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Monoplaza de Checo Pérez estrenará nuevo diseño para el Gran Premio de Miami 2026

Además del rediseño, la escudería introducirá mejoras aerodinámicas en busca de mayor rendimiento en pista

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(Cadillac)
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Cadillac alista su primera carrera como local en la Fórmula 1 con una decoración especial para el Gran Premio de Miami, donde el equipo estadounidense presentará una imagen renovada en su monoplaza y equipamiento.

Cadillac apuesta por una imagen con identidad local en Miami

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La escudería norteamericana dio a conocer este martes el diseño especial que utilizarán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. El monoplaza mantiene la base en blanco y negro presentada previamente, pero incorpora elementos alusivos a Estados Unidos.

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(Cadillac)
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El cambio más visible se encuentra en el alerón delantero, que incluye 50 estrellas en representación de los estados del país. A esto se suma la integración del diseño de “barras y estrellas” en la carrocería, así como la inclusión de las siglas “USA” en el alerón trasero con los colores rojo, blanco y azul.

La propuesta visual también se trasladará a los pilotos, quienes portarán trajes diseñados específicamente para esta carrera. De acuerdo con Cassidy Towriss, asesora principal de marca del equipo, la intención es reflejar el carácter de una competencia en casa. “Es nuestra primera carrera en casa y queríamos algo deliberado y seguro”, señaló.

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Actualizaciones técnicas acompañan el debut en casa

(Cadillac)
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Además del rediseño estético, Cadillac introducirá un nuevo paquete aerodinámico, considerado su primera gran actualización en la temporada. El objetivo es mejorar la carga aerodinámica del monoplaza y reducir la diferencia frente a los equipos de la zona media de la parrilla.

El equipo también prevé implementar decoraciones especiales en otras carreras dentro de Estados Unidos, como Austin y Las Vegas, sin descartar una edición particular para México, en un contexto marcado por la presencia de Sergio Pérez y la relación de General Motors con el país.

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