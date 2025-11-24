México

Cómo hacer ensalada navideña light para diabéticos y quienes buscan reducir el azúcar

Ideal para cerrar la cena en familia con un postre fresco, ligero y muy fácil de preparar. Tu paladar agradecerá una alternativa cremosa y apta para todos

Guardar
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Nada une a la familia mexicana como una buena ensalada de manzana en la cena navideña! Esa mezcla dulce, refrescante y cremosa, coronada por el crujido de las nueces y el sabor sutil de las frutas, se ha convertido en tradición en muchas mesas cada diciembre.

Pero para quienes llevan una dieta especial—ya sea por diabetes o por el deseo de comer más ligero—existen alternativas deliciosas y saludables.

Hoy aprenderás a preparar una versión light, sin azúcar ni crema, usando yogur natural bajo en grasa y manteniendo ese toque clásico mexicano con manzana, apio, nuez, zanahoria y un toque de pasas.

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana navideña suele incluir crema, leche condensada y hasta bombones, ingredientes altos en azúcares y grasas.

Adaptar la receta permite que todos disfruten este plato, cuidando la salud sin perder el espíritu festivo.

Receta de ensalada de manzana light navideña (apta para diabéticos)

Esta receta mantiene la esencia de la ensalada navideña mexicana, pero la transforma en una opción más saludable. Utilizaremos manzana, apio, zanahoria, nueces y un puñadito de pasas, todo mezclado con un aderezo de yogur natural bajo en grasa y un poco de edulcorante apto para diabéticos.

El resultado: una ensalada fresca, cremosa, llena de sabor y perfecta para quienes deben controlar el consumo de azúcar.

Deliciosas recetas navideñas: champurrado de
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur reemplaza la crema y los productos lácteos altos en grasa, brindando ligereza, además de proteínas. Los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier supermercado mexicano y permiten dejar lista la ensalada con anticipación, lo que la vuelve perfecta para ocupar el refri antes de la cena.

Tiempo de preparación

Preparar esta ensalada de manzana light para Navidad requiere aproximadamente 20 minutos. El tiempo se distribuye así:

  • 10 minutos para lavar, pelar y picar la fruta y verduras.
  • 5 minutos para mezclar y preparar el aderezo.
  • 5 minutos para combinar todos los ingredientes y decorar.

Ingredientes

  1. 3 manzanas medianas (puede ser roja o gala para un dulzor natural)
  2. 1 taza de yogur natural bajo en grasa, sin azúcar
  3. 1 tallo de apio picado finamente
  4. 1 zanahoria rallada
  5. 2 cucharadas de nuez picada
  6. 2 cucharadas de pasas (opcional y cantidad moderada para cuidar la carga glucémica)
  7. 1/2 cucharadita de edulcorante apto para diabéticos (stevia, sucralosa, etc., ajustar al gusto)
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. Jugo de 1/2 limón
  10. 1 pizca de canela en polvo (opcional)
Un tazón blanco contiene cubos
Un tazón blanco contiene cubos de manzana cocida espolvoreados con canela, decorados con una hoja verde fresca. Al fondo, se observan ramas de canela, anís estrellado y una manzana partida, resaltando los ingredientes naturales y el ambiente acogedor de la escena. La imagen transmite una sensación de calidez y sabor tradicional, ideal para ilustrar recetas o reportajes gastronómicos de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer ensalada de manzana light navideña, paso a paso

  1. Lava y desinfecta las manzanas, el apio y la zanahoria.
  2. Pela (si lo prefieres) y corta las manzanas en cubos pequeños. Colócalas en un recipiente y rocíalas con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
  3. Agrega el apio picado, la zanahoria rallada, las nueces y las pasas a las manzanas.
  4. En un tazón aparte, mezcla el yogur bajo en grasa con el edulcorante y la esencia de vainilla (si usas). Mezcla hasta integrar bien.
  5. Incorpora el aderezo de yogur a los ingredientes sólidos, mezcla suavemente hasta que todo esté bien cubierto.
  6. Espolvorea canela si deseas y ajusta dulzor al gusto.
  7. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que los sabores se integren mejor. Sirve fría.
Al menos en Perú, el
Al menos en Perú, el yogurt griego no necesariamente debe ser de Grecia. Foto: Bon Viveur

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones individuales como guarnición o postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción estimada contiene:

  • Calorías: 85
  • Grasas: 2,5 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Azúcares: 10 g (naturales, sin azúcar añadida)
  • Proteínas: 2,5 g
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de
Deliciosas recetas navideñas: champurrado de chocolate, ensalada de manzana y papas gratinadas perfectas para la celebración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La ensalada de manzana light se conserva en refrigeración durante 2 a 3 días, en un recipiente hermético, conservando color y textura. Revuélvela antes de servir si ha soltado jugo.

Temas Relacionados

Ensalda de ManzanaDiabetesLightNavidadRecetasAzúcarmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de noviembre: hay cierres en estaciones por mantenimiento en el MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas

Seis de los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por temas de posible delincuencia organizada en un grupo delictivo aún sin identificar

Fuerzas federales realizan cateos en

Sheinbaum responde a megabloqueos: afirma haber atendido a transportistas y productores

En el marco del megabloqueo por el sector agrícola y transportista, la mandataria aseguró que se les ha dado respuesta

Sheinbaum responde a megabloqueos: afirma

Buen inicio de semana para el precio del Dólar: tipo de cambio se mantiene estable pese aumento de la inflación

La divisa estadounidense se mantuvo estable frente a la moneda mexicana al inicio de mercados de este lunes

Buen inicio de semana para

La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales realizan cateos en

Fuerzas federales realizan cateos en varios estados y detienen a 15 presuntos delincuentes con armas y drogas

Asesinato de Carlos Manzo: quiénes son y qué se sabe de los implicados clave

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 24 de noviembre: eliminación de Kike Mayagoitia provoca furia de Venga La Alegría

Tailandeses desatan burlas en videos contra mujeres mexicanas tras triunfo de Fátima Bosch sobre Praveenar Singh

Hackean cuenta de Sergio Sepúlveda en Facebook para subir material indecente penado con cárcel: “Yo no lo hice”

La crítica de Miss Noruega a Fátima Bosch revive burlas por el traje típico de salmón

“Conflictiva”: Sylvia Pasquel destapa los problemas con Adela Noriega en El Manantial

DEPORTES

Leyenda del Manchester United revela

Leyenda del Manchester United revela admiración por Cuauhtémoc Blanco: “Me encantaba verlo, era muy especial”

Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

NBA del 24 de noviembre: todos los juegos de este día

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”