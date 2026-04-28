Alcalde de Taxco reaparece en Tianguis Turístico tras desaparición ligada a secuestro de su padre: “Es seguro para los visitantes”

El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, reapareció en el Tianguis Turístico de Acapulco —inaugurado ayer—, luego de haber estado ausente en días recientes tras la privación de la libertad de su padre, Juan Vega Arredondo, registrada el pasado 11 de abril.

El edil fue visto en los pasillos de la sede del evento turístico, correspondiente a su edición número 50, donde acudió al stand del gobierno estatal. Vestía guayabera y pantalón en tono claro, y no contaba con un dispositivo de seguridad visible durante su recorrido.

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Durante su recorrido en el lugar, Vega Carranza fue abordado por medios locales, ante quienes afirmó que el municipio de Taxco se mantiene como un destino seguro para visitantes.

El alcalde indicó que su administración continúa trabajando en coordinación con autoridades del gobierno estatal y federal para reforzar las condiciones de seguridad en la región, con el objetivo de garantizar estancias sin incidentes para quienes acuden al destino turístico.

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Vuelta del edil a la vida pública

La reaparición del edil ocurre días después de su ausencia pública, en medio de la privación de la libertad de él y de su padre. El 14 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la localización de ambas personas fue resultado de un operativo conjunto entre fuerzas federales y autoridades de Guerrero y del Estado de México.

Las acciones incluyeron labores de inteligencia y seguimiento de rutas de desplazamiento que permitieron ubicar a las víctimas en el Estado de México. Una vez localizadas, fueron resguardadas por autoridades estatales y posteriormente trasladadas a Iguala, Guerrero, donde se confirmó su estado de salud tras valoraciones médicas y psicológicas realizadas por la Fiscalía de Guerrero.

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Reacciones tras la localización del alcalde y su padre

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno en Guerrero, confirmó que fue el propio alcalde quien fue reportado como desaparecido, lo que activó un protocolo de búsqueda que derivó en la localización de ambos hombres.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó en su cuenta de X que el hallazgo fue resultado de acciones coordinadas entre autoridades de los tres niveles de gobierno. Añadió que se mantendrán operativos permanentes en la región Norte del estado, además de labores de investigación para dar con los responsables.

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Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló en redes sociales que fue la dependencia la que ubicó a Juan Andrés Vega Carranza y a su padre, quienes fueron privados de la libertad el 11 de abril. La autoridad estatal destacó su participación en las acciones de búsqueda y seguimiento del caso.

Las instituciones involucradas han señalado que las operaciones y las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables de la privación de la libertad.

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