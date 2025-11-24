México

Clima CDMX: activan alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este martes 25 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones debido a este pronóstico

Seguirán las temperaturas bajas para
Seguirán las temperaturas bajas para el amanecer de este martes 25 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

Continuarán las temperaturas bajas en gran parte de la Ciudad de México para el amanecer de este martes 25 de noviembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este lunes 24 de noviembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que será una alcaldía de la Ciudad de México, la que registrará temperaturas bajas para las primeras horas del martes 25 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a la demarcación afectada o vivir en ella.

La alerta amarilla en la
La alerta amarilla en la CDMX fue activada para las primeras horas de este martes 25 de noviembre. (Cuartoscuro)

Se trata de la alcaldía: Tlalpan, la que registrará temperaturas bajas para el amanecer de este próximo martes 25 de noviembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que esta alcaldía de la capital del país mencionada anteriormente registrará temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este martes 25 de noviembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en esta alcaldía para la mañana de este martes 25 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 02:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en la alcaldía mencionada anteriormente para el amanecer de este martes 25 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Una alcaldía de CDMX registrará
Una alcaldía de CDMX registrará temperaturas bajas para las primeras horas de este martes 25 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 24 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

