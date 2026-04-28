IMCO propone cuatro pilares para fortalecer la competitividad regional en la revisión del T-MEC

Las reuniones para la revisión del T-MEC iniciarán el 26 de mayo. (Crédito: Cuartoscuro)

La primera revisión del T-MEC abre una ventana para que México transite de una estrategia defensiva a una agenda de liderazgo económico regional, en un contexto donde la relocalización de cadenas de suministro y la competencia tecnológica con Asia y Europa modifican el comercio global.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) plantea que, para responder a estos retos y fortalecer la integración de América del Norte, se requiere avanzar en la implementación de mecanismos existentes, la integración comercial, una agenda tecnológica común y la resiliencia de cadenas de valor.

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En 2025, México registra una de las tasas arancelarias más bajas para ingresar al mercado estadounidense, con 3.7%. Esta cifra está por debajo de la Unión Europea, que enfrenta 5.6%, y apenas arriba de Canadá, que tiene 2.4%. El gobierno mexicano busca eliminar aranceles y mantener el instrumento trilateral como prioridades inmediatas en la negociación.

Implementación de los mecanismos del T-MEC

La integración agropecuaria es un caso de éxito y disputa en la región. El capítulo 3 del tratado establece al Comité de Comercio Agropecuario como espacio para resolver barreras o mejorar el acceso a mercados, pero solo hay registro de una reunión formal en 2021, en medio de tensiones por el maíz transgénico.

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Un compromiso para aumentar la periodicidad y abrir la participación al sector privado podría mejorar la gestión de conflictos.

En materia de normas técnicas, el capítulo 11 promueve el reconocimiento mutuo de certificaciones, pero hoy las empresas mexicanas deben realizar pruebas y certificaciones separadas en cada país.

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El diseño de acuerdos de reconocimiento mutuo, como el vigente en telecomunicaciones, reduciría costos y agilizaría la exportación. El gobierno mexicano podría incentivar la certificación de empresas nacionales en Estados Unidos y facilitar el reconocimiento en México.

Sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el comité correspondiente solo se ha reunido en 2021 y 2022. Si las partes reanudan reuniones anuales, podrían resolver diferencias técnicas desde etapas tempranas y avanzar hacia el principio de equivalencia.

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Una demanda recurrente de Estados Unidos es la reducción de tiempos para autorizaciones en COFEPRIS y SENASICA; los acuerdos de reconocimiento mutuo son una vía para aliviar la carga administrativa.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Comité de Comercio Agropecuario : espacio para resolver conflictos y mejorar el acceso a mercados

Reconocimiento mutuo de certificaciones : reduciría costos y agilizaría exportaciones

Medidas sanitarias y fitosanitarias: reuniones anuales para resolver diferencias técnicas

Integración comercial, combate a la competencia desleal y movilidad laboral

La modernización aduanera es clave para reducir costos y agilizar el comercio. Persiste la falta de interoperabilidad y reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados.

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El gobierno mexicano puede impulsar la digitalización plena y la simplificación de procesos, así como el desarrollo de infraestructura fronteriza de largo plazo, para lo cual el Banco de Desarrollo de América del Norte podría ampliar su función y capitalización.

El combate a la competencia desleal de terceros países, en sectores como el acero y el aluminio, requiere que los socios del T-MEC coordinen mecanismos antidumping regionales.

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Una opción es eliminar entre ellos estos mecanismos y enfocarlos en terceros países. Otra alternativa es limitar su aplicación a sectores críticos o exentar a las MiPymes de ciertas medidas, acompañado de controles estrictos.

Estados Unidos solicita a México revisar la presunta denegación de derechos laborales en la empresa Latex Occidental, SA de CV, en el contexto del T-MEC. Crédito: X/@Claudiashein

La interoperabilidad de certificados de molino electrónicos, mediante blockchain, permitiría sancionar el transbordo y garantizar que los productos que cumplen reglas de origen queden exentos de aranceles, advirtió el IMCO.

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En materia laboral, México puede proponer ampliar la lista de profesiones para visas temporales, atendiendo la demanda en Estados Unidos en sectores con escasez de personal, como autotransporte y enfermería. Esto debería ir acompañado de homologación de certificaciones y reconocimiento de títulos profesionales en sectores críticos, así como de la aplicación del artículo 15.9 para plazos definidos en acuerdos de reconocimiento mutuo.

Agenda tecnológica y resiliencia en cadenas de valor estratégicas

La inteligencia artificial y los semiconductores son sectores estratégicos para la competitividad regional. El capítulo 19 sobre comercio digital puede ser la base para reglas sobre flujos de datos y estándares tecnológicos comunes, así como incentivos para centros de procesamiento de datos y hubs regionales de inteligencia artificial.

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Entre las condiciones que hicieron posible este logro, se señala la mayor integración económica con Estados Unidos y Canadá bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Foto: Shutterstock)

Un grupo trilateral sobre infraestructura de IA desarrollaría estándares de seguridad y resiliencia para la región.

En semiconductores, el tratado puede servir para coordinar inversiones, manufactura y cooperación tecnológica, reduciendo la dependencia de Asia y consolidando la integración regional. La relocalización de procesos críticos, como placas de circuito impreso, es fundamental para evitar cuellos de botella.

En cuanto a minerales críticos, el acceso seguro a insumos como cobre, aluminio y tierras raras es esencial para la industria y la transición energética.

La región debe fortalecer la producción y procesamiento regional, integrando protocolos conjuntos al tratado, en línea con iniciativas recientes como la Critical Minerals Ministerial 2026.

La ciberseguridad y la protección física de infraestructura crítica, como las centrales eléctricas, ductos, aeropuertos y sistemas bancarios, requieren protocolos conjuntos y mecanismos de información en tiempo real, para responder a amenazas digitales y físicas.

Es posible identificar sectores sensibles y supervisar que no queden expuestos a prácticas desleales de terceros países.