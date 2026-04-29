Waffles de avena y zanahoria: desayuno alto en fibra, fácil y esponjoso

Dos waffles de zanahoria y avena son servidos en un plato blanco con un chorro de miel y rodajas de banana, ambientado con luz natural para un momento hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los waffles de avena y zanahoria son esponjosos, llenos de fibra, con el dulzor natural de la zanahoria y un toque de canela.

Son ideales para chicos y grandes, y puedes servirlos con yogur, frutas frescas, miel, mermelada sin azúcar o lo que más te guste.

PUBLICIDAD

La avena aporta energía de liberación lenta y fibra, mientras que la zanahoria suma betacarotenos y color. Además, estos waffles no llevan harinas refinadas y pueden hacerse veganos usando chía en vez de huevo.

Receta de waffles de avena y zanahoria

La base es avena arrollada procesada, zanahoria rallada, huevo, leche y especias dulces.

PUBLICIDAD

Waffles de zanahoria y avena, cubiertos con miel y acompañados de rodajas de banana, se presentan en un plato bajo luz natural, evocando un ambiente hogareño perfecto para el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 8-10 minutos

Ingredientes

1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea) 1 zanahoria grande rallada fina (aprox. 1 taza) 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana) 1/2 taza de leche (puede ser vegetal) 2 cucharadas de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto) 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de canela molida 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) 1 pizca de sal Aceite en spray o manteca para la wafflera

Waffles dorados de avena y zanahoria se presentan en un plato blanco, ricamente decorados con fresas, arándanos, frambuesas, plátano en rodajas y un toque de yogur con miel, ofreciendo una opción saludable y apetitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer waffles de avena y zanahoria, paso a paso

Procesar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina. En un bol, mezclar la avena molida, el polvo de hornear, la canela, la sal y el azúcar. En otro bol, batir los huevos con la leche y la esencia de vainilla. Unir ambas mezclas y sumar la zanahoria rallada. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea, no muy líquida. Precalentar la wafflera y engrasar con aceite en spray o manteca. Volcar porciones de la mezcla en la wafflera caliente y cocinar 4-5 minutos, hasta que estén dorados y firmes. Retirar y servir calientes, con frutas frescas, yogur, miel o toppings a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 waffles grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada waffle?

Calorías: 110

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 17 g

Proteínas: 3,5 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 2 días a temperatura ambiente o 4 días en heladera. También puedes congelarlos y recalentar en tostadora.