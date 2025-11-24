Cómo hacer ensalada navideña light para diabéticos y quienes buscan reducir el azúcar

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Nada une a la familia mexicana como una buena ensalada de manzana en la cena navideña! Esa mezcla dulce, refrescante y cremosa, coronada por el crujido de las nueces y el sabor sutil de las frutas, se ha convertido en tradición en muchas mesas cada diciembre.

Pero para quienes llevan una dieta especial—ya sea por diabetes o por el deseo de comer más ligero—existen alternativas deliciosas y saludables.

Hoy aprenderás a preparar una versión light, sin azúcar ni crema, usando yogur natural bajo en grasa y manteniendo ese toque clásico mexicano con manzana, apio, nuez, zanahoria y un toque de pasas.

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana navideña suele incluir crema, leche condensada y hasta bombones, ingredientes altos en azúcares y grasas.

Adaptar la receta permite que todos disfruten este plato, cuidando la salud sin perder el espíritu festivo.

Receta de ensalada de manzana light navideña (apta para diabéticos)

Esta receta mantiene la esencia de la ensalada navideña mexicana, pero la transforma en una opción más saludable. Utilizaremos manzana, apio, zanahoria, nueces y un puñadito de pasas, todo mezclado con un aderezo de yogur natural bajo en grasa y un poco de edulcorante apto para diabéticos.

El resultado: una ensalada fresca, cremosa, llena de sabor y perfecta para quienes deben controlar el consumo de azúcar.

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur reemplaza la crema y los productos lácteos altos en grasa, brindando ligereza, además de proteínas. Los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier supermercado mexicano y permiten dejar lista la ensalada con anticipación, lo que la vuelve perfecta para ocupar el refri antes de la cena.

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada de manzana light para Navidad requiere aproximadamente 20 minutos. El tiempo se distribuye así:

10 minutos para lavar, pelar y picar la fruta y verduras.

5 minutos para mezclar y preparar el aderezo.

5 minutos para combinar todos los ingredientes y decorar.

Ingredientes

3 manzanas medianas (puede ser roja o gala para un dulzor natural) 1 taza de yogur natural bajo en grasa, sin azúcar 1 tallo de apio picado finamente 1 zanahoria rallada 2 cucharadas de nuez picada 2 cucharadas de pasas (opcional y cantidad moderada para cuidar la carga glucémica) 1/2 cucharadita de edulcorante apto para diabéticos (stevia, sucralosa, etc., ajustar al gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Jugo de 1/2 limón 1 pizca de canela en polvo (opcional)

Un tazón blanco contiene cubos de manzana cocida espolvoreados con canela, decorados con una hoja verde fresca. Al fondo, se observan ramas de canela, anís estrellado y una manzana partida, resaltando los ingredientes naturales y el ambiente acogedor de la escena. La imagen transmite una sensación de calidez y sabor tradicional, ideal para ilustrar recetas o reportajes gastronómicos de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de manzana light navideña, paso a paso

Lava y desinfecta las manzanas, el apio y la zanahoria. Pela (si lo prefieres) y corta las manzanas en cubos pequeños. Colócalas en un recipiente y rocíalas con el jugo de limón para evitar que se oxiden. Agrega el apio picado, la zanahoria rallada, las nueces y las pasas a las manzanas. En un tazón aparte, mezcla el yogur bajo en grasa con el edulcorante y la esencia de vainilla (si usas). Mezcla hasta integrar bien. Incorpora el aderezo de yogur a los ingredientes sólidos, mezcla suavemente hasta que todo esté bien cubierto. Espolvorea canela si deseas y ajusta dulzor al gusto. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren mejor. Sirve fría.

Al menos en Perú, el yogurt griego no necesariamente debe ser de Grecia. Foto: Bon Viveur

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones individuales como guarnición o postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción estimada contiene:

Calorías: 85

Grasas: 2,5 g

Grasas saturadas: 0,5 g

Carbohidratos: 15 g

Azúcares: 10 g (naturales, sin azúcar añadida)

Proteínas: 2,5 g

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de manzana light se conserva en refrigeración durante 2 a 3 días, en un recipiente hermético, conservando color y textura. Revuélvela antes de servir si ha soltado jugo.