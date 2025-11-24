Ciudadana estadounidense es detenida por asalto violento en CDMX

La víctima resultó herida por arma blanca | Foto: X / @JCWillams54

Dos personas, una de ellas de nacionalidad estadounidense, fueron detenidas en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, por un asalto violento a una mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este domingo sobre la detención de los presuntos asaltantes, y precisó que el masculino cuenta con antecedentes penales.

La detenida dijo tener 38 años. FOTO: Carlos Jiménez

Detalló que la intervención de los oficiales de la SSC de la Ciudad de México se produjo tras el reporte de una mujer herida en la intersección de las calles Oficios y Vulcanización, donde los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron sobre el incidente.

La víctima relató a los agentes que, mientras caminaba por la vía pública, fue abordada por un hombre y una mujer, quienes la despojaron de sus pertenencias y la agredieron con un objeto punzante, provocándole lesiones en el hombro derecho y el brazo izquierdo.

Los policías solicitaron de inmediato atención médica para la afectada, quien pudo describir a los agresores con precisión.

Con la información proporcionada, los uniformados iniciaron la búsqueda y localizaron a los sospechosos a pocos metros del lugar del ataque.

Los detenidos tenían un cuchillo y dinero en efectivo. FOTO: Carlos Jiménez

Policía de CDMX asegura a los asaltantes

Durante la revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos policiales, les incautaron un cuchillo con empuñadura de plástico y dinero en efectivo.

La víctima identificó plenamente a los detenidos, un hombre de cuarenta y cinco años y una mujer de treinta y ocho, quien manifestó ser ciudadana de Estados Unidos.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.

El cruce de información reveló que el hombre cuenta con seis ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, correspondientes a los años 2022, 2014, 2011, 2004 y dos en 1999, por delitos de robo en diversas modalidades y delitos contra la salud en su modalidad de comercio. Además, registra dos presentaciones ante el Juez Cívico.

Cuál es la sanción pro el delito de robo con violencia en la CDMX

En el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de asalto violento se encuadra dentro de la figura de “robo” cuando se emplea violencia física o moral sobre las personas.

De acuerdo con el Artículo 220 del Código Penal para la Ciudad de México, si el robo se realiza “empleando violencia física o moral sobre las personas”, la sanción es la siguiente:

Prisión de dos a nueve años y

De quinientos a mil días multa.

Si del robo resulta una lesión que tarde en sanar más de quince días, o si causa una lesión grave, o se utiliza un arma, la penalidad se agrava y puede alcanzar hasta catorce años de prisión.