Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

¡Nada anuncia mejor la llegada de la Navidad que el aroma a galletas recién horneadas llenando el hogar! Pero, ¿qué pasa si alguien en casa no puede consumir gluten? Las galletas sin gluten para Navidad son la solución perfecta: permiten disfrutar de la tradición, los sabores festivos y el compartir familiar, sin preocupaciones.
Hornearlas puede convertirse en una actividad entrañable para hacer con niños durante las vacaciones, decorando cada pieza con motivos navideños, glasé de colores o chispas comestibles.
¿Por qué hacer galletas sin gluten?
La preparación de galletas navideñas sin gluten tiene sus raíces en la inclusión y adaptación de recetas tradicionales para quienes presentan enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.
En la actualidad, la pastelería sin gluten ha evolucionado notablemente, permitiendo lograr sabores y texturas tan deliciosos como los originales, utilizando harinas alternativas como arroz, almendra o maíz.
Son ideales para regalar, llevar a una mesa festiva o simplemente para acompasar una merienda navideña, acompañando un chocolate caliente. Pueden variar desde las clásicas de manteca hasta opciones con frutos secos, especias aromáticas como canela y jengibre, o un toque cítrico.
Receta de galletas de Navidad sin gluten
Las galletas navideñas sin gluten se preparan mezclando harinas alternativas (por ejemplo, de arroz y almendra), azúcar, manteca y huevos, aromatizadas con esencia de vainilla y especias navideñas como canela y jengibre.
El secreto de unas buenas galletas sin gluten está en el equilibrio de las harinas y la correcta hidratación para conseguir una textura tierna, además de enfriarlas bien antes de hornearlas para que mantengan la forma. Puedes personalizarlas agregando chips de chocolate, ralladura de naranja o frutos secos a gusto.
Tiempo de preparación
El tiempo total aproximado para estas galletas de Navidad sin gluten es de 1 hora y 20 minutos:
- 15 minutos para preparar y mezclar los ingredientes.
- 30 minutos de reposo en heladera para enfriar la masa (este paso es clave para que la masa no se desarme).
- 10 minutos para estirar y cortar las galletas.
- 15 minutos de horneado.
- 10 minutos para enfriar y decorar.
Ingredientes
1. 200 g de harina de arroz
2. 100 g de harina de almendra (o de maíz, si prefieres evitar frutos secos)
3. 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
4. 120 g de azúcar impalpable
5. 1 huevo grande
6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
7. 1 cucharadita de canela en polvo
8. 1/2 cucharadita de jengibre en polvo (opcional)
9. 1/2 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
10. Pizca de sal
11. Glasé real y confites de colores, para decorar (opcional)
Cómo hacer galletas de Navidad sin gluten, paso a paso
1. En un bol grande, bate la manteca con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa y pálida.
2. Agrega el huevo y la esencia de vainilla, y mezcla bien hasta integrar.
3. Incorpora las harinas (de arroz y de almendra), canela, jengibre, polvo de hornear y la pizca de sal.
4. Mezcla con una espátula o cuchara de madera hasta formar una masa. Si la ves demasiado seca, puedes agregar 1-2 cucharadas de leche o jugo de naranja (sin gluten).
5. Forma un bollo, envuelve en film y lleva a la heladera por al menos 30 minutos.
6. Precalienta el horno a 180°C y prepara una placa con papel manteca.
7. Retira la masa de la heladera, estira con palo de amasar sobre una superficie ligeramente enharinada (con harina sin gluten) hasta dejarla de 1 cm de espesor.
8. Corta las galletas con cortantes navideños y colócalas sobre la placa.
9. Hornea por 12-15 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados.
10. Deja enfriar completamente antes de decorar con glasé real y confites, si lo deseas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con las cantidades de ingredientes detalladas, esta receta rinde aproximadamente 30 galletas medianas.