México lanza plan para proteger y fortalecer el cultivo del maíz nativo

Ciudad de México, 13 nov (EFE).- El Gobierno de México presentó este jueves el programa ‘El maíz es la raíz’, una estrategia nacional que busca conservar, producir y comercializar el maíz nativo mexicano, además de fortalecer los sistemas agroalimentarios comunitarios y reconocer el papel histórico de los campesinos como guardianes de la biodiversidad.

“El objetivo es impulsar la conservación, la producción, transformación y la comercialización del maíz nativo mexicano, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios comunitarios”, expuso María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, en la conferencia diaria presidencial.

El plan se iniciará el próximo año en siete estados del sureste del país -Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco- y se extenderá gradualmente hasta 2030, cuando cubrirá las ocho regiones agrícolas del país y beneficiará a casi 1,5 millones de pequeños productores.

Entre los ejes del programa, Albores señaló la producción agroecológica y el uso colectivo de maquinaria ligera para fortalecer la autonomía tecnológica de las comunidades.

Además, esta estrategia promoverá el acompañamiento técnico, el intercambio de saberes y la organización en comunidades milperas, integradas por grupos de cien campesinos apoyados por integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Albores insistió en que la limitación para aumentar la producción “nunca ha sido genética, no ha tenido que ver con el tema de la semilla. Es agronómica, y con la agronomía básica puede triplicarse la producción”, afirmó.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó que el plan busca rescatar la esencia del campo mexicano y garantizar la soberanía alimentaria.

“Lo que nosotros queremos, porque esta es la raíz de México, es que no se pierda el que las campesinas y campesinos sigan sembrando su propio maíz y se sigan alimentando de la milpa (sistema de cultivo tradicional)”, afirmó.

La mandataria explicó que el programa ofrecerá acompañamiento técnico y maquinaria adaptada a cada región, al fomentar un esquema de trabajo colectivo.

“Se van a comprar esos equipos especiales. Uno para cada productor, no. Es un equipo de maquinaria para diez productores (...). De tal manera que sea algo colectivo, como es la historia de nuestro país, la organización colectiva”, detalló Sheinbaum.

Además, la jefa de Estado adelantó que se apoyará la transformación y venta directa del maíz nativo mediante la creación de tortillerías, tostadas y totopos con sello de origen, gestionadas por cooperativas de mujeres campesinas.

“Queremos que la milpa les dé de comer y además el excedente lo puedan vender a mayor precio... Que se hagan cooperativas, que se venda la tortilla a un precio justo y que todas las ganancias sean directamente para las familias productoras”, subrayó la presidenta.

El plan 'El maíz es la raíz' busca que, para 2030, la producción de maíz nativo se incremente un 50 % por hectárea, al garantizar el autoconsumo campesino, el valor agregado en los excedentes y la preservación de la diversidad genética del grano.