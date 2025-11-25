México

Generación Z manda mensaje a agricultores y transportistas que hicieron megabloqueos en carreteras de México

En medio del megabloqueo nacional, jóvenes llamaron a apoyar con aportaciones mínimas y a construir un México unido

Guardar
La publicación de la GenZ
La publicación de la GenZ agradeció la labor histórica del campo y el transporte en México. FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO

La Generación Z difundió un mensaje dirigido a agricultores y transportistas de México, en el que reconoce su trabajo como uno de los pilares fundamentales del país. El texto, publicado en una cuenta verificada en X atribuida a la Generación Z, agradece a quienes “han alimentado y transportado a México durante generaciones”, destacando que “detrás de cada cosecha hay un plato en la mesa y detrás de cada volante, una jornada que permite a miles regresar con sus familias”.

En el mensaje, los jóvenes subrayan que, aunque el trabajo en el campo y las carreteras es pesado, las manos de estos sectores representan el compromiso que sostiene el futuro nacional. Afirmaron que ahora es responsabilidad de las nuevas generaciones “retribuir ese esfuerzo”, asegurando que “sí tenemos ojos y oídos” para reconocer la labor de agricultores y transportistas.

La publicación también hace un llamado a la solidaridad económica, al señalar que un aporte simbólico —incluso de 2 pesos— podría generar un impulso importante para la economía si se suma de manera colectiva. El texto cierra con una consigna orientada a la unidad: “El movimiento somos todos”.

Sin embargo, aunque el mensaje fue difundido desde una cuenta verificada atribuida a la Generación Z, no existen elementos que confirmen que haya sido redactado por miembros del movimiento juvenil.

(x @GeneracionZmx_)
(x @GeneracionZmx_)

El comunicado se hizo público en un contexto marcado por un megabloqueo nacional realizado este lunes 24 de noviembre por parte de transportistas y campesinos. Estas movilizaciones se llevaron a cabo en principales carreteras, autopistas y casetas de cobro, como mecanismo de presión para que el gobierno federal atienda demandas relacionadas con seguridad, apoyos económicos y protección al sector.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante la actual administración se han realizado 316 reuniones con organizaciones transportistas, así como más de 200 encuentros con agricultores únicamente en las últimas tres semanas. Pese a estos acercamientos, las agrupaciones convocaron a las protestas de este lunes.

Para minimizar afectaciones en la movilidad, el abasto, los servicios médicos y las actividades laborales y educativas, el gobierno federal convocó a los grupos movilizados a una nueva mesa de diálogo este mismo lunes a las 13:00 horas.

Las organizaciones participantes —el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)— informaron que el megabloqueo solo se realizaría este lunes. No obstante, en el Estado de México, algunos grupos de campesinos anunciaron que continuarán cerrando casetas durante el resto de la semana.

Temas Relacionados

Generación Ztransportistasagricultoresbloqueosredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Presentan “16 días de activismo” para combatir la violencia contra las mujeres en México

El programa contempla una activación comunitaria para fortalecer la colaboración social en la protección de las mujeres

Presentan “16 días de activismo”

“No me comparo”: Santa Fe Klan niega parecerse a Nodal frente a señalamientos por la manutención de su hijo

El artista defendió que sus decisiones como padre nacen del afecto

“No me comparo”: Santa Fe

Reglamento de Tránsito Edomex: multas tendrán tres opciones de pago con descuento del 50 por ciento

Este día entra en vigor el Reglamento en la entidad más poblada del país

Reglamento de Tránsito Edomex: multas

Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez roban foco en los Emmy Awards tras acompañar a Anahí y Carlos Rivera a la gala

El político y la ex conductora de ‘Venga La Alegría’ acompañaron a la RBD y al cantante en su paso por la alfombra roja

Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez

Carlos Loret de Mola denuncia amenazas en su contra por cobertura al caso de Fátima Bosch

Chemaney, un reconocido músico de Tabasco que participó en un festejo por la coronación de la Miss México, dedicó un mensaje al periodista junto a una “velada amenaza” en redes sociales

Carlos Loret de Mola denuncia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro policías estatales de

Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

Quién es “El Maya”, expolicía municipal de Ecatepec acusado de homicidio y huachicol de agua en Edomex

Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale reacciona a video

Angélica Vale reacciona a video viral de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: “Era la modelo más guapa”

“No me comparo”: Santa Fe Klan niega parecerse a Nodal frente a señalamientos por la manutención de su hijo

Manuel Velasco y Cynthia Rodríguez roban foco en los Emmy Awards tras acompañar a Anahí y Carlos Rivera a la gala

Por qué Eugenio Derbez se separó de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez: “Odiaba a papá”

La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

DEPORTES

Saint-Maximin admite no estar en

Saint-Maximin admite no estar en su mejor versión de cara a la Liguilla

Penta Zero Miedo sufre lesión en el hombre en WWE Raw y se queda sin oportunidad de enfrentar a John Cena

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 25 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías