LAFC vs Toluca: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la Concachampions 2026

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su fase decisiva con el arranque de las semifinales, donde Toluca visitará a Los Angeles Football Club en el duelo de ida con la intención de tomar ventaja en la serie y acercarse a la final del torneo.
Horario y transmisión del LAFC vs Toluca
El partido de ida entre LAFC y Toluca se disputará este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el BMO Stadium.
PUBLICIDAD
La transmisión del encuentro estará disponible en el país a través de la plataforma FOX ONE, que contará con la cobertura en vivo del compromiso.
Toluca llega con impulso tras sus últimas eliminatorias
El conjunto mexicano afronta la serie tras una actuación contundente en cuartos de final, donde superó con claridad a LA Galaxy con un marcador global de 7-2. Del otro lado, Los Angeles Football Club avanzó luego de imponerse de forma amplia a Cruz Azul.
PUBLICIDAD
Además de su participación internacional, Toluca también se mantiene en competencia en la Liga MX, donde avanzó a la Liguilla del Clausura 2026 tras finalizar en la quinta posición de la tabla general con 30 puntos.
En los cuartos de final enfrentará a Pachuca, en una serie que forma parte de su actividad paralela mientras disputa el torneo internacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD