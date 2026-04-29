México

Waffles de avena y zanahoria: desayuno alto en fibra, fácil y esponjoso

Te decimos cómo prepararlos rápido desde casa

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Primer plano de dos waffles de zanahoria y avena apilados en un plato blanco, rociados con miel que gotea y decorados con rodajas de banana y avena.
Dos waffles de zanahoria y avena son servidos en un plato blanco con un chorro de miel y rodajas de banana, ambientado con luz natural para un momento hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los waffles de avena y zanahoria son esponjosos, llenos de fibra, con el dulzor natural de la zanahoria y un toque de canela.

Son ideales para chicos y grandes, y puedes servirlos con yogur, frutas frescas, miel, mermelada sin azúcar o lo que más te guste.

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La avena aporta energía de liberación lenta y fibra, mientras que la zanahoria suma betacarotenos y color. Además, estos waffles no llevan harinas refinadas y pueden hacerse veganos usando chía en vez de huevo.

Receta de waffles de avena y zanahoria

La base es avena arrollada procesada, zanahoria rallada, huevo, leche y especias dulces.

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Plato con tres waffles de zanahoria y avena, bañados en miel, con rodajas de banana a un lado, sobre una mesa de madera bajo luz natural cerca de una ventana.
Waffles de zanahoria y avena, cubiertos con miel y acompañados de rodajas de banana, se presentan en un plato bajo luz natural, evocando un ambiente hogareño perfecto para el desayuno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 8-10 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada (puede ser instantánea)
  2. 1 zanahoria grande rallada fina (aprox. 1 taza)
  3. 2 huevos grandes (o 2 cdas de chía hidratada en 6 de agua para versión vegana)
  4. 1/2 taza de leche (puede ser vegetal)
  5. 2 cucharadas de azúcar mascabo, miel o stevia (ajustar a gusto)
  6. 1 cucharadita de polvo de hornear
  7. 1 cucharadita de canela molida
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. 1 pizca de sal
  10. Aceite en spray o manteca para la wafflera
Waffles dorados de avena y zanahoria en plato blanco, decorados con fresas, arándanos, frambuesas, plátano, yogur, semillas y miel.
Waffles dorados de avena y zanahoria se presentan en un plato blanco, ricamente decorados con fresas, arándanos, frambuesas, plátano en rodajas y un toque de yogur con miel, ofreciendo una opción saludable y apetitosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer waffles de avena y zanahoria, paso a paso

  1. Procesar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
  2. En un bol, mezclar la avena molida, el polvo de hornear, la canela, la sal y el azúcar.
  3. En otro bol, batir los huevos con la leche y la esencia de vainilla.
  4. Unir ambas mezclas y sumar la zanahoria rallada. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea, no muy líquida.
  5. Precalentar la wafflera y engrasar con aceite en spray o manteca.
  6. Volcar porciones de la mezcla en la wafflera caliente y cocinar 4-5 minutos, hasta que estén dorados y firmes.
  7. Retirar y servir calientes, con frutas frescas, yogur, miel o toppings a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 waffles grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada waffle?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 3,5 g

Valores aproximados, pueden variar según ingredientes y tamaño.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En recipiente hermético, hasta 2 días a temperatura ambiente o 4 días en heladera. También puedes congelarlos y recalentar en tostadora.

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