Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

El fiscal Carlos Torres Piña detalló que el joven Víctor Manuel Ubaldo Vidales era parte de las filas de reclutamiento criminal del CJNG en Michoacán | Jesús Aviles / Infobae México

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue realizado por un joven sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La identidad del homicida del alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre en un evento público dedicado al Día de Muertos, se dio a conocer en un anunció del fiscal estatal Carlos Torres Piña.

Se trata de un joven de 17 años de edad, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho, cuyo cuerpo fue reclamado por su familia tras ser neutralizado el mismo día que ocurrió el crimen contra el funcionario michoacano.

De acuerdo con el fiscal, la familia del menor informó que el joven se había ausentado de su hogar una semana antes del homicidio. Además, enfrentaba problemas de adicción a metanfetaminas. Las pruebas periciales practicadas al cuerpo arrojaron resultados positivos a rodizonato de sodio, lo que confirmó que habría disparado un arma de fuego momentos antes de su muerte.

“Los avances de los actos de investigación e inteligencia nos han permitido determinar que, en estos hechos, participaron más de dos personas y que el homicidio se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada”, enfatizó el encargado de la FGE estatal.

Víctor Manuel es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán | Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

CJNG y Los Caballeros Templarios: el origen del joven sicario que atacó a Carlos Manzo

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Torres Piña explicó que el adolescente estaba vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo criminal que mantiene una disputa territorial con Los Caballeros Templarios en la región de Uruapan.

“Se trata de un joven de 17 años. El grupo que opera en la zona es el Cártel Jalisco (Nueva Generación) que mantiene una disputa con ‘Los Templarios’ por el trasiego y la distribución”, declaró el fiscal.

El funcionario detalló que el arma asegurada tras el ataque al alcalde está relacionada con dos investigaciones previas: una del 16 de octubre ―cuando se registró un doble homicidio en una barbería― y otra del 23 de octubre en la que una persona fue agredida y posteriormente murió en el hospital.

“El arma utilizada en el ataque contra el alcalde de Uruapan tiene la misma huella balística de esos dos hechos”, precisó el funcionario.

Las identidades de los otros agresores aún no serán reveladas

Aunque no confirmó si el joven actuó solo, el fiscal indicó que las investigaciones apuntan a la participación de al menos dos personas más que acompañaron a Víctor Manuel el día del ataque:

“Estamos revisando videos y fotografías; hay indicios de que uno de ellos salió con él del hotel donde se hospedaban”, añadió y, pronto, aclaró igualmente que aún no se revelarán sus identidades por razones del debido proceso que se lleva en la investigación judicial.

Carlos Torres Piña señaló que hay dos personas involucradas más, pero no se ha revelado su identidad por "respetar el debido proceso" | Gobierno del Estado de Michoacán

Mientras tanto, el cuerpo del joven fue entregado a sus familiares para su sepultura. La FGE continúa trabajando en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con el apoyo del titular federal, Omar García Harfuch, a fin de dar seguimiento al caso y desarticular las células involucradas.