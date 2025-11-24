Metrobús CDMX: en esta fecha comenzarán los cierres escalonado en 30 estaciones

Líneas 1, 2 y 5 del Metrobús de la CDMX tendrán mantenimiento en algunas de las estaciones. Crédito: Cuartoscuro.

El Metrobús de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo cierres escalonados de estaciones en varias Líneas de este transporte público por casi dos semanas.

Señaló que se tratará de un total de 30 estaciones de las Líneas 1 (El Caminero - Indios Verdes), 2 (Tepalcates - Tacubaya) y 5 (Preparatoria 1 - Río de los Remedios).

Esta información fue dada a conocer por el medio de transporte público a través de sus redes sociales oficiales, quien el pasado viernes 21 de noviembre notificó sobre el cierre de las 20 estaciones.

Puntualizó que las labores se llevarán a cabo en 11 días y los cierres serán temporales y de manera gradual.

El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer esta información a través de sus redes sociales oficiales. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

El Metrobús de la Ciudad de México indicó que estos cierres se realizan para las mejoras periódicas de este medio de transporte público.

El cierre escalonado de las 30 estaciones del Metrobús de la capital del país comenzará el lunes 24 de noviembre y durará hasta el 5 de diciembre.

Asimismo, el transporte público local dio a conocer las estaciones, fechas y sentidos en que serán cerradas.

Línea 1 (Fecha del cierre)

*El cierre será en ambos sentidos para cada estación

Motivo: Mantenimiento

- Deportivo 18 de marzo (24 al 26 de noviembre)

- Revolución (24 y 25 de noviembre)

- Nuevo León (25 y 26 de noviembre)

- Río Churubusco (25 y 26 de noviembre)

- Euzkaro (26 y 27 de noviembre)

- Doctor Gálvez (26 y 27 de noviembre)

- Plaza de la República (27 y 28 de noviembre)

- La Piedad (27 y 28 de noviembre)

Línea 2 (Fecha de cierre)

*El cierre será en ambos sentidos para cada estación

Motivo: Mantenimiento mayor

- Iztacalco (19 de noviembre al 5 de diciembre)

Motivo: Mantenimiento nocturno

- Rojo Gómez (24 al 28 de noviembre de las 22:00 horas al cierre del servicio).

Línea 5 (Fecha de cierre)

*El cierre será con dirección Río de los Remedios

Motivo: Mantenimiento

- 5 de mayo (24 de noviembre)

- El Coyol (24 de noviembre)

- San Juan de Aragón (25 de noviembre)

- Talismán (25 de noviembre)

- Oriente 101 (26 de noviembre)

- Río Consulado (26 de noviembre)

- Preparatoria 3 (27 de noviembre)

- Río Guadalupe (27 de noviembre)

- Victoria (28 de noviembre)

- Río Santa Coleta (28 de noviembre)

*El cierre será con dirección Preparatoria 1

Motivo: Mantenimiento

- Río Consulado (1 de diciembre)

- Oriente 101 (1 de diciembre)

- Talismán (2 de diciembre)

- San Juan de Aragón (2 de diciembre)

- El Coyol (3 de diciembre)

- 5 de mayo (3 de diciembre)

- Río Santa Coleta (4 de diciembre)

- Victoria (4 de diciembre)

- Río Guadalupe (5 de diciembre)

- Preparatoria 3 (5 de diciembre)

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

¿Qué trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo?

De acuerdo con la información proporcionada por el Metrobús de la Ciudad de México, los trabajos consisten en el retiro de herrerías y soportes, colocación de mobiliario, cortinas y vidrios, así como la instalación eléctrica e iluminación.

Señaló que, por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se les brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad.

Indicó que durante los trabajos de adecuación, las estaciones involucradas no prestarán servicio hasta la conclusión de los mismos y algunas requerirán cierres nocturnos durante el proceso de diagnóstico previo al cierre total.

Calendario del cierre de estaciones del Metrobús de la CDMX. Foto: X/@MetrobusCDMX.