Tras ser vinculado por violencia familiar, Cruz Martínez contrademanda a Alicia Villarreal por difamación

El productor musical sorprendió al anunciar acciones legales para defender su nombre y el de sus hijos, luego de que presuntamente dos de los tres cargos en su contra fueran desestimados por el juez

Cruz Martínez inicia una contrademanda
Cruz Martínez inicia una contrademanda por difamación contra Alicia Villareal tras ser vinculado a proceso por violencia familiar (Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz)

La reacción de Cruz Martínez tras ser vinculado a proceso por el presunto delito de violencia familiar ha dado un giro inesperado en el ámbito legal y mediático, al anunciar que ha iniciado una contrademanda por difamación contra su exesposa, Alicia Villareal.

El productor musical, al salir de los juzgados de Monterrey, explicó a la prensa que su equipo legal ya trabaja en esta acción judicial, motivado por la necesidad de proteger su nombre y el de sus hijos ante las acusaciones públicas de la madre de sus dos hijos.

El proceso judicial que enfrenta Martínez se centra en el presunto delito de violencia familiar, dividido en tres categorías: física, psicológica y patrimonial. No obstante, el músico destacó que el juez de control desestimó dos de los cargos iniciales presentados por Villareal: intento de feminicidio y robo.

El proceso judicial contra Cruz
El proceso judicial contra Cruz Martínez se limita al presunto delito de violencia familiar, tras la desestimación de cargos por intento de feminicidio y robo (Crédito: IG/mtzcruz y CUARTOSCURO)

De los tres cargos que se han hecho, ya dos están rechazados en su totalidad; intento de feminicidio y robo, ya no existen esos cargos, gracias a Dios y gracias a la ley mexicana, sólo queda este cargo (del presunto delito de violencia familiar) y estamos confiados de que los resultados van a ser los mismos”, declaró Martínez.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar si existen pruebas suficientes que confirmen su culpabilidad o, en su caso, su inocencia, Martínez manifestó sentirse conforme con la resolución judicial que limitó el proceso a un solo cargo.

Cruz Martinez: una contrademanda “por dignidad”

Paralelamente, subrayó que la contrademanda por difamación no responde a un ánimo de revancha, sino a la defensa de su integridad y la de su familia.

“Desde antes se ha mencionado una demanda internacional por difamación, no lo hago por venganza, ni nada así, lo hago por dignidad, mis hijos llevan mi nombre, imagínate, aquí estoy en lucha por defender ese legado, que le pertenece a ellos”, expresó el músico.

El productor musical defiende su
El productor musical defiende su nombre y el de sus hijos ante las acusaciones públicas de su exesposa, Alicia Villareal (Instagram)

A pesar de la confrontación legal con Alicia Villareal, Martínez optó por no revelar los motivos específicos que llevaron a la desestimación de los otros dos cargos. Argumentó que su decisión busca preservar la relación familiar y evitar que sus hijos resulten afectados en el futuro.

Mis hijos van a tener hijos y yo siempre voy a querer que puedan visitar a su abuela, ‘la Abuelita consentida’, por eso no voy a exponer las razones por las que rechazaron dos de los tres cargos”, profundizó ante los medios.

Por su parte, la versión de la defensa de Villareal difiere de la expuesta por Martínez. En una conferencia de prensa ofrecida el 19 de noviembre, la cantante y sus abogados negaron que el músico haya sido absuelto de los delitos imputados.

Cruz Martínez evita revelar los
Cruz Martínez evita revelar los motivos de la desestimación de cargos para proteger la relación familiar y el bienestar de sus hijos (Credito: IG- mtzcruz)

Uno de los representantes legales de Villareal afirmó: “No se le absolvió de ningún delito, no se estableció que no se pudiera dar la tentativa de feminicidio, se abrió una investigación complementaria que tiene una duración de dos meses”.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el juez impuso a Cruz Martínez tres medidas cautelares: la prohibición de acercarse a Alicia Villareal, la prohibición de acudir a los lugares que ella frecuenta y la obligación de presentarse periódicamente cada quince días ante los juzgados.

