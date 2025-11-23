Hot cakes red velvet: receta fácil para un desayuno especial esta temporada

La receta de hot cakes red velvet transforma el clásico sabor y color del famoso pastel en una versión apta para el desayuno.
Esta versión no solo destacan por su esponjosidad y su delicado toque de cacao, sino también por su inconfundible tono rojo, ideal para la temporada navideña.
Además, gracias a su presentación vistosa, se pueden decorar para simular gorros de Santa Claus o presentar en forma de torre acompañados de frutas frescas.
Receta de hot cakes red velvet
Preparar hot cakes red velvet en casa es muy sencillo y no requiere de habilidades de repostería avanzadas. Utilizando ingredientes accesibles y un sencillo proceso de mezcla y cocción, se puede disfrutar en menos de una hora, ideal para un desayuno.
Ingredientes
- 1 ½ tazas de harina de trigo
- 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ¼ cucharadita de sal
- 1 huevo grande
- 1 taza de buttermilk (puedes mezclar 1 taza de leche con 1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco y dejar reposar 5 minutos)
- 2 cucharadas de manteca derretida (puede usarse aceite neutro)
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de vinagre blanco
- Colorante rojo en gel o líquido, cantidad necesaria
- Manteca o aceite, para el sartén
Opcional para decorar:
- Glaseado de queso crema (mezclar queso crema, azúcar impalpable y un toque de vainilla)
- Frutas frescas (frutillas, arándanos)
- Azúcar impalpable
Cómo hacer hot cakes red velvet, paso a paso
- En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Mezclar bien.
- En otro bol, batir el huevo y agregar el buttermilk, la manteca derretida, el extracto de vainilla y el vinagre blanco. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos sobre los secos y mezclar con movimientos envolventes, sin sobrebatir.
- Añadir colorante rojo hasta obtener el tono deseado y mezcla suavemente.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar ligeramente con manteca o aceite.
- Verter porciones de mezcla (aproximadamente ¼ de taza por hot cake) y cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes estén cocidos (2-3 minutos).
- Dar vuelta con una espátula y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén dorados.
- Retirar y repetir el procedimiento con el resto de la mezcla.
- Servir calientes, decorados con glaseado de queso crema, frutas al gusto o simplemente espolvoreados con azúcar impalpable.
Los hot cakes red velvet trasladan el encanto y sabor del clásico pastel americano al desayuno, fusionando el cacao suave y el color rojo vibrante con la textura esponjosa de un pancake casero.