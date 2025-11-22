México

Muere Erna Martha Baumann: la belleza de Miss Universo 1956 que enamoró a México como mujer vampiro

Actriz, modelo y referente del cine de terror mexicano, su legado se extiende por décadas en la cultura popular

Guardar
Erna Martha Bauman, leyenda vampiro
Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Infobae México)

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Erna Martha Baumann (86 años), una de las figuras más emblemáticas y versátiles de la televisión, el cine y los certámenes de belleza del país.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que envió sus condolencias a la familia y amigos de la actriz a través de sus redes sociales y recordó su impresionante legado artístico y cultural.

Una reina de belleza que alcanzó la cima en Miss Universo

Muere Erna Martha Bauman, leyenda
Muere Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Captura: X)

Nacida en México y de raíces alemanas, Erna Martha Baumann Keller cosechó reconocimiento internacional al coronarse como Señorita México, título que la llevó a representar al país en el certamen de Miss Universo 1956.

Su desempeño la hizo destacar entre las 15 mujeres más bellas del mundo, colocándola en las semifinalistas y consolidando su estatus como icono de la belleza mexicana.

La ANDI también recordó: “Actriz mexicana conocida por Las troyanas, Los derechos de los hijos y La mujer marcada. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”.

Del modelaje a la pantalla

Erna Martha Bauman en La
Erna Martha Bauman en La invasión de los vampiros (1963)

El paso de Baumann del mundo del modelaje y los certámenes de belleza a la televisión y el cine fue natural y exitoso. Participó en telenovelas como Cárcel de mujeres y tuvo un memorable regreso en 1997 con Rivales por accidente.

Sin embargo, su huella quedó marcada principalmente en la época dorada del cine de terror y ciencia ficción mexicano, donde brilló en películas como La invasión de los vampiros, El vampiro sangriento y Vampire Hookers. Además de El mundo de los vampiros, Corazón de león y Jóvenes y bellas.

Su papel de la Condesa Eugenia Frankenhausen la consagró como una de las mujeres vampiro más icónicas del cine nacional, personaje recordado por su elegancia, energía y capacidad de encarnar tanto el misterio como la sofisticación en pantalla.

Más allá de la pantalla

La invasión de los vampiros
La invasión de los vampiros (1963)

La trayectoria de Erna Martha Baumann no estuvo exenta de retos, pero fue su capacidad de reinventarse la que la mantuvo vigente a lo largo de varias décadas. Parte de su legado es haber demostrado que la belleza puede ser la llave de entrada, pero el talento y la versatilidad son los atributos que consolidan una carrera duradera.

Baumann supo desmarcarse de la simpleza de los certámenes y construyó una filmografía que abarca desde el drama social hasta los mitos del terror gótico.

Su vida y obra sirven de inspiración tanto a nuevas generaciones de actrices como a quienes ven en la industria mexicana un espacio para historias que trascienden épocas y géneros. Su muerte deja un hueco grande, pero también el ejemplo de que la elegancia y la fortaleza pueden compartir el mismo lugar.

Muere Erna Martha Bauman, leyenda
Muere Erna Martha Bauman, leyenda vampiro del cine nacional y Miss Universo 1956. (Facebook)

Temas Relacionados

Erna Martha BaumanMuerteFallecimientoMiss UniversoLa invasión de los vampirosCondesa FrankenhauseEl mundo de los vampirosCine Méxicopelículasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lilly Téllez pausa las hostilidades con Morena en defensa de Fátima Bosch: “El problema es el papá”

La senadora reaccionó a una investigación que reveló un posible conflicto de intereses entre Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universe Organization, y Bernardo Bosch Hernández, padre de la Miss Universo 2025

Lilly Téllez pausa las hostilidades

10 muertos y al menos 20 heridos tras volcar autobús turístico en Michoacán

Los heridos fueron llevados a diversos hospitales cercanos de la zona

10 muertos y al menos

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin policías, un alcalde amenazado por el CJNG y balaceras contra autodefensas

Mientras estos sucede, las dirigencias estatales de Morena y PAN han decidido debatir para ver qué grupo político tiene la responsabilidad por esta serie de hechos de violencia

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

El equipo universitario sigue sin romper más de una década sin títulos y apunta su mirada al Clausura 2026

¿Volverá Pumas a ganar? Esta

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cuatro policías por

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas en Ciudad Obregón

Imputan a “El Monstruo”, presunto líder de una célula que utilizaba patrullas y uniformes falsos para delinquir en Sonora

De los Valencia al CJNG: el historial delictivo del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Detienen a 10 presuntos integrantes de una célula delictiva de Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 22 de noviembre: Eleazar Gómez y César Doroteo son nominados

Pepe Aguilar manda mensaje para las mujeres que critican a Ángela Aguilar: “Dejen de fregarse entre sí”

“Tú no representas a nadie”: Eleazar Gómez explota contra Teo en La Granja VIP y la discusión escala

¿Cómo afectó la doble traición a los participantes de La Granja VIP este viernes 21 de noviembre?

Gala Montes regresa a las telenovelas un año después de su polémica participación en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

FC Juárez vs Pachuca:

FC Juárez vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de Play-In del Torneo de Apertura 2025

¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Francia entrena a policías de Jalisco para enfrentar disturbios durante el Mundial 2026

NBA en acción: todo sobre los encuentros que se juegan hoy 22 de noviembre

El duelo América vs Rayados en riesgo por conflicto de agenda en CDMX