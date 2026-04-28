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Procesan a expresidente municipal de Tlachichuca por ejercicio indebido de funciones públicas: este fue el motivo de su detención

El imputado realizó la designación de una persona como encargada de despacho de la Presidencia Municipal sin contar con facultades legales para ello

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La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que, tras una investigación, un juez vinculó a proceso a Uruviel “N”, expresidente municipal de Tlachichuca, por ejercicio indebido de funciones públicas, así como una serie de señalamientos derivados de hechos ocurridos durante su gestión.

Según las autoridades, el 31 de marzo de 2018, el imputado nombró a una persona como encargada de despacho de la presidencia municipal. Sin embargo, la normativa vigente exigía que dicho cargo debía recaer en el suplente electo o en alguien designado por el Congreso del Estado.

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Además, la indagatoria reveló que el nombramiento se realizó sin las facultades legales requeridas, por lo que dicha acción, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, no respetó los procedimientos establecidos.

El caso llevó a la Fiscalía a ejercer acción penal el 9 de octubre de 2024 contra Uruviel “N” y otra persona involucrada. El inicio del proceso judicial ocurrió después de analizar los elementos recabados durante la investigación.

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La medida judicial se dio a conocer tras confirmarse la posible comisión de delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones públicas, así como la probable falsificación de documentos en el expediente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca

Decisión judicial reciente

El 27 de abril de 2026, durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de control determinó la vinculación a proceso del exfuncionario. La decisión se basó en los elementos aportados por la Fiscalía y en la revisión de la normativa aplicable.

De esta forma, el expresidente municipal de Tlachichuca deberá enfrentar el proceso penal correspondiente. El procedimiento legal sigue su curso ante la autoridad judicial competente.

¿Quién es Uruviel “N”?

La trayectoria de Uruviel ha estado marcada por cargos públicos y acusaciones judiciales en los últimos años, pues ejerció como presidente municipal de Ciudad Serdán por el partido Movimiento Ciudadano y logró reelegirse en las elecciones de 2024.

Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, fue detenido en Tlachichuca tras un operativo que incluyó a su hermano Giovanni y a su padre Ramiro Margarito, ambos con antecedentes en la administración pública local. Las autoridades lo acusaron inicialmente de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de abuso de autoridad.

La Fiscalía también señaló a Uruviel por presunta participación en delitos como robo a transporte de carga, secuestro, extorsión y lavado de dinero, aunque solo se formularon cargos formales por abuso de autoridad y portación de arma. Pese a ello y durante su primer periodo como alcalde, existieron señalamientos por desvío de fondos públicos, pero no prosperaron.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca. Foto: Gabinete de seguridad
La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Uruviel González Vieyra, ex alcalde de Tlachichuca. Foto: Gabinete de seguridad

El 3 de enero de 2026, tras un amparo concedido por un juez federal que declaró nulo el cateo que originó su detención, Uruviel obtuvo la orden de liberación. No obstante, al salir del penal de Tepexi de Rodríguez, fue reaprehendido e internado nuevamente, sin información oficial sobre el nuevo delito imputado.

Un operativo de fuerzas federales y estatales acompañó la reaprehensión, generando incertidumbre entre familiares y pobladores. Ni la Fiscalía General del Estado de Puebla ni el Poder Judicial emitieron detalles del caso en ese momento.

Un hecho similar ocurrió con su hermano Giovanni, quien también fue reaprehendido tras salir del penal. Ambos casos reflejaron la compleja situación política y judicial de la familia González Vieyra en la región.

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