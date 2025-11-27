Becas Benito Juárez: cómo saber hoy si fuiste aceptado y cuándo llega el último pago del 2025

Puedes confirmar con tu CURP si fuiste registrado con éxito mediante el Buscador de Estatus

El cierre del 2025 marca también la entrega del último apoyo económico del año para millones de estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Con este depósito, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) concluye el calendario anual de dispersión y, al mismo tiempo, abre la fase final de verificación para quienes realizaron su registro durante los últimos meses.

Para evitar dudas entre aspirantes y familias, la CNBBBJ habilitó todas las herramientas necesarias para que cualquier estudiante pueda comprobar hoy mismo si fue admitido, incorporado o validado en el padrón de beneficiarios. Esta revisión es fundamental, ya que determina si recibirás tu tarjeta del Banco del Bienestar —en caso de no contar con una— y si podrás acceder al último pago del año.

Cómo saber hoy si fuiste aceptado en las Becas Benito Juárez

La forma más rápida y oficial de conocer tu estatus es a través del Buscador de Estatus, un sistema disponible en la página del Gobierno de México. Solo necesitas tener tu CURP a la mano para verificar si ya formas parte del padrón de beneficiarios.

Pasos para revisar tu estatus hoy mismo:

Entra al portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Accede al Buscador de Estatus. Ingresa tu CURP y confirma la búsqueda. El sistema te mostrará si tu registro fue aceptado y, de ser así, te indicará la sede de entrega de tu tarjeta o el medio de pago asignado.

Desde el 25 de noviembre de 2025, la CNBBBJ comenzó la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, iniciando con estudiantes de educación media superior y superior. Por ello, si el Buscador de Estatus confirma tu incorporación, es importante ubicar tu punto de entrega lo antes posible.

¿Cuándo llega el último pago de las Becas Benito Juárez en 2025?

El cierre del año incluye el depósito correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, el cual será el último pago de 2025 y se realizará a partir del 1 de diciembre. La dispersión será escalonada según la letra inicial del apellido de cada beneficiario.

Los montos se mantienen de acuerdo con el nivel educativo:

Educación media superior: mil 900 pesos bimestrales

Educación superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro): 5 mil 800 pesos bimestrales

El pago se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, ya sea la que utilizan actualmente o la nueva tarjeta entregada durante noviembre.

Recomendaciones para no tener contratiempos

Verifica tu estatus hoy mismo con tu CURP para confirmar si ya estás en el padrón.

Consulta tu sede de entrega si aún no recibes tu tarjeta.

Revisa el calendario de depósitos según la inicial de tu apellido en cuanto sea publicado.

Activa tu tarjeta bancaria para evitar retrasos en el cobro.

No compartas tus datos personales ni tu contraseña con terceros.

Con esta información podrás confirmar si fuiste aceptado en las Becas Benito Juárez y prepararte para recibir tu último pago del año. Mantente atento a los avisos oficiales para conocer el calendario detallado de depósitos y cualquier actualización sobre el programa.