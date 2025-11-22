Strudel de manzana bajo en calorías y sin azúcar: una alternativa saludable apta para diabéticos

El strudel de manzana es uno de los postres favoritos de muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El strudel de manzana es sin duda uno de los postres más populares entre los amante de lo dulce. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de estas recetas sus ingredientes son elevados en azúcares y calorías.

Por esta razón su consumo esta contraindicado para personas con diabetes, quienes pueden tener un impacto negativo en su salud al consumirlo.

Por suerte, siempre existe formas de hacer cualquier postre de una manera más saludable y el strudel de manzana no es excepción ya que existe una opción que prescinde de azúcar añadida y utiliza masa filo, una combinación que reduce el aporte calórico.

Especialistas destacan que esta preparación ofrece una opción accesible para quienes tienen restricciones en el consumo de azúcar, manteniendo al mismo tiempo parte del sabor tradicional.

La receta que tenemos para ti es ideal para realizase de forma casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de strudel de manzana bajo en calorías y sin azúcar

Ingredientes

4 manzanas medianas verdes

6 láminas de masa filo (puedes encontrarla en supermercados)

2 cucharadas de edulcorante apto para horno

1 cucharadita de canela en polvo

50 gramos de pasas de uva (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Spray vegetal o 1 cucharadita de aceite para pincelar

30 gramos de nueces picadas (opcional)

Ralladura de 1 limón

Preparación

Precalienta el horno a 180°C. Pela las manzanas y córtalas en cubitos pequeños. En un bowl, mezcla las manzanas con el edulcorante, canela, esencia de vainilla, ralladura de limón, pasas y nueces. Extiende una lámina de masa filo sobre un paño limpio y pincela con un poco de aceite o spray vegetal. Coloca otra lámina encima y repite hasta usar todas las láminas. Dispone el relleno de manzana sobre uno de los lados largos de la masa, dejando un borde libre. Enrolla la masa con cuidado, ayudándote con el paño, formando un rollo. Sella los bordes y coloca el strudel en una bandeja para horno con papel antiadherente, con la unión hacia abajo. Pincela la superficie con un poco más de aceite o spray vegetal. Cocina en el horno durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente. Deja enfriar antes de cortar en porciones.

La receta tradicional de strudel suele ir acompañada de helado de vainilla, pero en este caso puedes acompañarlo con yogur natural sin azúcar o helado light para mantener su perfil saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el perfil nutricional de un strudel de manzana bajo en calorías

El perfil nutricional del strudel de manzana bajo en calorías y sin azúcar puede variar según las marcas de ingredientes, cantidades exactas y el tamaño de cada porción. A continuación, se ofrece una estimación aproximada por porción si el strudel se corta en 8 rebanadas y considerando las cantidades de la receta original, sin pasas ni nueces:

Por porción (1 de 8)

Calorías: 85-100 kcal

Carbohidratos: 16-18 g

Azúcares: < 6 g (provienen solo de las manzanas; no se añade azúcar)

Grasas: 1-2 g

Grasas saturadas: < 0,3 g

Proteínas: 1-2 g

Fibra: 2-3 g

Sodio: < 80 mg

Las nueces y las pasas son opcionales. Si se incluyen, se agregan unas 15-20 kcal más por porción, además de algo de grasa saludable y fibra.

El uso de edulcorantes apropiados para cocinar mantiene bajo el aporte calórico. La masa filo es mucho más baja en grasas y calorías que otras masas, especialmente si se utiliza apenas cantidad de aceite vegetal o spray.