Regidor de Chalco, Christian Jesús N fue detenido por la Fiscalía del Edomex

Detención de Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy” por la FGJEM (@FiscaliaEdomex/X)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informaron este viernes 21 de noviembre sobre la captura de Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” o “Jimy”, actual sexto regidor del municipio de Chalco.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es identificado como líder del denominado “Sindicato 22 de Octubre” y se le atribuyen actividades ilícitas en torno a la extracción, distribución y comercio ilegal de agua en la zona.

La detención ocurre en el marco de la segunda fase de la Operación “Caudal”, una investigación prioritaria dirigida por la Fiscalía estatal para desmantelar redes delictivas que maniobran sobre los recursos hídricos en varios municipios del Edoméx. Según el reporte oficial, “Gimmy” era un objetivo clave de dicha operación debido a su supuesta participación en diferentes delitos.

Será investigado por diversos delitos como secuestro

Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” o “Jimy”, fue detenido por acciones del 'Operativo Caudal' (FGJEM)

Además del ilícito por el manejo ilegal del agua, a Christian Jesús se le señala por su probable implicación en secuestro, extorsión y despojo, entre otros cargos. Las autoridades aseguraron que sus actividades se extendían más allá de lo político, combinando su posición pública con actos delictivos sistemáticos que habrían provocado daños sociales y económicos en la región.

Tras su arresto, el regidor fue trasladado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó a disposición del Juez de Control, responsable de revisar su situación jurídica y definir su situación legal. Las autoridades penitenciarias no han revelado en qué tipo de unidad fue recluido, pero se prevé que enfrente un proceso consistente que incluya audiencia inicial, vinculación a proceso o prisión preventiva.

Fue reportado como desaparecido

Ficha de búsqueda Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy” reportado como desaparecido 20 de noviembre (especial)

En un primer momento, el político fue reportado por su desaparición, donde sus familiares señalaron que no sabían de su paradero desde el día 20 de noviembre.

El funcionario, afiliado al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue visto por última vez en el municipio de Tlalmanalco, según reportaron sus allegados.

No se había tenido información sobre su paradero, lo que llevó a sus familiares a presentar un reporte de desaparición y solicitar apoyo ciudadano para localizarlo.

La preocupación por su seguridad se intensificó debido a que, semanas antes, el regidor fue víctima de un ataque armado.

Al cierre de esta nota, no se ha dado a conocer si otros integrantes del “Sindicato 22 de Octubre” fueron detenidos en esta fase de la Operación “Caudal”, ni si se han congelado cuentas o asegurado bienes relacionados con la red de extracción de agua.

Las autoridades de la Fiscalía aseguraron que seguirán adelante con las investigaciones para desmantelar por completo la estructura criminal y llevar ante la justicia a todos los involucrados.