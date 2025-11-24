México

Metrobús CDMX: en esta fecha comenzarán los cierres escalonado en 30 estaciones

Serán tres rutas de este medio de transporte público de la Ciudad de México, las que tendrán intervención por obras durante 11 días

Guardar
Líneas 1, 2 y 5
Líneas 1, 2 y 5 del Metrobús de la CDMX tendrán mantenimiento en algunas de las estaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo cierres escalonados de estaciones en varias Líneas de este transporte público por casi dos semanas.

Señaló que se tratará de un total de 30 estaciones de las Líneas 1 (El Caminero - Indios Verdes), 2 (Tepalcates - Tacubaya) y 5 (Preparatoria 1 - Río de los Remedios).

Esta información fue dada a conocer por el medio de transporte público a través de sus redes sociales oficiales, quien el pasado viernes 21 de noviembre notificó sobre el cierre de las 20 estaciones.

Puntualizó que las labores se llevarán a cabo en 11 días y los cierres serán temporales y de manera gradual.

El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer esta información a través de sus redes sociales oficiales. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Metrobús de la Ciudad de México indicó que estos cierres se realizan para las mejoras periódicas de este medio de transporte público.

El cierre escalonado de las 30 estaciones del Metrobús de la capital del país comenzará el lunes 24 de noviembre y durará hasta el 5 de diciembre.

Asimismo, el transporte público local dio a conocer las estaciones, fechas y sentidos en que serán cerradas.

Línea 1 (Fecha del cierre)

*El cierre será en ambos sentidos para cada estación

Motivo: Mantenimiento

- Deportivo 18 de marzo (24 al 26 de noviembre)

- Revolución (24 y 25 de noviembre)

- Nuevo León (25 y 26 de noviembre)

- Río Churubusco (25 y 26 de noviembre)

- Euzkaro (26 y 27 de noviembre)

- Doctor Gálvez (26 y 27 de noviembre)

- Plaza de la República (27 y 28 de noviembre)

- La Piedad (27 y 28 de noviembre)

Línea 2 (Fecha de cierre)

*El cierre será en ambos sentidos para cada estación

Motivo: Mantenimiento mayor

- Iztacalco (19 de noviembre al 5 de diciembre)

Motivo: Mantenimiento nocturno

- Rojo Gómez (24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio).

Línea 5 (Fecha de cierre)

*El cierre será con dirección Río de los Remedios

Motivo: Mantenimiento

- 5 de mayo (24 de noviembre)

- El Coyol (24 de noviembre)

- San Juan de Aragón (25 de noviembre)

- Talismán (25 de noviembre)

- Oriente 101 (26 de noviembre)

- Río Consulado (26 de noviembre)

- Preparatoria 3 (27 de noviembre)

- Río Guadalupe (27 de noviembre)

- Victoria (28 de noviembre)

- Río Santa Coleta (28 de noviembre)

*El cierre será con dirección Preparatoria 1

Motivo: Mantenimiento

- Río Consulado (1 de diciembre)

- Oriente 101 (1 de diciembre)

- Talismán (2 de diciembre)

- San Juan de Aragón (2 de diciembre)

- El Coyol (3 de diciembre)

- 5 de mayo (3 de diciembre)

- Río Santa Coleta (4 de diciembre)

- Victoria (4 de diciembre)

- Río Guadalupe (5 de diciembre)

- Preparatoria 3 (5 de diciembre)

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

¿Qué trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo?

De acuerdo con la información proporcionada por el Metrobús de la Ciudad de México, los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como la instalación eléctrica e iluminación.

Señaló que, por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se les brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Indicó que durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

Calendario del cierre de estaciones
Calendario del cierre de estaciones del Metrobús de la CDMX. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Temas Relacionados

MetrobúsMetrobús CDMXCierre Metrobús CDMXCierre MetrobúsCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

La agrupación noventera de pop se presentará bajo el formato ‘Mercurio and friends’ para seguir con los festejos de su 30 aniversario

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

El conductor deberá ausentarse temporalmente del programa para enfocarse en su recuperación, generando expectativa entre los fans sobre su regreso a la pantalla

Adrián Uribe fue sometido a

Pensión Bienestar: cuál es el último día de pago para adultos mayores en 2025

El año se termina y el apoyo económico aún está en dispersión para beneficiarios

Pensión Bienestar: cuál es el

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Juárez FC fue el último equipo que accedió a los cuartos de final del campeonato

Así quedó definida la liguilla

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy domingo 23 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mercurio comienza cuenta regresiva para

Mercurio comienza cuenta regresiva para su doble concierto en Monterrey con invitados especiales

Adrián Uribe fue sometido a delicada cirugía, este es su estado de salud

Claudia Sheinbaum sostuvo encuentro con Salma Hayek en Veracruz: “Mujeres mexicanas”

FIL Guadalajara 2025: Richard Gere, actor de ‘Mujer Bonita’ visitará México

Fey encabezará un concierto gratuito en el Monumento a la Revolución Mexicana

DEPORTES

Así quedó definida la liguilla

Así quedó definida la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX

Papá de David Benavidez sentencia que Canelo Álvarez “está acabado”

Juárez FC logra histórico triunfo en Play In y avanza a liguilla: se enfrentará a Toluca

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026