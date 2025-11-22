Roldán Álvarez Ayala: el hermano y político morenista silencioso cercano al “R1″ del CJNG en Michoacán

Roldán Álvarez Ayala es uno de los tres hermanos que ha construido bases y carrera política para controlar puntos importantes de Michoacán y la región de Tierra Caliente | Facebook / Roldán Álvarez Ayala, Instagram / @roldanalvarezayala

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió a colocar bajo escrutinio a una de las familias más influyentes —y polémicas— de Tierra Caliente y el estado de Michoacán: el clan Álvarez Ayala. Su historia combina décadas de cargos públicos, operaciones delictivas, disputas internas y un legado que conecta política, crimen organizado y control territorial en dicha entidad.

Entre los hermanos, el personaje más visible desde la esfera institucional siempre ha sido Roldán Álvarez Ayala, exalcalde y operador político con amplio arraigo local. Su trayectoria incluye cargos en las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, así como candidaturas internas en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al que se afilió formalmente el 29 de marzo de 2023, de acuerdo con el padrón vigente ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Roldán ha tenido una presencia política sostenida; incluso en medio de episodios que marcaron su carrera. En 2009 fue detenido durante el “Michoacanazo”, uno de los operativos más controvertidos de la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, aunque posteriormente fue liberado.

Álvarez Ayala ha sido retratado junto con figuras políticas importantes de Michoacán como Cuauhtémoc Cárdenas, Leonel Godoy y hasta el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel | Redes Sociales

A ello se suman señalamientos de presunta corrupción y extorsión derivados de su paso por dependencias estatales. Si bien ninguno cuenta con una sentencia firme, existen suficientes datos y elementos duros para mantener sobre él un halo de polémica.

El ascenso criminal de “R1” y la fortaleza del clan Álvarez Ayala

La otra cara de la familia ha sido liderada por Ramón Álvarez Ayala, apodado como “El R1″ y considerado uno de los operadores de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Informes del Ejército Mexicano y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo posicionaron entre 2009 y 2012 como presunto responsable de narcobloqueos, expansión territorial y violencia interestatal en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

En tanto, su hermano Rafael ―“El R2”― fungió como lugarteniente operativo y encargado de logística, trasiego y coordinación de células armadas. Ambos fueron detenidos en 2012, junto con su hermano Jesús Santiago, aunque años después obtuvieron su libertad tras procesos que hoy están bajo revisión por posibles irregularidades judiciales.

"El R1" del CJNG es ahora el objetivo prioritario de la SSPC federal para dar con más evidencias que esclarezcan el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan el pasado 1 de noviembre | Especial

Ahora, la figura del “R1” resurgió tras el asesinato de Manzo Rodríguez el pasado 1 de noviembre en el centro de Uruapan, ya que Álvarez Ayala ahora es investigado por su posible papel como presunto autor intelectual y quien dio ordenes a Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, y tres jóvenes sicarios más para llevar a cabo este crimen en la Plaza de los Mártires.

La ruta criminal hacia “El R1” por parte de autoridades federales

El 1 de noviembre pasado, Carlos Manzo fue asesinado a balazos en un ataque directo. Las primeras detenciones apuntaron a que el ataque habría sido ordenado Álvarez Ayala, una afirmación reforzada por la captura de Jorge Armando “N”, quien declaró que respondía directamente a las instrucciones del “R1″.

Manzo había denunciado presión del CJNG sobre la vida institucional de Uruapan y había documentado operativos relevantes contra células criminales, incluidas detenciones de jefes de plaza como René Belmonte, “El Rino”, además de aseguramientos de armas, vehículos y droga.

El secretario Omar García Harfuch reveló que "El Licenciado" respondió a las órdenes de Ramón Álvarez Ayala para asesinar a Carlos Manzo | FGE Michoacán

La cuestionada conexión entre política y crimen en Tierra Caliente

Aunque las autoridades no vinculan a Roldán Álvarez Ayala con el asesinato del presidente municipal, su papel como actor político en una familia con presencia criminal documentada es parte del contexto ineludible. Su trayectoria institucional, sumada a la herencia del clan, evidencia cómo las líneas entre política y crimen se han difuminado históricamente en regiones como Apatzingán, Nueva Italia y Uruapan.

Así pues, el poder del clan Álvarez Ayala no se construyó en meses, sino en décadas de influencia, posiciones estratégicas y presencia territorial tanto en oficinas gubernamentales como en operaciones delictivas.