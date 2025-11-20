Van por “El R1″, operador regional del CJNG y objetivo para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo

Omar García Harfuch confirmó también que los tres implicados en el asesinato también mantuvieron comunicación mediante mensajes de texto | Jesús Aviles / Infobae México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó que Ramón Ángel Álvarez Ayala, apodado como “El R1″ y líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán, fue quien ordenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el titular de la SSPC federal explicó que la información proviene tanto de declaraciones de los detenidos como de evidencia digital obtenida de los dispositivos asegurados durante la investigación.

De acuerdo con Harfuch, el presunto autor intelectual identificado como Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señaló directamente al “R1” como su jefe inmediato y como la persona que dio la instrucción para ejecutar el crimen.

“Este sujeto detenido menciona a un autor intelectual, que es un integrante del Cártel Jalisco (Nueva Generación) que tiene presencia en Michoacán. Él es su jefe directo. Él fue quien dio la orden”, afirmó Harfuch.

Así mismo, se remitió a detallar que la célula criminal actuó bajo presión y con instrucciones precisas para cometer el homicidio sin importar quién acompañara al ex presidente municipal de dicha región.

"El Licenciado" y los dos menores encontrados seguían las órdenes de el líder regional del CJNG en Michoacán apodado "El R1" | Redes sociales, Agencias de gobierno

Planeación previa y participación de un menor reclutado por el CJNG

El secretario de Seguridad detalló que dos días antes del ataque, el 30 de octubre de 2025, la misma célula ya había intentado asesinar a Manzo en una gasolinera, donde enviaron fotografías para confirmar su ubicación. Sin embargo, no pudieron consumar el ataque, lo que —según los propios integrantes de la célula— generó “castigos internos” dentro del grupo criminal.

El día del asesinato, el 1 de noviembre, un menor de 17 años fue quien disparó contra Carlos Manzo. Según la información oficial, el joven era consumidor de metanfetaminas y otras sustancias; aunado a ello, fue convencido con dinero para formar parte de la operación.

Evidencia digital y líneas de investigación abiertas por FGE Michoacán

De acuerdo con el funcionario federal, la participación del “R1” no solo se sostiene en los testimonios de los detenidos, sino también en mensajes de texto y otros elementos recuperados de los dispositivos analizados por la policía cibernética. Estos hallazgos, afirmó Harfuch, se encuentran en proceso de incorporación a la carpeta de investigación.

También confirmó que, además de la captura de Jorge Armando “N”, se detuvo a una segunda persona que “los estaba esperando para irse”. La investigación continúa abierta y se prevén más órdenes de aprehensión contra otros miembros de la misma célula, así como la búsqueda de Ramón Ángel Álvarez Ayala.

La captura de "El Licenciado" fue confirmada igualmente por el fiscal estatal Carlos Torres Piña | Fiscalía General del Estado de Michoacán

Quién es el “R1”: esto se sabe del operador regional del CJNG

Ramón Ángel Álvarez Ayala es considerado uno de los hombres con mayor poder dentro del CJNG. Información oficial y antecedentes judiciales indican que fue designado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, para operar primero en la zona metropolitana de Jalisco y posteriormente en Uruapan y regiones estratégicas de Michoacán.

Álvarez Ayala fue detenido en 2012 junto con sus hermanos Rafael (“R2”) y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Sin embargo, en 2022 recuperó su libertad tras ser absuelto por decisión judicial. A pesar de ello, sus redes familiares también han estado vinculadas a figuras políticas locales, según expedientes públicos.

Harfuch rechaza vínculos políticos y asegura investigación científica en el crimen de Carlos Manzo

Durante la entrevista, Harfuch fue cuestionado sobre declaraciones de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y alcaldesa suplente de Uruapan, quien sugirió que políticos de Morena pudieron sentirse “incómodos” con la administración del exalcalde. El secretario respondió que no existe evidencia que permita sostener esa hipótesis:

“Por supuesto tomamos en cuenta cada una de las menciones y vamos a agotar todas las líneas de investigación, pero no tenemos una línea de investigación sólida contra ellos”, afirmó, en referencia a Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón.

Harfuch dio a entender igualmente que "El R1" será el siguiente objetivo a detener por la SSPC y la seguridad de Michoacán | Presidencia de la República

Harfuch reiteró que la investigación se realiza “con evidencia y de manera científica”, sin proteger a nadie y sin especulaciones.

El próximo objetivo: capturar al “R1″ en donde se encuentre

El secretario de Seguridad confirmó que la prioridad ahora es capturar al “R1″ y a todos los integrantes restantes de la célula del CJNG responsable del homicidio. El caso continúa en desarrollo, con análisis de evidencia cibernética, testimonios y operativos en Michoacán.