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LAFC vs Toluca: dónde y cuándo ver la semifinal de ida de la Concachampions 2026

Los diablos buscarán tomar ventaja como visitante para definir la serie en casa

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en su fase decisiva con el arranque de las semifinales, donde Toluca visitará a Los Angeles Football Club en el duelo de ida con la intención de tomar ventaja en la serie y acercarse a la final del torneo.

Horario y transmisión del LAFC vs Toluca

(Brace Hemmelgarn-Imagn Images)
(Brace Hemmelgarn-Imagn Images)

El partido de ida entre LAFC y Toluca se disputará este miércoles 29 de abril a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, en el BMO Stadium.

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La transmisión del encuentro estará disponible en el país a través de la plataforma FOX ONE, que contará con la cobertura en vivo del compromiso.

Toluca llega con impulso tras sus últimas eliminatorias

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El conjunto mexicano afronta la serie tras una actuación contundente en cuartos de final, donde superó con claridad a LA Galaxy con un marcador global de 7-2. Del otro lado, Los Angeles Football Club avanzó luego de imponerse de forma amplia a Cruz Azul.

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Además de su participación internacional, Toluca también se mantiene en competencia en la Liga MX, donde avanzó a la Liguilla del Clausura 2026 tras finalizar en la quinta posición de la tabla general con 30 puntos.

En los cuartos de final enfrentará a Pachuca, en una serie que forma parte de su actividad paralela mientras disputa el torneo internacional.

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