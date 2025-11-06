Identifican cuerpo del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: es menor de edad

La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de su titular Carlos Torres Piña, dio a conocer que se ha identificado y, de igual forma, reclamado el cuerpo del presunto autor material del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
Al respecto, el fiscal Torres Piña planteó que se trató de un joven de 17 años de edad que responde al nombre de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, quien fuera originario del municipio de Paracho.
Información en desarrollo...
