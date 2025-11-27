México

Charly Moreno, novio de Daniel Bisogno, revelará videos inéditos del conductor de Ventaneando: “Quería contar historias”

El último compañero sentimental de Daniel Bisogno anunció que compartirá grabaciones nunca vistas, mostrando al querido conductor en situaciones espontáneas y personales que sorprenderán a sus seguidores y amigos más cercanos

Guardar
Charly Moreno publica videos inéditos
Charly Moreno publica videos inéditos de Daniel Bisogno para rendir homenaje al conductor de Ventaneando (Foto: Instagram/@charlymorenog)

La memoria de Daniel Bisogno continúa viva a través de un proyecto inédito que su último compañero sentimental, Charly Moreno, ha decidido compartir con el público.

A casi diez meses del fallecimiento del carismático conductor de Ventaneando, Moreno anunció que publicará una serie de videos privados que documentan la vida personal y profesional de Bisogno, con el objetivo de rendirle homenaje y mostrar facetas desconocidas de su personalidad fuera de cámaras.

En conversación con TV Notas, Charly Moreno explicó que la iniciativa surgió de un plan que ambos habían concebido antes de la muerte de Bisogno. El proyecto consistía en crear pequeños blogs para redes sociales, en los que se mostrarían momentos cotidianos y experiencias del conductor, tanto en eventos públicos como en su entorno íntimo.

El proyecto audiovisual revela facetas
El proyecto audiovisual revela facetas desconocidas de la vida personal y profesional de Daniel Bisogno (Fotos: Instagram/@danielbisogno)

Detrás de cámaras en la vida del recordado conductor

Moreno relató que, aunque el proyecto no llegó a concretarse en vida de Bisogno debido a sus problemas de salud, el material grabado permanece intacto y listo para ser compartido.

“En mis redes sociales estoy subiendo pequeños fragmentos de videos que formaban parte de un proyecto que teníamos para, precisamente, sus redes. Lo planeamos con mucho cariño, pero ya no pudo ver nunca la luz. Son videos que le grababa detrás de cámaras cuando íbamos a eventos para posteriormente hacer pequeños blogs”, contó Charly Moreno.

La serie de videos incluye
La serie de videos incluye momentos íntimos y experiencias cotidianas grabadas por Charly Moreno para redes sociales (Fotos: Instagram)

La recopilación de estos videos, según Moreno, fue concebida para lanzarse una vez que Bisogno, creador de personajes como La Güera Limantour, lograra recuperarse de sus complicaciones de salud.

El conductor falleció el 20 de febrero tras enfrentar una grave crisis médica posterior a un trasplante de hígado, lo que marcó una de las jornadas más dolorosas para el mundo del espectáculo mexicano. Moreno subrayó la magnitud del archivo audiovisual que posee:

“Le íbamos a dar duro a sus redes sociales: Instagram, TikTok. Daniel quería contar historias, anécdotas de su vida, con sus amigos, todo lo que había vivido. Sus momentos más divertidos. Todo ese material yo lo tengo”, aseguró a TV Notas.

El archivo muestra encuentros familiares
El archivo muestra encuentros familiares de Bisogno con Angélica Vale, Angélica María y Niurka en Lagunilla mi barrio (Créditos: Cuartoscuro)

Daniel Bisogno y sus encuentros personales con otros famosos

Entre los contenidos que serán publicados, Moreno detalló que existen grabaciones de encuentros familiares y presentaciones artísticas. “Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en Lagunilla mi barrio. La gente podrá ver momentos inéditos”.

Estos fragmentos permitirán a los seguidores de Bisogno acceder a escenas nunca antes vistas, mostrando al conductor en situaciones espontáneas y personales.

Moreno enfatizó que su intención principal es que el público conozca a Bisogno en su dimensión más auténtica, más allá de la imagen mediática.

El material audiovisual busca preservar
El material audiovisual busca preservar el legado de Daniel Bisogno y acercar su lado más auténtico al público (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)

“Esto es un homenaje a Daniel Bisogno, pues deseo que la gente lo conozca tal cual era fuera de cámaras y más que quedarme con los videos en mi celular, deseo que el público que seguía al también actor tenga ese material en sus manos”.

Con la publicación de estos videos, Charly Moreno busca preservar el legado de Bisogno y ofrecer a sus admiradores una mirada íntima a la vida del conductor, cumpliendo así el proyecto que ambos soñaron realizar.

Temas Relacionados

Charly MorenoDaniel BisognoVentaneandomexico-entretenimiento

Más Noticias

Credencial INAPAM 2025: a esta edad ya puedes tramitarla antes de finalizar noviembre

La tarjeta puede ser ocupada en diferentes establecimientos, comercios, locales, tiendas, supermercados y demás

Credencial INAPAM 2025: a esta

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

La nueva reina mexicana de la belleza internacional no solo se llevó la corona en Tailandia, sino que también robó corazones con un clip viral donde ya mostraba su carisma desde pequeña

Así lucía Fátima Bosch en

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre”, afirma Luisa María Alcalde por la denuncia del PAN ante la CIDH

La presidenta de Morena señaló que carecieron de pruebas y solo buscaron apoyo internacional

“Terminaron exhibiendo su entreguismo de

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: cuándo recibirán su primer pago los nuevos beneficiarios

Ambos programas continúan entregando las tarjetas para que los nuevos becarios puedan recibir su dinero

Becas Rita Cetina y Benito

Instalación de Comité de Ética no debe ser un “acto simbólico”, prioritario poner límite a “excesos”, señala diputado de MC

El órgano de la Cámara de Diputados ha resaltado durante la sesión de este 26 de noviembre, debido a una queja de una legisladora del PT en contra de Cuauhtémoc Blanco

Instalación de Comité de Ética
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Licenciado” enfrenta audiencia en

“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

La película de 31 Minutos

La película de 31 Minutos causa sensación en su semana de estreno en Prime Video México

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

Stewart Copeland, exbaterista en The Police, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl: dónde comprar boletos

Cuánto cuesta el boleto más barato para el concierto número 13 de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

Después de su salida de

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica