Hot cakes red velvet: receta fácil para un desayuno especial esta temporada

La receta de hot cakes red velvet ofrece una opción original y colorida para el desayuno navideño con su característico tono rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta de hot cakes red velvet transforma el clásico sabor y color del famoso pastel en una versión apta para el desayuno.

Esta versión no solo destacan por su esponjosidad y su delicado toque de cacao, sino también por su inconfundible tono rojo, ideal para la temporada navideña.

Además, gracias a su presentación vistosa, se pueden decorar para simular gorros de Santa Claus o presentar en forma de torre acompañados de frutas frescas.

Preparar hot cakes red velvet en casa resulta sencillo y rápido, sin necesidad de experiencia avanzada en repostería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de hot cakes red velvet

Preparar hot cakes red velvet en casa es muy sencillo y no requiere de habilidades de repostería avanzadas. Utilizando ingredientes accesibles y un sencillo proceso de mezcla y cocción, se puede disfrutar en menos de una hora, ideal para un desayuno.

Ingredientes

1 ½ tazas de harina de trigo

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

¼ cucharadita de sal

1 huevo grande

1 taza de buttermilk (puedes mezclar 1 taza de leche con 1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco y dejar reposar 5 minutos)

2 cucharadas de manteca derretida (puede usarse aceite neutro)

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de vinagre blanco

Colorante rojo en gel o líquido, cantidad necesaria

Manteca o aceite, para el sartén

Opcional para decorar:

Glaseado de queso crema (mezclar queso crema, azúcar impalpable y un toque de vainilla)

Frutas frescas (frutillas, arándanos)

Azúcar impalpable

Los hot cakes red velvet pueden decorarse con glaseado de queso crema, frutas frescas o azúcar impalpable para un toque especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hot cakes red velvet, paso a paso

En un bol grande, tamizar la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, el azúcar y la sal. Mezclar bien. En otro bol, batir el huevo y agregar el buttermilk, la manteca derretida, el extracto de vainilla y el vinagre blanco. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar poco a poco los ingredientes líquidos sobre los secos y mezclar con movimientos envolventes, sin sobrebatir. Añadir colorante rojo hasta obtener el tono deseado y mezcla suavemente. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar ligeramente con manteca o aceite. Verter porciones de mezcla (aproximadamente ¼ de taza por hot cake) y cocinar hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes estén cocidos (2-3 minutos). Dar vuelta con una espátula y cocinar 1-2 minutos más hasta que estén dorados. Retirar y repetir el procedimiento con el resto de la mezcla. Servir calientes, decorados con glaseado de queso crema, frutas al gusto o simplemente espolvoreados con azúcar impalpable.

La presentación vistosa de los hot cakes red velvet permite simular gorros de Santa Claus o crear torres acompañadas de frutas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hot cakes red velvet trasladan el encanto y sabor del clásico pastel americano al desayuno, fusionando el cacao suave y el color rojo vibrante con la textura esponjosa de un pancake casero.