Waffles de avena y zanahoria: desayuno alto en fibra, fácil y esponjoso

Los waffles de avena y zanahoria son esponjosos, llenos de fibra, con el dulzor natural de la zanahoria y un toque de canela.
Son ideales para chicos y grandes, y puedes servirlos con yogur, frutas frescas, miel, mermelada sin azúcar o lo que más te guste.
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La avena aporta energía de liberación lenta y fibra, mientras que la zanahoria suma betacarotenos y color. Además, estos waffles no llevan harinas refinadas y pueden hacerse veganos usando chía en vez de huevo.
Receta de waffles de avena y zanahoria
La base es avena arrollada procesada, zanahoria rallada, huevo, leche y especias dulces.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 8-10 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
- 1 zanahoria grande rallada fina (aprox. 1 taza)
- 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
- 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
- 2 cucharadas de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
- Aceite en spray o manteca para la wafflera
Cómo hacer waffles de avena y zanahoria, paso a paso
- Procesar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
- En un bol, mezclar la avena molida, el polvo de hornear, la canela, la sal y el azúcar.
- En otro bol, batir los huevos con la leche y la esencia de vainilla.
- Unir ambas mezclas y sumar la zanahoria rallada. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea, no muy líquida.
- Precalentar la wafflera y engrasar con aceite en spray o manteca.
- Volcar porciones de la mezcla en la wafflera caliente y cocinar 4-5 minutos, hasta que estén dorados y firmes.
- Retirar y servir calientes, con frutas frescas, yogur, miel o toppings a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 waffles grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada waffle?
- Calorías: 110
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 3,5 g
Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño.
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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En recipiente hermético, hasta 2 días a temperatura ambiente o 4 días en heladera. También puedes congelarlos y recalentar en tostadora.
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