Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

Las galletas navideñas en forma de estrella destacan en las fiestas por su decoración festiva y su sabor dulce y casero. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Nada anuncia mejor la llegada de la Navidad que el aroma a galletas recién horneadas llenando el hogar! Pero, ¿qué pasa si alguien en casa no puede consumir gluten? Las galletas sin gluten para Navidad son la solución perfecta: permiten disfrutar de la tradición, los sabores festivos y el compartir familiar, sin preocupaciones.

Hornearlas puede convertirse en una actividad entrañable para hacer con niños durante las vacaciones, decorando cada pieza con motivos navideños, glasé de colores o chispas comestibles.

¿Por qué hacer galletas sin gluten?

La preparación de galletas navideñas sin gluten tiene sus raíces en la inclusión y adaptación de recetas tradicionales para quienes presentan enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

En la actualidad, la pastelería sin gluten ha evolucionado notablemente, permitiendo lograr sabores y texturas tan deliciosos como los originales, utilizando harinas alternativas como arroz, almendra o maíz.

Son ideales para regalar, llevar a una mesa festiva o simplemente para acompasar una merienda navideña, acompañando un chocolate caliente. Pueden variar desde las clásicas de manteca hasta opciones con frutos secos, especias aromáticas como canela y jengibre, o un toque cítrico.

Galleta navideña redonda decorada con una cereza brillante en el centro, ideal para endulzar las fiestas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galletas de Navidad sin gluten

Las galletas navideñas sin gluten se preparan mezclando harinas alternativas (por ejemplo, de arroz y almendra), azúcar, manteca y huevos, aromatizadas con esencia de vainilla y especias navideñas como canela y jengibre.

El secreto de unas buenas galletas sin gluten está en el equilibrio de las harinas y la correcta hidratación para conseguir una textura tierna, además de enfriarlas bien antes de hornearlas para que mantengan la forma. Puedes personalizarlas agregando chips de chocolate, ralladura de naranja o frutos secos a gusto.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado para estas galletas de Navidad sin gluten es de 1 hora y 20 minutos:

15 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.

30 minutos de reposo en heladera para enfriar la masa (este paso es clave para que la masa no se desarme).

10 minutos para estirar y cortar las galletas.

15 minutos de horneado.

10 minutos para enfriar y decorar.

Ingredientes

1. 200 g de harina de arroz

2. 100 g de harina de almendra (o de maíz, si prefieres evitar frutos secos)

3. 100 g de manteca (a temperatura ambiente)

4. 120 g de azúcar impalpable

5. 1 huevo grande

6. 1 cucharadita de esencia de vainilla

7. 1 cucharadita de canela en polvo

8. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

9. 1/2 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

10. Pizca de sal

11. Glasé real y confites de colores, para decorar (opcional)

Cómo hacer galletas de Navidad sin gluten, paso a paso

1. En un bol grande, bate la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa y pálida.

2. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, y mezcla bien hasta integrar.

3. Incorpora las harinas (de arroz y de almendra), canela, jengibre, polvo de hornear y la pizca de sal.

4. Mezcla con una espátula o cuchara de madera hasta formar una masa. Si la ves demasiado seca, puedes agregar 1-2 cucharadas de leche o jugo de naranja (sin gluten).

5. Forma un bollo, envuelve en film y lleva a la heladera por al menos 30 minutos.

6. Precalienta el horno a 180°C y prepara una placa con papel manteca.

7. Retira la masa de la heladera, estira con palo de amasar sobre una superficie ligeramente enharinada (con harina sin gluten) hasta dejarla de 1 cm de espesor.

8. Corta las galletas con cortantes navideños y colócalas sobre la placa.

9. Hornea por 12-15 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados.

10. Deja enfriar completamente antes de decorar con glasé real y confites, si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades de ingredientes detalladas, esta receta rinde aproximadamente 30 galletas medianas.