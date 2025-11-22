Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

El presidente municipal fue asesinado en un ataque armado durante un evento público por las festividades del día de muertos (Fb: Carlos Manzo)

Pese a que siete de los escoltas del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fueron detenidos el viernes 21 de noviembre por su probable responsabilidad en su asesinato, un policía municipal aún se encuentra prófugo de la justicia.

Fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien informó durante una entrevista con medios que aún falta un escolta por ser detenido, con lo que serían un total de ocho policías vinculados con el caso.

Los actos de investigación permitieron a las autoridades determinar que los escoltas del exalcalde habrían llevado a cabo actos de omisión durante sus funciones de protección, por lo que veinte días después del asesinato se ejecutó su orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión.

“Ayer fueron detenidos siete (escoltas), uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo. Se están tomando sus declaraciones, ya fueron puestos a disposición del juez correspondiente”, detalló.

FGE trabaja en colaboración con autoridades federales

"El Licenciado" es señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo. Se encuentra detenido en El Altiplano| FGE Michoacán

También informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentra realizando una investigación integral en la que se cuenta con la colaboración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en plena plaza pública del municipio de Uruapan.

“Se está haciendo una investigación integral, amplia, de 360 grados y en todos los sentidos, donde hay una línea de investigación que se está desdoblando y desarrollando”, comentó.

Cabe señalar que por este hecho también fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien es acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan.

Además, fueron identificados otros tres sujetos que habrían participado en la logística y en la agresión a tiros. Los cuerpos de dos fueron localizados días después del hecho, y el homicida, de 17 años de edad, fue abatido en el sitio.

Van tres personas vinculadas con el asesinato que no pudieron rendir su declaración al ser localizadas sin vida, y uno tras ser abatido. (FOTO: Captura de pantalla)

Dan prisión preventiva a “El Licenciado” y escoltas

Este sábado 22 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, y de los siete escoltas de Carlos Manzo, en la que un juez de control les dictó prisión preventiva.

La decisión la tomó el juez Luis Fernando Díaz luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para definir la situación jurídica de los acusados.

Ante esto, será el próximo miércoles 26 de noviembre cuando se lleve a cabo la continuación de la audiencia.

Álvarez Ayala mantuvo comunicación con los tres sicarios jóvenes que llevaron a cabo el plan para asesinar a Manzo Rodríguez | FGE Michoacán

En la diligencia también se confirmó que el crimen fue planeado por líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, en el que se habría ofrecido un pago de 2 millones de pesos por asesinar al exedil.