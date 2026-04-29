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México y Polonia aceleran su alianza: récord comercial y nueva era con el acuerdo modernizado con la UE

El acuerdo modernizado con la Unión Europea promete profundizar lazos en tecnología y aeroespacial

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El reciente entendimiento entre ambas naciones impulsa nuevos espacios de cooperación en sectores como la innovación tecnológica, la industria aeroespacial y el sector automotriz, lo que refuerza los lazos bilaterales en un momento clave del comercio global. (Infobae-Itzallana)
El reciente entendimiento entre ambas naciones impulsa nuevos espacios de cooperación en sectores como la innovación tecnológica, la industria aeroespacial y el sector automotriz, lo que refuerza los lazos bilaterales en un momento clave del comercio global. (Infobae-Itzallana)

La relación comercial entre México y Polonia ya es de las más sólidas de la región, y está a punto de dar un salto mayor. Así lo afirmó la embajadora de Polonia en México, Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, durante la conmemoración de la Fiesta Nacional de Polonia, que celebra la Constitución del 3 de mayo de 1791.

La diplomática destacó que el intercambio comercial entre ambos países superó los 3 mil 500 millones de dólares en 2025, lo que posiciona a México como el principal receptor de bienes polacos en América Latina.

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Entre los productos de mayor demanda figuran:

  • Baterías de iones de litio
  • Sistemas de radionavegación
  • Componentes para la industria aeroespacial

El acuerdo modernizado con la UE, el gran catalizador

El motor que podría acelerar aún más esta relación es la próxima firma del acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea, un proceso que el canciller mexicano afinó recientemente en Bruselas.

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Para Polonia, uno de los socios más dinámicos de la UE, este acuerdo representa una oportunidad concreta de ampliar la cooperación en sectores estratégicos como el automotriz, el aeroespacial y el tecnológico.

“El acuerdo global modernizado ciertamente va a ser fundamental para Polonia y el resto de los países europeos con México para ampliar y profundizar nuestra cooperación económica”, afirmó el embajador y director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Octavio Tripp.

Cuatro personas con auriculares sentadas en consolas de computadoras con pantallas brillantes en una sala oscura, frente a monitores de pared que muestran imágenes espaciales
La actualización del compromiso internacional busca incrementar los proyectos conjuntos en rubros clave, donde naciones como Polonia ven una ocasión para expandir relaciones industriales y tecnológicas con el país latinoamericano. (Foto cortesía Fundación POMA)

Una alianza que va más allá del comercio

La embajadora Frydrychowicz-Tekieli subrayó que la relación bilateral no se reduce a cifras. “Lo esencial es que nuestra cooperación se basa cada vez más en la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico”, señaló.

Los vínculos entre ambos países tienen raíces históricas profundas. Tripp recordó que durante la Segunda Guerra Mundial, México otorgó refugio a ciudadanos polacos en el estado de Guanajuato, un gesto de solidaridad que sigue siendo parte de la memoria compartida de ambas naciones.

En el plano educativo, los mexicanos conforman actualmente la principal matrícula latinoamericana en universidades polacas, un dato que refleja el creciente interés por el intercambio académico y cultural.

El crecimiento del intercambio académico refleja la importancia que los jóvenes le otorgan a la formación en el extranjero y a la enseñanza en instituciones educativas europeas. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR
El crecimiento del intercambio académico refleja la importancia que los jóvenes le otorgan a la formación en el extranjero y a la enseñanza en instituciones educativas europeas. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

Polonia: el destino favorito de las empresas mexicanas en Europa del Este

Más allá de las exportaciones polacas, la relación también fluye en sentido inverso. Polonia es hoy el principal destino de las inversiones de empresas globales mexicanas en Europa Central y del Este, lo que convierte a este vínculo en una alianza estratégica de doble vía.

Con el acuerdo modernizado con la UE en el horizonte, México y Polonia se perfilan como socios clave en la reconfiguración del comercio internacional, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la búsqueda de alianzas basadas en valores compartidos de democracia y Estado de derecho.

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