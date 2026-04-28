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Ajo chino: la práctica común en hombres y mujeres de más de 50 años que podría poner en riesgo su salud

Muchas personas lo integran a su dieta con la intención de mejorar la salud cardiovascular y reforzar el sistema inmune

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Ajo chino: la práctica común en hombres y mujeres de más de 50 años que podría poner en riesgo su salud (Rs)
Ajo chino: la práctica común en hombres y mujeres de más de 50 años que podría poner en riesgo su salud (Rs)

El consumo de ajo crudo, conocido popularmente como “ajo chino”, es una costumbre extendida entre hombres y mujeres de más de 50 años en México.

Muchas personas lo integran a su dieta con la intención de mejorar la salud cardiovascular y reforzar el sistema inmune. Sin embargo, especialistas advierten que consumirlo en exceso, especialmente en ayunas, puede poner en riesgo la salud de este grupo de edad.

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Principales peligros del consumo excesivo

Diversas fuentes médicas y de nutrición mexicanas, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Salud Pública, señalan los efectos adversos que puede presentar el ajo crudo cuando se consume fuera de los límites recomendados. Los riesgos detectados para adultos mayores son:

Principales peligros del consumo excesivo (Crédito: Freepik)
Principales peligros del consumo excesivo (Crédito: Freepik)
  • Hemorragias: El ajo tiene propiedades anticoagulantes. Si se combina con medicamentos como warfarina, heparina o aspirina, aumenta el riesgo de hemorragias graves. Además, se debe suspender su consumo al menos 10 días antes de una cirugía.
  • Problemas gastrointestinales: El ajo crudo puede irritar la mucosa gástrica y provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, gases y ardor. Personas con gastritis, úlceras o colon irritable deben evitarlo, ya que puede agravar sus padecimientos.
  • Interacciones medicamentosas: En pacientes que toman medicamentos para la presión arterial, el ajo puede potenciar sus efectos y causar hipotensión. En diabéticos, puede alterar los niveles de glucosa.
  • Riesgo hepático: El consumo prolongado y en exceso puede elevar marcadores de toxicidad hepática y dañar el hígado, sobre todo en quienes ya tienen enfermedades hepáticas o siguen tratamientos farmacológicos.

Precauciones y recomendaciones para un consumo seguro

Para reducir los riesgos, las autoridades sanitarias y especialistas en nutrición recomiendan seguir estas indicaciones:

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Ilustración minimalista de un corazón humano estilizado de color rojo, conectado a un manguito de tensiómetro azul y su medidor, sobre un fondo celeste.
Precauciones y recomendaciones para un consumo seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No tragar el diente de ajo entero para evitar atragantamientos.
  • Prefiere el ajo cocido, ya que este proceso reduce los riesgos de toxicidad y molestias gástricas, pero mantiene beneficios cardiovasculares.
  • La dosis sugerida es de un diente de ajo al día, suficiente para obtener beneficios sin poner en riesgo la salud.
  • Las personas con condiciones médicas preexistentes o que toman medicamentos deben consultar a su médico antes de incorporar el ajo crudo a su dieta.

Síntomas de alerta: cuándo suspender su consumo

Es fundamental estar atentos a señales de intolerancia o efectos secundarios, como:

  • Sangrado inusual
  • Náuseas persistentes
  • Dolor o distensión abdominal
  • Mareos o debilidad súbita

En presencia de estos síntomas, se recomienda suspender el consumo y consultar a un profesional de la salud.

El ajo en la gastronomía mexicana: tradición y cautela

El ajo es un ingrediente fundamental en la cocina mexicana, valorado por su sabor y sus beneficios. Sin embargo, en personas mayores de 50 años, la tendencia a consumirlo crudo y en ayunas puede no ser la opción más segura. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Salud Pública insisten en la importancia de la moderación, la consulta médica y la preferencia por el ajo cocinado.

Las mujeres tienen mayor prevalencia de sufrir diabetes que los hombres en la región, según la OMS - crédito Freepik
El ajo en la gastronomía mexicana: tradición y cautela crédito Freepik

Conclusión: beneficio con medida

El ajo aporta beneficios al sistema cardiovascular y al sistema inmune, pero su consumo, especialmente en crudo y en exceso, puede implicar riesgos relevantes para la salud, sobre todo en adultos mayores y personas con tratamientos médicos. La moderación y el acompañamiento profesional son clave para aprovechar sus propiedades sin exponer la salud a complicaciones.

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