancionados por acoso sexual en Edomex

La entidad tiene 11 municipios con Alerta de Género desde 2015, sin cambios relevantes

Servidores públicos podrán ser sancionados

Popocatépetl tuvo 20 exhalaciones este 27 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 20 exhalaciones este

Pensionados IMSS: las consecuencias de no completar el registro biométrico obligatorio

Se estableció que todos los pensionados bajo la Ley 73 y Ley 97 deberán hacerlo a través de la app IMSS Digital

Pensionados IMSS: las consecuencias de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 7 presuntos integrantes

Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán

Procesan a “El Licenciado” y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo

EEUU emitió alerta de seguridad para quienes circulen por esta carretera en Nuevo León

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

‘El Costeño’ estalla contra gobierno de alcaldesa de Acapulco en medio de nueva polémica por presunta corrupción

Lucero sospecha que es ‘albureada’ en plena entrevista y su reacción se hace viral

Acusan a Bellakath de lanzar comentario homofóbico y la cantante explota en redes sociales: “Somos vulnerables”

Victoria Ruffo revela que Eugenio Derbez le daba poca pensión tras su separación: “Todavía quería cambio”

DEPORTES

Cuáles son los jugadores españoles

Cuáles son los jugadores españoles que han sido campeones en la Liga Mx

Chino Huerta enciende las alarmas en la Selección Mexicana: estará fuera ocho semanas

Mandatarios de CDMX, Guadalajara y Monterrey responden sí habrá días de asueto por partidos en las tres sedes

Andrade, luchador mexicano revela que WWE le impuso cláusula de 12 meses sin luchar

América vs Rayados: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el juego de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025