Ajo chino: la práctica común en hombres y mujeres de más de 50 años que podría poner en riesgo su salud (Rs)

El consumo de ajo crudo, conocido popularmente como “ajo chino”, es una costumbre extendida entre hombres y mujeres de más de 50 años en México.

Muchas personas lo integran a su dieta con la intención de mejorar la salud cardiovascular y reforzar el sistema inmune. Sin embargo, especialistas advierten que consumirlo en exceso, especialmente en ayunas, puede poner en riesgo la salud de este grupo de edad.

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Principales peligros del consumo excesivo

Diversas fuentes médicas y de nutrición mexicanas, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Salud Pública, señalan los efectos adversos que puede presentar el ajo crudo cuando se consume fuera de los límites recomendados. Los riesgos detectados para adultos mayores son:

Principales peligros del consumo excesivo (Crédito: Freepik)

Hemorragias: El ajo tiene propiedades anticoagulantes. Si se combina con medicamentos como warfarina, heparina o aspirina, aumenta el riesgo de hemorragias graves. Además, se debe suspender su consumo al menos 10 días antes de una cirugía.

Problemas gastrointestinales: El ajo crudo puede irritar la mucosa gástrica y provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, gases y ardor. Personas con gastritis, úlceras o colon irritable deben evitarlo, ya que puede agravar sus padecimientos.

Interacciones medicamentosas: En pacientes que toman medicamentos para la presión arterial, el ajo puede potenciar sus efectos y causar hipotensión. En diabéticos, puede alterar los niveles de glucosa.

Riesgo hepático: El consumo prolongado y en exceso puede elevar marcadores de toxicidad hepática y dañar el hígado, sobre todo en quienes ya tienen enfermedades hepáticas o siguen tratamientos farmacológicos.

Precauciones y recomendaciones para un consumo seguro

Para reducir los riesgos, las autoridades sanitarias y especialistas en nutrición recomiendan seguir estas indicaciones:

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Precauciones y recomendaciones para un consumo seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

No tragar el diente de ajo entero para evitar atragantamientos.

Prefiere el ajo cocido, ya que este proceso reduce los riesgos de toxicidad y molestias gástricas, pero mantiene beneficios cardiovasculares.

La dosis sugerida es de un diente de ajo al día, suficiente para obtener beneficios sin poner en riesgo la salud.

Las personas con condiciones médicas preexistentes o que toman medicamentos deben consultar a su médico antes de incorporar el ajo crudo a su dieta.

Síntomas de alerta: cuándo suspender su consumo

Es fundamental estar atentos a señales de intolerancia o efectos secundarios, como:

Sangrado inusual

Náuseas persistentes

Dolor o distensión abdominal

Mareos o debilidad súbita

En presencia de estos síntomas, se recomienda suspender el consumo y consultar a un profesional de la salud.

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El ajo en la gastronomía mexicana: tradición y cautela

El ajo es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, valorado por su sabor y sus beneficios. Sin embargo, en personas mayores de 50 años, la tendencia a consumirlo crudo y en ayunas puede no ser la opción más segura. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Salud Pública insisten en la importancia de la moderación, la consulta médica y la preferencia por el ajo cocinado.

El ajo en la gastronomía mexicana: tradición y cautela crédito Freepik

Conclusión: beneficio con medida

El ajo aporta beneficios al sistema cardiovascular y al sistema inmune, pero su consumo, especialmente en crudo y en exceso, puede implicar riesgos relevantes para la salud, sobre todo en adultos mayores y personas con tratamientos médicos. La moderación y el acompañamiento profesional son clave para aprovechar sus propiedades sin exponer la salud a complicaciones.

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