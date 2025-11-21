México

“¡Ya me cayó el chahuistle!”, este es el origen de esa famosa frase

Una enfermedad que afecta al maíz dio inicio a una expresión que hoy se usa para describir situaciones desafortunadas

La frase 'ya nos cayó
La frase 'ya nos cayó el chahuistle' simboliza un problema inesperado en la cultura popular mexicana. Crédito: Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Para millones de mexicanos, escuchar la frase “ya nos cayó el chahuistle” equivale a anunciar un problema inesperado o una desgracia sorpresiva. Esta expresión, profundamente arraigada en la cultura popular, remite a un fenómeno agrícola ancestral cuya huella marcó la historia y la vida cotidiana.

El origen agrícola de una frase popular

La palabra chahuistle proviene del náhuatl “chahuiztli”, cuyo significado literal es “enfermedad de la hoja del maíz. Se trata de una enfermedad que produce un hongo microscópico que afecta a los cultivos y genera manchas sobre las hojas y tallos de las plantas.

En consecuencia, los daños desfiguran el maíz, uno de los cultivos esenciales de la economía y la alimentación mesoamericana durante más de siete mil años, según información de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

En épocas donde el maíz representaba mucho más que un alimento —sustento, identidad y base de la economía— la llegada del chahuistle era motivo de angustia. La aparición de este hongo podía poner en riesgo toda la cosecha y, con ello, la supervivencia de familias y comunidades.

Esta situación transformó al chahuistle en símbolo de la desgracia repentina, por lo que, cuando algo se echaba a perder o salía mal de manera inesperada, la reacción común era exclamar que “ya cayó el chahuistle”.

De la milpa al habla cotidiana: vigencia de una expresión

El chahuistle es una enfermedad
El chahuistle es una enfermedad del maíz causada por un hongo que afecta hojas y tallos de la planta. Crédito: Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Aunque actualmente ya no todos cultivan maíz, la expresión “ya nos cayó el chahuistle” sigue presente en el habla diaria, especialmente cuando ocurre algo desagradable de forma inesperada. Su uso ilustra cómo las experiencias del campo se integraron al lenguaje urbano, y cómo uno de los mayores males del maíz se convirtió en referente para la adversidad en general, como relata la información de la UNAM..

El maíz más allá del campo: símbolo, alimento y salud

La riqueza del maíz no termina en su relevancia económica y cultural. En su estado fresco, elote, ha sido esencial en la dieta mesoamericana por más de siete mil años y sigue ocupando un lugar central en la gastronomía y las costumbres nacionales, según datos publicados por El Poder del Consumidor.

El grano, cosechado antes de su madurez total, se caracteriza por su textura tierna y húmeda, y su importancia trasciende la olla y el comal para convertirse en símbolo de comunidad, vida y fertilidad.

El consumo de maíz aporta
El consumo de maíz aporta carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del complejo B y minerales esenciales para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios que aporta el consumo regular de maíz tierno destacan los siguientes:

  • Proporciona carbohidratos complejos, otorgando energía de absorción lenta, ideal para sostener la saciedad en periodos largos.
  • Su fibra dietética favorece una digestión eficiente y contribuye a la salud intestinal.
  • Contiene vitaminas del complejo B, como tiamina y niacina, necesarias para el metabolismo energético y el adecuado funcionamiento cerebral.
  • Aporta ácido fólico, indispensable para la formación celular y especialmente relevante en etapas de crecimiento o embarazo.
  • Incluye minerales como magnesio, fósforo y potasio, útiles para el sistema muscular, nervioso y la regulación de la presión arterial.

Además, el maíz es fuente de antioxidantes importantes como luteína y zeaxantina, compuestos relacionados con la protección de la salud visual, pues ayudan a prevenir el daño ocular asociado a la edad y la exposición prolongada a pantallas.

