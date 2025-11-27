México

Becas Benito Juárez: cómo saber hoy si fuiste aceptado y cuándo llega el último pago del 2025

Puedes confirmar con tu CURP si fuiste registrado con éxito mediante el Buscador de Estatus

Guardar
Puedes confirmar con tu CURP
Puedes confirmar con tu CURP si fuiste registrado con éxito mediante el Buscador de Estatus

El cierre del 2025 marca también la entrega del último apoyo económico del año para millones de estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez. Con este depósito, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) concluye el calendario anual de dispersión y, al mismo tiempo, abre la fase final de verificación para quienes realizaron su registro durante los últimos meses.

Para evitar dudas entre aspirantes y familias, la CNBBBJ habilitó todas las herramientas necesarias para que cualquier estudiante pueda comprobar hoy mismo si fue admitido, incorporado o validado en el padrón de beneficiarios. Esta revisión es fundamental, ya que determina si recibirás tu tarjeta del Banco del Bienestar —en caso de no contar con una— y si podrás acceder al último pago del año.

Cómo saber hoy si fuiste aceptado en las Becas Benito Juárez

La forma más rápida y oficial de conocer tu estatus es a través del Buscador de Estatus, un sistema disponible en la página del Gobierno de México. Solo necesitas tener tu CURP a la mano para verificar si ya formas parte del padrón de beneficiarios.

Pasos para revisar tu estatus hoy mismo:

  1. Entra al portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
  2. Accede al Buscador de Estatus.
  3. Ingresa tu CURP y confirma la búsqueda.
  4. El sistema te mostrará si tu registro fue aceptado y, de ser así, te indicará la sede de entrega de tu tarjeta o el medio de pago asignado.
El cierre del 2025 marca
El cierre del 2025 marca la entrega del último apoyo económico del año para millones de estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez

Desde el 25 de noviembre de 2025, la CNBBBJ comenzó la entrega de nuevas tarjetas del Banco del Bienestar, iniciando con estudiantes de educación media superior y superior. Por ello, si el Buscador de Estatus confirma tu incorporación, es importante ubicar tu punto de entrega lo antes posible.

¿Cuándo llega el último pago de las Becas Benito Juárez en 2025?

El cierre del año incluye el depósito correspondiente al bimestre noviembre–diciembre, el cual será el último pago de 2025 y se realizará a partir del 1 de diciembre. La dispersión será escalonada según la letra inicial del apellido de cada beneficiario.

Los montos se mantienen de acuerdo con el nivel educativo:

  • Educación media superior: mil 900 pesos bimestrales
  • Educación superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro): 5 mil 800 pesos bimestrales

El pago se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, ya sea la que utilizan actualmente o la nueva tarjeta entregada durante noviembre.

El cierre del 2025 marca
El cierre del 2025 marca la entrega del último apoyo económico del año para millones de estudiantes beneficiarios de las Becas Benito Juárez

Recomendaciones para no tener contratiempos

  • Verifica tu estatus hoy mismo con tu CURP para confirmar si ya estás en el padrón.
  • Consulta tu sede de entrega si aún no recibes tu tarjeta.
  • Revisa el calendario de depósitos según la inicial de tu apellido en cuanto sea publicado.
  • Activa tu tarjeta bancaria para evitar retrasos en el cobro.
  • No compartas tus datos personales ni tu contraseña con terceros.

Con esta información podrás confirmar si fuiste aceptado en las Becas Benito Juárez y prepararte para recibir tu último pago del año. Mantente atento a los avisos oficiales para conocer el calendario detallado de depósitos y cualquier actualización sobre el programa.

Temas Relacionados

Becas Benito JuárezBuscador de EstatusCURPmexico-noticias

Más Noticias

“Vamos por Alejandro Moreno”: Diputados de Morena acusan al PRI de financiar marcha de la Generación Z

De acuerdo con los legisladores, los partidos PAN y PRI están vinculados a los grupos de choque que causaron disturbios durante la protesta

“Vamos por Alejandro Moreno”:

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones de este 27 de noviembre

Hazañas, tragedias, cumpleaños y muertes son los acontecimientos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides: cumpleaños, sucesos y celebraciones

Sheinbaum confirma que recibió carta del Senado sobre salida de Gertz Manero de la FGR: “Él no me lo ha manifestado”

La presidenta afirmó que ya analiza el documento y destacó que su gobierno ha tenido una buena coordinación con la Fiscalía

Sheinbaum confirma que recibió carta

Pastel frío de milhojas relleno de crema pastelera sin horno: cómo preparar su versión saludable sin azúcar

Esta alternativa saludable es para quienes buscan postres ligeros sin renunciar al sabor ni a los beneficios de los ingredientes

Pastel frío de milhojas relleno
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Licenciado” y

Procesan a “El Licenciado” y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo

EEUU emitió alerta de seguridad para quienes circulen por esta carretera en Nuevo León

Quiénes son y qué se sabe de los 13 señalados en la red ilegal de Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

ENTRETENIMIENTO

Maná y Alejandro Fernández estarán

Maná y Alejandro Fernández estarán en Jalisco previo al segundo juego de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Stranger Thing 5: memes SIN SPOILERS del estreno de los primeros episodios de la temporada final

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

Revive los hits de The Beatles en un homenaje lleno de espíritu navideño en la CDMX

Festival navideño del café y chocolate en CDMX: cuándo y dónde ir al evento GRATIS para disfrutar en familia

DEPORTES

Sheinbaum analiza si viajará a

Sheinbaum analiza si viajará a EEUU para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo 2026

Esta fue la última vez que Tigres estuvo cerca remontar una desventaja de tres goles en liguilla

“México es mi segunda casa”: ¿Bruno Valdez regresa al América?

Austria vs Portugal: a qué hora y dónde ver en México la final del Mundial Sub-17

Gobierno de México presenta cómo funcionará la movilidad y el resguardo de seguridad en sedes de la Copa del Mundo 2026