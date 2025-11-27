México

Descubre la golden milk navideña: antioxidante, ligera y perfecta para tus reuniones

Sorprende a tu familia y amigos este diciembre con una bebida festiva, aromática y apta para todos

Leche dorada o 'golden milk'
Leche dorada o 'golden milk' (Getty Images)

La leche dorada fría navideña es una bebida que cada vez gana más adeptos en México y el mundo.

Imagina abrir la nevera una tarde de diciembre y encontrar un vaso de esta mezcla dorada, cremosa y perfumada con especias.

Su color vibrante, aroma sutil y sabor especiado evocan toda la calidez de las fiestas, en una versión refrescante, ligera y saludable que puedes disfrutar en cualquier momento del día.

Esta bebida milenaria, tradicionalmente tomada caliente, se reinventa en versión fría para ofrecerte un apapacho digestivo y antioxidante, ideal para los días festivos.

La cúrcuma, la canela y el jengibre, estrellas de la leche dorada, han sido ingredientes clave en la cocina y la medicina de culturas ancestrales, y en los últimos años se han integrado a recetas navideñas por sus propiedades estimulantes y sabor exótico.

Infusión de canela con cúrcuma,
Infusión de canela con cúrcuma, pimienta, jengibre y limón, una bebida reconfortante con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Endulzada con miel y combinada con leche vegetal, esta bebida ayuda a la digestión después de las comidas festivas y aporta ese recuerdo especiado tan característico de la temporada. Si buscas opciones diferentes, aptas para celíacos e intolerantes a la lactosa, la leche dorada fría es una excelente alternativa.

Receta de leche dorada fría navideña (golden milk navideña)

La preparación de la leche dorada fría empieza mezclando tu leche vegetal favorita (almendra, coco, avena) con cúrcuma fresca o en polvo, un poco de canela, jengibre rallado y miel natural al gusto.

Se agita bien para integrar todas las especias y se sirve con hielo, logrando una bebida refrescante y llena de aromas. Esta receta invita a compartir, disfrutar y cuidar el organismo durante las fiestas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Se puede ajustar el nivel de especias y dulzor según el gusto, y decorar con un toque de canela extra. Sírvela en vasitos pequeños como shot digestivo o en vasos grandes para acompañar un desayuno ligero o un postre navideño.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 5 minutos
  • Mezclado y servido: 3 minutos
  • Total: 8 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de leche vegetal fría (almendra, avena, soya, coco o la que prefieras)
  2. 1 cucharadita de cúrcuma en polvo o 2 cm de cúrcuma fresca rallada
  3. 1/2 cucharadita de canela en polvo
  4. 1/2 cucharadita de jengibre fresco rallado (o 1/4 cucharadita en polvo)
  5. 2 cucharaditas de miel natural o miel de agave (ajusta a gusto)
  6. 1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. Hielos al gusto
  8. Pimienta negra molida (opcional, realza la absorción de la cúrcuma)
Mascarilla de miel aplicada sobre
Mascarilla de miel aplicada sobre el rostro, un remedio natural que aporta hidratación y suavidad a la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer leche dorada fría navideña, paso a paso

  1. Coloca la leche vegetal fría en la licuadora o en un shaker.
  2. Agrega la cúrcuma, la canela, el jengibre, la miel y la vainilla (si usas), además de una pizca de pimienta si lo deseas.
  3. Mezcla durante 1-2 minutos hasta que todo esté perfectamente integrado y ligeramente espumoso.
  4. Sirve sobre hielos en vasos individuales.
  5. Decora con un poco de canela en polvo por encima y, si gustas, una ramita de canela o trocitos de jengibre confitado.
  6. Disfruta bien fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones medianas o 4 shots digestivos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por vaso mediano (2 en total):

Calorías: 70

Grasas: 2,5 g

Grasas saturadas: 0,6 g

Carbohidratos: 12 g

Azúcares: 8 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar hasta 2 días en refrigeración, mezclando bien antes de volver a servir.

