Dua Lipa dispara búsquedas hoteleras en CDMX: se anticipa saturación ante ola de fans nacionales y extranjeros

La Ciudad de México se prepara para uno de los cierres de año más intensos en la industria del entretenimiento. Durante el último mes del año la capital mexicana recibirá los esperados conciertos de Dua Lipa, Bad Bunny y el regreso del festival Knotfest. Sin embargo, es la estrella de música pop la que por ahora tiene de cabeza a la metrópoli.

La llegada de la estrella británica Dua Lipa para presentar tres conciertos los días 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros no sólo ha desbordado la emoción de sus fans, sino que ha provocado un verdadero fenómeno en el sector turístico y gastronómico de la ciudad.

El efecto Dua Lipa: turismo nacional e internacional

De acuerdo con datos de Booking, las búsquedas de alojamiento en la capital para estas fechas se han disparado un asombroso 97% entre viajeros nacionales comparado con el mismo periodo del año anterior.

No obstante, el fenómeno no se limita a los fans mexicanos: la expectativa también se ha reflejado en el interés internacional. Seguidores de la cantante de distintas nacionalidades ya mostraron interés por visitar la Ciudad de México, en aras de los conciertos de Dua Lipa.

Dicho interés está encabezado por brasileños, con un 126% de incremento en búsquedas para reservar hoteles. Le siguen de cerca los fans canadienses (+88%); y sus seguidores estadounidenses (+80%), alemanes (+40%) e incluso británicos (+28%).

Estas cifras son evidencia del impacto que los grandes espectáculos internacionales pueden causar en el mercado turístico de la ciudad.

Hoteles, hostales y departamentos reportan alta demanda, y la derrama económica crece mientras miles —incluyendo turistas extranjeros— buscan ser parte de la última parte de la gira Radical Optimism Tour 2025. Los conciertos se perfilan como las fechas más solicitadas del año.

Tacos Dua Lipa

Por otro lado, para celebrar su estadía en el país, Dua Lipa anunció la apertura de una taquería temporal oficial en el corazón de la Ciudad de México.

“Estoy muy emocionada de compartir algo especial con mis fans mexicanos. La taquería estará llena de detalles inspirados en mi música y será un espacio para que la pasen increíble antes o después de los shows”, difundió la cantante a través de un comunicado

El local, que funcionará del 1 al 5 de diciembre —en paralelo a sus fechas en el Estadio GNP Seguros—, ofrecerá un menú inspirado en la artista, acompañado de música, fotografías, souvenirs especiales y un ambiente pensado para los fans que quedarán fuera de los estadios.

El establecimiento —ubicado en Michoacán 93, colonia Condesa— abrirá sus puertas de 12 del día a 12 de la noche durante los cuatro días de actividad, prometiendo convertirse en parada obligada para fans, curiosos y foodies que quieran probar un experiencia original y coleccionable.

Semana intensa para la capital

Con más de 48 millones de reproducciones en streaming, Dua Lipa no sólo trae a México la gira más exitosa de su carrera —Radical Optimism alcanzó el número uno en doce países—, sino que transforma la visita en un evento multidisciplinario, que va del estadio a la mesa y del turismo al fenómeno pop global.

La artista se encuentra en plena fase latinoamericana de su tour, lo que consolida a la Ciudad de México una vez más como epicentro y referente del espectáculo internacional. El “efecto Dua Lipa” se apunta como preludio de una de las semanas más intensas para la capital.