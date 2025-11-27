Charly Moreno, novio de Daniel Bisogno, revelará videos inéditos del conductor de Ventaneando: “Quería contar historias”

Charly Moreno publica videos inéditos de Daniel Bisogno para rendir homenaje al conductor de Ventaneando (Foto: Instagram/@charlymorenog)

La memoria de Daniel Bisogno continúa viva a través de un proyecto inédito que su último compañero sentimental, Charly Moreno, ha decidido compartir con el público.

A casi diez meses del fallecimiento del carismático conductor de Ventaneando, Moreno anunció que publicará una serie de videos privados que documentan la vida personal y profesional de Bisogno, con el objetivo de rendirle homenaje y mostrar facetas desconocidas de su personalidad fuera de cámaras.

En conversación con TV Notas, Charly Moreno explicó que la iniciativa surgió de un plan que ambos habían concebido antes de la muerte de Bisogno. El proyecto consistía en crear pequeños blogs para redes sociales, en los que se mostrarían momentos cotidianos y experiencias del conductor, tanto en eventos públicos como en su entorno íntimo.

El proyecto audiovisual revela facetas desconocidas de la vida personal y profesional de Daniel Bisogno (Fotos: Instagram/@danielbisogno)

Detrás de cámaras en la vida del recordado conductor

Moreno relató que, aunque el proyecto no llegó a concretarse en vida de Bisogno debido a sus problemas de salud, el material grabado permanece intacto y listo para ser compartido.

“En mis redes sociales estoy subiendo pequeños fragmentos de videos que formaban parte de un proyecto que teníamos para, precisamente, sus redes. Lo planeamos con mucho cariño, pero ya no pudo ver nunca la luz. Son videos que le grababa detrás de cámaras cuando íbamos a eventos para posteriormente hacer pequeños blogs”, contó Charly Moreno.

La serie de videos incluye momentos íntimos y experiencias cotidianas grabadas por Charly Moreno para redes sociales (Fotos: Instagram)

La recopilación de estos videos, según Moreno, fue concebida para lanzarse una vez que Bisogno, creador de personajes como La Güera Limantour, lograra recuperarse de sus complicaciones de salud.

El conductor falleció el 20 de febrero tras enfrentar una grave crisis médica posterior a un trasplante de hígado, lo que marcó una de las jornadas más dolorosas para el mundo del espectáculo mexicano. Moreno subrayó la magnitud del archivo audiovisual que posee:

“Le íbamos a dar duro a sus redes sociales: Instagram, TikTok. Daniel quería contar historias, anécdotas de su vida, con sus amigos, todo lo que había vivido. Sus momentos más divertidos. Todo ese material yo lo tengo”, aseguró a TV Notas.

El archivo muestra encuentros familiares de Bisogno con Angélica Vale, Angélica María y Niurka en Lagunilla mi barrio (Créditos: Cuartoscuro)

Daniel Bisogno y sus encuentros personales con otros famosos

Entre los contenidos que serán publicados, Moreno detalló que existen grabaciones de encuentros familiares y presentaciones artísticas. “Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en Lagunilla mi barrio. La gente podrá ver momentos inéditos”.

Estos fragmentos permitirán a los seguidores de Bisogno acceder a escenas nunca antes vistas, mostrando al conductor en situaciones espontáneas y personales.

Moreno enfatizó que su intención principal es que el público conozca a Bisogno en su dimensión más auténtica, más allá de la imagen mediática.

El material audiovisual busca preservar el legado de Daniel Bisogno y acercar su lado más auténtico al público (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)

“Esto es un homenaje a Daniel Bisogno, pues deseo que la gente lo conozca tal cual era fuera de cámaras y más que quedarme con los videos en mi celular, deseo que el público que seguía al también actor tenga ese material en sus manos”.

Con la publicación de estos videos, Charly Moreno busca preservar el legado de Bisogno y ofrecer a sus admiradores una mirada íntima a la vida del conductor, cumpliendo así el proyecto que ambos soñaron realizar.