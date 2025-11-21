Detienen a seis escoltas de Carlos Manzo tras operativo en Uruapan, Michoacán

Los primeros reportes extraoficiales indican que los seis escoltas fueron detenidos dentro de instalaciones de la Casa de Cultura en Uruapan | Jesús Aviles / Infobae México

Autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán lograron la detención de seis escoltas municipales que estuvieron presentes en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre en una celebración pública con motivo del Día de Muertos.

De acuerdo con las versiones preliminares, los seis sospechosos son parte de la Policía Municipal de Uruapan y, tras su captura, serán trasladados a la ciudad de Morelia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Información en desarrollo...