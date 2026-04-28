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Así le fue a Pumas la última vez que fue superlíder de la Liga MX

El equipo universitario logró ubicarse como primer lugar de la tabla general en este Torneo de Clausura 2026

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Uriel Carmona / EMX imageStudio Sport
Uriel Carmona / EMX imageStudio Sport

Los Pumas de la UNAM cerraron la fase regular del Clausura 2026 con una victoria sobre Pachuca que no solo aseguró el liderato general, sino que también marcó un nuevo récord de puntos para la institución. Con 36 unidades, el conjunto universitario superó su mejor registro histórico, lo que ha reavivado la ilusión de su afición de cara a la Liguilla.

El equipo auriazul mostró consistencia a lo largo del torneo, lo que le permitió posicionarse en la cima de la clasificación. Sin embargo, este logro también ha traído a la memoria un antecedente que genera tanto expectativa como cautela entre los seguidores del club.

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Los Universitarios llegaron a ese torneo como superlíderes y era un equipo demoledor.
Los Universitarios llegaron a ese torneo como superlíderes y era un equipo demoledor.

La última ocasión en que Pumas finalizó como líder general fue en el torneo Apertura 2015. En aquel campeonato, el equipo sumó 35 puntos tras completar una destacada campaña con 11 victorias, dos empates y cuatro derrotas, cifras que en ese momento representaban su mejor desempeño en torneos cortos.

Bajo la dirección técnica de Guillermo Vázquez, los universitarios lograron imponerse en la tabla a equipos como Toluca, León y Chiapas, consolidándose como uno de los favoritos para levantar el título. La solidez mostrada durante la fase regular alimentó las expectativas de conquistar el campeonato.

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Los Universitarios perdieron la final en CU ante los Tigres en penales
Los Universitarios perdieron la final en CU ante los Tigres en penales

Durante esa Liguilla, Pumas avanzó con paso firme hasta llegar a la gran final, donde se enfrentó a Tigres. No obstante, la historia tuvo un desenlace complicado para los capitalinos. En el partido de ida, el conjunto regiomontano tomó ventaja con una diferencia de tres goles, lo que dejó a los universitarios en una situación adversa.

Para el encuentro de vuelta, Pumas logró reaccionar y consiguió igualar el marcador global, forzando el alargue. En los tiempos extra, ambos equipos volvieron a empatar, llevando la definición hasta la tanda de penales.

Los Tigres dieron la vuelta olímpica en el Estadio de CU.
Los Tigres dieron la vuelta olímpica en el Estadio de CU.

Desde los once pasos, la suerte no estuvo del lado auriazul, ya que terminaron cayendo por marcador de 4-2, quedándose a las puertas del título pese a haber sido el mejor equipo de la fase regular.

Ahora, con un nuevo liderato y un récord histórico, Pumas encara una nueva oportunidad de cambiar esa narrativa. La afición mantiene la esperanza de que esta vez el desenlace sea distinto y que el equipo logre traducir su dominio en la tabla en un campeonato que rompa con los fantasmas del pasado.

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