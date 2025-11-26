México

DJ exhibe lista de música vetada en boda mexicana y provoca revuelo en redes sociales: “Su bodorrio será de hueva”

La filtración de las preferencias musicales de los novios generó burlas, apoyo y muchas preguntas sobre nuevas tendencias nupciales

Usuarios cuestionaron la ausencia de
Usuarios cuestionaron la ausencia de canciones icónicas, mientras otros defendieron el derecho de la pareja a elegir.

La música es uno de los elementos centrales en las bodas mexicanas, y resulta casi imposible imaginar una pista sin temas emblemáticos que han acompañado celebraciones durante décadas. Canciones como “El Payaso de Rodeo”, “Mayonesa”, “Mi Cucú”, “17 Años” y “La Chona” suelen formar parte obligada del repertorio que los DJ colocan para asegurar un ambiente festivo. Sin embargo, una boda reciente rompió por completo con esa tradición y desató un intenso debate en redes sociales.

La controversia surgió cuando un DJ compartió en sus redes la lista de canciones que una pareja de novios le pidió no reproducir durante su celebración. El documento incluía no solo melodías específicas —entre ellas “Mayonesa” de Chocolate o cualquier canción de Calle 13— sino también géneros completos como la cumbia, la banda, la bachata y lo que la pareja describió como “reggaetón feo”.

La publicación no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones que se dividieron entre crítica y defensa. Para muchos usuarios, la lista representaba una restricción excesiva que eliminaba los clásicos que, por tradición, animan las fiestas. Algunos comentarios reflejaron ese sentir.

Internautas debatieron sobre si la
Internautas debatieron sobre si la pareja arruinó el ambiente o simplemente ejerció su libertad.

“No mames, pinche fiesta aburrida”; “No mames, las más canciones más chidas no las van a tocar, estará de hueva la boda”; “Si esas rolas son las que ponen el ambiente”; “No mames, entonces pondrán puras canciones de Beethoven o Mozart, que hueva”.

Por otro lado, también surgieron voces que respaldaron la decisión de la pareja, destacando que la boda debería reflejar sus propios gustos. Entre los comentarios de apoyo se leyeron: “Es la boda de los novios y hay que respetar su decisión”; “Su boda, sus gustos y sus reglas”; “Si los novios pagaron por la boda, ni modo hay que respetar sus gustos”; “A la gente nunca se le da gusto, y si los novios decidieron eso, ni modo”.

Este tipo de debates ha aumentado en los últimos años, especialmente conforme las nuevas generaciones buscan personalizar al máximo sus celebraciones. Desde bodas sin niños hasta ceremonias temáticas, las reglas tradicionales están cambiando, y esta lista de canciones prohibidas se suma a la tendencia de romper con los moldes establecidos.

