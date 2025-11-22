Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Infobae México)

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Erna Martha Baumann (86 años), una de las figuras más emblemáticas y versátiles de la televisión, el cine y los certámenes de belleza del país.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que envió sus condolencias a la familia y amigos de la actriz a través de sus redes sociales y recordó su impresionante legado artístico y cultural.

Una reina de belleza que alcanzó la cima en Miss Universo

Muere Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Captura: X)

Nacida en México y de raíces alemanas, Erna Martha Baumann Keller cosechó reconocimiento internacional al coronarse como Señorita México, título que la llevó a representar al país en el certamen de Miss Universo 1956.

Su desempeño la hizo destacar entre las 15 mujeres más bellas del mundo, colocándola en las semifinalistas y consolidando su estatus como icono de la belleza mexicana.

La ANDI también recordó: “Actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

Del modelaje a la pantalla

Erna Martha Bauman en La invasión de los vampiros (1963)

El paso de Baumann del mundo del modelaje y los certámenes de belleza a la televisión y el cine fue natural y exitoso. Participó en telenovelas como Cárcel de mujeres y tuvo un memorable regreso en 1997 con Rivales por accidente.

Sin embargo, su huella quedó marcada principalmente en la época dorada del cine de terror y ciencia ficción mexicano, donde brilló en películas como La invasión de los vampiros, El vampiro sangriento y Vampire Hookers. Además de El mundo de los vampiros, Corazón de león y Jóvenes y bellas.

Su papel de la Condesa Eugenia Frankenhausen la consagró como una de las mujeres vampiro más icónicas del cine nacional, personaje recordado por su elegancia, energía y capacidad de encarnar tanto el misterio como la sofisticación en pantalla.

Más allá de la pantalla

La invasión de los vampiros (1963)

La trayectoria de Erna Martha Baumann no estuvo exenta de retos, pero fue su capacidad de reinventarse la que la mantuvo vigente a lo largo de varias décadas. Parte de su legado es haber demostrado que la belleza puede ser la llave de entrada, pero el talento y la versatilidad son los atributos que consolidan una carrera duradera.

Baumann supo desmarcarse de la simpleza de los certámenes y construyó una filmografía que abarca desde el drama social hasta los mitos del terror gótico.

Su vida y obra sirven de inspiración tanto a nuevas generaciones de actrices como a quienes ven en la industria mexicana un espacio para historias que trascienden épocas y géneros. Su muerte deja un hueco grande, pero también el ejemplo de que la elegancia y la fortaleza pueden compartir el mismo lugar.

Muere Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Facebook)