México

Ciudadana estadounidense es detenida por asalto violento en CDMX

La víctima identificó plenamente a sus asaltantes, entre ellos una mujer de treinta y ocho, quien manifestó ser ciudadana de EEUU

Guardar
La víctima resultó herida por
La víctima resultó herida por arma blanca | Foto: X / @JCWillams54

Dos personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, fueron detenidas en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, por un asalto violento a una mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este domingo sobre la detención de los presuntos asaltantes, y precisó que el masculino cuenta con antecedentes penales.

La detenida dijo tener 38
La detenida dijo tener 38 años. FOTO: Carlos Jiménez

Detalló que la intervención de los oficiales de la SSC de la Ciudad de México se produjo tras el reporte de una mujer herida en la intersección de las calles Oficios y Vulcanización, donde los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron sobre el incidente.

La víctima relató a los agentes que, mientras caminaba por la vía pública, fue abordada por un hombre y una mujer, quienes la despojaron de sus pertenencias y la agredieron con un objeto punzante, provocándole lesiones en el hombro derecho y el brazo izquierdo.

Los policías solicitaron de inmediato atención médica para la afectada, quien pudo describir a los agresores con precisión.

Con la información proporcionada, los uniformados iniciaron la búsqueda y localizaron a los sospechosos a pocos metros del lugar del ataque.

Los detenidos tenían un cuchillo
Los detenidos tenían un cuchillo y dinero en efectivo. FOTO: Carlos Jiménez

Policía de CDMX asegura a los asaltantes

Durante la revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos policiales, les incautaron un cuchillo con empuñadura de plástico y dinero en efectivo.

La víctima identificó plenamente a los detenidos, un hombre de cuarenta y cinco años y una mujer de treinta y ocho, quien manifestó ser ciudadana de Estados Unidos.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.

El cruce de información reveló que el hombre cuenta con seis ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, correspondientes a los años 2022, 2014, 2011, 2004 y dos en 1999, por delitos de robo en diversas modalidades y delitos contra la salud en su modalidad de comercio. Además, registra dos presentaciones ante el Juez Cívico.

Cuál es la sanción pro el delito de robo con violencia en la CDMX

En el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de asalto violento se encuadra dentro de la figura de “robo” cuando se emplea violencia física o moral sobre las personas.

De acuerdo con el Artículo 220 del Código Penal para la Ciudad de México, si el robo se realiza “empleando violencia física o moral sobre las personas”, la sanción es la siguiente:

  • Prisión de dos a nueve años y
  • De quinientos a mil días multa.

Si del robo resulta una lesión que tarde en sanar más de quince días, o si causa una lesión grave, o se utiliza un arma, la penalidad se agrava y puede alcanzar hasta catorce años de prisión.

Temas Relacionados

CDMXSSC-CDMXAsaltos en CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Juárez se va al descanso con la ventaja en el marcador

Con un marcador de 2 - 1, el conjunto de Bravos se acerca a la liguilla del torneo

Juárez FC vs Pachuca Play

Intoxicación por monóxido de carbono en hotel de Nogales deja 21 afectados

Servicios de emergencia detectaron un desperfecto en la calefacción del edificio, donde adultos y menores resultaron expuestos a gases tóxicos

Intoxicación por monóxido de carbono

Vincularon a proceso al presunto asesino de dos menores de edad en Nuevo León

El imputado, quien también es menor de edad, le habría quitado la vida a un joven de 17 años y una niña de 5

Vincularon a proceso al presunto

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Temblor hoy 23 de noviembre en México: reportan sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy 23 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No importa que traiga al

“No importa que traiga al niño, así hay que darle piso”: revelan nuevos mensajes sobre el asesinato de Carlos Manzo

Fiscalía de Quintana Roo asegura drogas, armas y detiene a cinco personas durante siete cateos

Madre e hijo de 11 años fueron asesinados tras una violenta emboscada en Veracruz

“Nos van a querer silenciar”, esta fue la reveladora carta de un implicado en homicidio de Carlos Manzo antes de morir

Drogas, cartuchos y equipo electrónico: esto se incautó en la tercera semana de cateos en el Penal Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 23 de noviembre: quiénes son los nominados de este domingo

Evento del ‘Maestro Shifu’ y El Bogueto en Monumento a la Revolución termina en disturbios, vandalismo y detenidos

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 23 de noviembre

El fuerte vínculo sentimental entre Alejandra Guzmán y la mansión del Pedregal que le heredó Silvia Pinal

Ranking de Netflix en México: estas son las películas favoritas del momento

DEPORTES

Juárez FC vs Pachuca Play

Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Juárez se va al descanso con la ventaja en el marcador

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano