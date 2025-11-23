México

Hot cakes red velvet: receta fácil para un desayuno especial esta temporada

La mezcla de ingredientes accesibles y un proceso fácil permite disfrutar de una versión innovadora

Guardar
La receta de hot cakes
La receta de hot cakes red velvet ofrece una opción original y colorida para el desayuno navideño con su característico tono rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de hot cakes red velvet transforma el clásico sabor y color del famoso pastel en una versión apta para el desayuno.

Esta versión no solo destacan por su esponjosidad y su delicado toque de cacao, sino también por su inconfundible tono rojo, ideal para la temporada navideña.

Además, gracias a su presentación vistosa, se pueden decorar para simular gorros de Santa Claus o presentar en forma de torre acompañados de frutas frescas.

Preparar hot cakes red velvet
Preparar hot cakes red velvet en casa resulta sencillo y rápido, sin necesidad de experiencia avanzada en repostería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de hot cakes red velvet

Preparar hot cakes red velvet en casa es muy sencillo y no requiere de habilidades de repostería avanzadas. Utilizando ingredientes accesibles y un sencillo proceso de mezcla y cocción, se puede disfrutar en menos de una hora, ideal para un desayuno.

Ingredientes

  • 1 ½ tazas de harina de trigo
  • 2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • ¼ cucharadita de sal
  • 1 huevo grande
  • 1 taza de buttermilk (puedes mezclar 1 taza de leche con 1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco y dejar reposar 5 minutos)
  • 2 cucharadas de manteca derretida (puede usarse aceite neutro)
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de vinagre blanco
  • Colorante rojo en gel o líquido, cantidad necesaria
  • Manteca o aceite, para el sartén

Opcional para decorar:

  • Glaseado de queso crema (mezclar queso crema, azúcar impalpable y un toque de vainilla)
  • Frutas frescas (frutillas, arándanos)
  • Azúcar impalpable
Los hot cakes red velvet
Los hot cakes red velvet pueden decorarse con glaseado de queso crema, frutas frescas o azúcar impalpable para un toque especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hot cakes red velvet, paso a paso

  1. En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Mezclar bien.
  2. En otro bol, batir el huevo y agregar el buttermilk, la manteca derretida, el extracto de vainilla y el vinagre blanco. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos sobre los secos y mezclar con movimientos envolventes, sin sobrebatir.
  4. Añadir colorante rojo hasta obtener el tono deseado y mezcla suavemente.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar ligeramente con manteca o aceite.
  6. Verter porciones de mezcla (aproximadamente ¼ de taza por hot cake) y cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes estén cocidos (2-3 minutos).
  7. Dar vuelta con una espátula y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén dorados.
  8. Retirar y repetir el procedimiento con el resto de la mezcla.
  9. Servir calientes, decorados con glaseado de queso crema, frutas al gusto o simplemente espolvoreados con azúcar impalpable.
La presentación vistosa de los
La presentación vistosa de los hot cakes red velvet permite simular gorros de Santa Claus o crear torres acompañadas de frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hot cakes red velvet trasladan el encanto y sabor del clásico pastel americano al desayuno, fusionando el cacao suave y el color rojo vibrante con la textura esponjosa de un pancake casero.

Temas Relacionados

Hot cakesHot cakes red velvetRecetaPostreDesayuno facilmexico-noticias

Más Noticias

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Las 10 películas más populares

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estado de los vuelos en

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Estas son las dimensiones de la mexicana triunfadora en el certamen

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora

Beca Rita Cetina 2025: lanzan aviso importante a los nuevos beneficiarios para la entrega de tarjetas Bienestar

A través del plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el apoyo económico que entrega el programa

Beca Rita Cetina 2025: lanzan

Fuga de agua en Atizapán de Zaragoza dejó afectaciones en viviendas: ayuntamiento ya apoya en labores de limpieza

Familias de la zona presentaron afectaciones de sus bienes tras la fuga que se registro la madrugada del sábado dejó severos estragos

Fuga de agua en Atizapán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen líder de la FITTAM

Caen líder de la FITTAM y un integrante del Sindicato 22 de Octubre en Edomex por extracción y comercio ilegal de agua

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más populares

Las 10 películas más populares de Disney+ México para relajarte el fin de semana

Cuánto mide Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y primera tabasqueña en tener la corona

Daredevil en México: Charlie Cox se encuentra en Monterrey

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde,

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México