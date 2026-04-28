¿Juan Gabriel vive? Periodista comparte conversaciones y una prueba de vida clave que desafía la versión oficial

Jorge Carbajal relató su experiencia con Juan Gabriel al youtuber Gusgri. (Gusgri, Juan gabriel y el periodista Jorge Carbajal)

La teoría sobre que Juan Gabriel continúa con vida volvió a encender la conversación pública luego de que el periodista Jorge Carbajal reiterara que ha mantenido contacto directo con el artista tras su supuesta muerte en 2016. Sus declaraciones, acompañadas de relatos de conversaciones y episodios que considera “pruebas clave”, han reactivado una de las versiones más polémicas en torno al llamado “Divo de Juárez”.

El inicio de sus conversaciones con Juan Gabriel

Carbajal explicó que sus sospechas comenzaron en 2017, a partir de su relación con Joaquín Muñoz, excolaborador cercano del cantante. El periodista aseguró que la reacción de Muñoz tras el fallecimiento le resultó inusual, lo que lo llevó a cuestionar la narrativa oficial desde el inicio. A partir de ese momento, dijo, comenzó a detectar inconsistencias y comportamientos que no lograba explicar.

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Uno de los puntos centrales de su testimonio es el contacto con un supuesto intermediario que ofrecía material inédito del cantante. Ese intercambio derivó, según su versión, en una comunicación directa con quien identificó como el propio Juan Gabriel. “Ya he descubierto que eres tú, que eres Juan Gabriel, que eres Alberto”, relató sobre el audio que envió para confrontar al interlocutor.

Jorge Carbajal habla en el programa Intrusos sobre su encuentro con Juan Gabriel y la comunicación que mantienen por mensajes de texto. (Jorge Carbajal habla de Juan Gabriel)

De acuerdo con Carbajal, la respuesta no tardó en llegar y fue contundente: “¿Cómo supiste?”. Para el periodista, ese momento marcó el inicio de una serie de conversaciones que, asegura, se prolongaron durante meses y que constituyen una de sus principales “pruebas de vida”.

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El comunicador sostuvo que, aunque el supuesto cantante evitaba responder preguntas directas, sí compartía información anticipada sobre temas sensibles. “A ti te contaba lo que te quería contar y cuando él quería”, explicó. Sin embargo, lo que más reforzó su convicción fue que varios de esos datos, relacionados con temas legales y familiares, se cumplieron posteriormente.

“Justo lo que me decía que iba a pasar, pasaba”, afirmó, al insistir en que esas coincidencias no podían ser casualidad. Para Carbajal, este patrón representa una evidencia clave de que la persona con la que hablaba tenía conocimiento privilegiado del entorno del artista.

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El cuadro de María Félix y un inesperado encuentro

Otro episodio que el periodista presenta como prueba determinante involucra una obra vinculada a María Félix. Según su relato, recibió detalles específicos sobre la ubicación del cuadro original y la existencia de una réplica. “¿Quieres ver?”, aseguró que le dijeron antes de enviarle imágenes comparativas con diferencias precisas entre ambas piezas. Este nivel de detalle, sostuvo, reforzó su certeza.

El periodista Jorge Carbajal presentó el comparativo de la imagen del supuesto cadáver y la foto de Juan Gabriel que se utilizó para editarla (Foto: YouTube Productora69)

Además, Carbajal señaló que el supuesto Juan Gabriel llegó a solicitar apoyo económico en distintas ocasiones, lo que añadió un elemento controvertido a su historia.

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En 2017, tras comprometerse a recaudar apoyos para damnificados del sismo del 19 de septiembre, Jorge Carbajal acordó entregar artículos y alimentos.

Al llegar a un domicilio, aseguró que se quedó sin palabras tras ver en persona al cantante. La impresión, sostuvo, lo desencajó y reconoció que no supo cómo reaccionar: “No sabía qué pasaba, pero me doy cuenta de que era Alberto... Era su cara, era su cuerpo, pero no supe qué hacer”.

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“Pensaba: ”¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le pregunté? ¿Por qué no lo fotografié? ¿Por qué todo?”

Un mito que perdura una década después de la muerte del ‘Divo de Juárez’

Pese a la insistencia del comunicador, no existe evidencia oficial que respalde sus afirmaciones. La muerte de Juan Gabriel fue documentada el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, Estados Unidos, y las autoridades no han reportado indicios que contradigan ese hecho.

Aun con ese contexto, las declaraciones de Carbajal han reavivado la polémica en redes sociales. El periodista sostiene su postura y asegura que las conversaciones, audios y predicciones cumplidas constituyen una “prueba de vida clave”, aunque hasta ahora estas afirmaciones permanecen sin verificación independiente.

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