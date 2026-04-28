México

¿Ya no habrá viernes de Consejo Técnico en las escuelas? SEP aclara si eliminó la suspensión de clases el último viernes de cada mes

La duda comenzó por una excepción en el calendario durante abril

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Un aula desierta en el colegio p&#250;blico Rufino Blanco en Madrid. EFE/ Paco Campos/Archivo
Un aula desierta en el colegio p&#250;blico Rufino Blanco en Madrid. EFE/ Paco Campos/Archivo

La reciente confusión sobre si desaparecieron los viernes de Consejo Técnico Escolar (CTE) en México ha generado dudas entre las familias. Versiones en redes sociales aseguraban que la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó estos días sin clases; sin embargo, el calendario oficial 2025-2026 aclara qué ocurrió realmente.

¿Por qué surgió la confusión sobre su eliminación?

La duda comenzó porque en abril de 2026 no hubo suspensión por CTE, algo inusual. Esto llevó a pensar que la SEP había eliminado estos viernes.

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No obstante, la explicación es más simple:

  • En abril no se programó Consejo Técnico debido al regreso reciente de vacaciones de Semana Santa.
  • Por ello, el viernes 24 de abril sí hubo clases normales.

Es decir, se trató de una excepción en el calendario, no de un cambio permanente.

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SEP aclara: no se eliminan los viernes de Consejo Técnico

De acuerdo con el calendario vigente de la SEP, los Consejos Técnicos Escolares no han sido eliminados. Estos se mantienen como sesiones mensuales en las que docentes suspenden clases para realizar actividades académicas internas.

Incluso, ya están definidas las últimas fechas del ciclo escolar:

  • Viernes 29 de mayo de 2026
  • Viernes 25 de junio de 2026

En esos días, los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) no tendrán clases, como ocurre tradicionalmente.

¿Habrá clases el último viernes de cada mes en 2026?

La respuesta depende del mes:

  • Abril 2026: Sí hubo clases (sin CTE).
  • Mayo y junio 2026: No habrá clases en los viernes de Consejo Técnico.

Por lo tanto, no todos los últimos viernes del mes tendrán suspensión, pero esto ya estaba previsto en el calendario oficial.

Los días de Consejo Técnico aplican únicamente para estudiantes de:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria

Mientras tanto, docentes utilizan estas jornadas para capacitación, evaluación y planeación escolar.

Aunque circularon versiones sobre la eliminación de estos descansos, la SEP no canceló los viernes de Consejo Técnico Escolar.

La ausencia en abril fue un ajuste excepcional, pero el esquema continúa vigente en el ciclo escolar 2025-2026, con suspensiones confirmadas en los meses siguientes.

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